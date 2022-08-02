https://crimea.ria.ru/20220802/deti-i-podrostki-ne-nuzhdayutsya-v-massovoy-vaktsinatsii-ot-covid--ekspert-1124025969.html
Дети и подростки не нуждаются в массовой вакцинации от COVID – эксперт
Дети и подростки не нуждаются в массовой вакцинации от COVID – эксперт - РИА Новости Крым, 02.08.2022
Дети и подростки не нуждаются в массовой вакцинации от COVID – эксперт
Необходимости в обязательной массовой вакцинации детей и подростков нет, потому что у них уже сформирован коллективный иммунитет, заявил в интервью "Известиям"... РИА Новости Крым, 02.08.2022
2022-08-02T19:56
2022-08-02T19:56
2022-08-02T19:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Необходимости в обязательной массовой вакцинации детей и подростков нет, потому что у них уже сформирован коллективный иммунитет, заявил в интервью "Известиям" директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Арег Тотолян.По его мнению, вакцинация среди детей должна проводиться лишь по медицинским показаниям.Он отметил, что дети в большинстве своем переболели COVID-19 еще в начале пандемии, зачастую в бессимптомной и легкой форме. Поэтому за счет сформировавшегося иммунитета среди данной группы населения, даже если кто-то заболел, инфекция не сможет распространиться дальше, уверен Тотолян.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
распространение коронавируса в рф, здоровье, мнения
Дети и подростки не нуждаются в массовой вакцинации от COVID – эксперт
Иммунолог рассказал, почему дети не нуждаются в массовой вакцинации от COVID