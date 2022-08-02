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Дети и подростки не нуждаются в массовой вакцинации от COVID – эксперт - РИА Новости Крым, 02.08.2022
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Дети и подростки не нуждаются в массовой вакцинации от COVID – эксперт
Дети и подростки не нуждаются в массовой вакцинации от COVID – эксперт - РИА Новости Крым, 02.08.2022
Дети и подростки не нуждаются в массовой вакцинации от COVID – эксперт
Необходимости в обязательной массовой вакцинации детей и подростков нет, потому что у них уже сформирован коллективный иммунитет, заявил в интервью "Известиям"... РИА Новости Крым, 02.08.2022
2022-08-02T19:56
2022-08-02T19:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Необходимости в обязательной массовой вакцинации детей и подростков нет, потому что у них уже сформирован коллективный иммунитет, заявил в интервью "Известиям" директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Арег Тотолян.По его мнению, вакцинация среди детей должна проводиться лишь по медицинским показаниям.Он отметил, что дети в большинстве своем переболели COVID-19 еще в начале пандемии, зачастую в бессимптомной и легкой форме. Поэтому за счет сформировавшегося иммунитета среди данной группы населения, даже если кто-то заболел, инфекция не сможет распространиться дальше, уверен Тотолян.
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распространение коронавируса в рф, здоровье, мнения
Дети и подростки не нуждаются в массовой вакцинации от COVID – эксперт

Иммунолог рассказал, почему дети не нуждаются в массовой вакцинации от COVID

19:56 02.08.2022
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВакцинация подростков от Covid-19
Вакцинация подростков от Covid-19 - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Необходимости в обязательной массовой вакцинации детей и подростков нет, потому что у них уже сформирован коллективный иммунитет, заявил в интервью "Известиям" директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Арег Тотолян.
По его мнению, вакцинация среди детей должна проводиться лишь по медицинским показаниям.
"В ходе исследования мы разделили всех детей от года до 18 лет на пять возрастных групп с шагом в три-четыре года. И обнаружили, что уровень популяционного иммунитета варьируется в пределах 80–84%. То есть коллективный иммунитет сформирован", - рассказал эксперт.
Он отметил, что дети в большинстве своем переболели COVID-19 еще в начале пандемии, зачастую в бессимптомной и легкой форме. Поэтому за счет сформировавшегося иммунитета среди данной группы населения, даже если кто-то заболел, инфекция не сможет распространиться дальше, уверен Тотолян.
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