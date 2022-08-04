https://crimea.ria.ru/20220804/matkapital-v-rf-teper-mozhno-tratit-na-oplatu-chastnogo-obrazovaniya-1124059116.html

Маткапитал в РФ теперь можно тратить на оплату частного образования

Маткапитал в РФ теперь можно тратить на оплату частного образования - РИА Новости Крым, 04.08.2022

Маткапитал в РФ теперь можно тратить на оплату частного образования

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий тратить материнский капитал на оплату частного образования. Документ опубликован на официальном портале... РИА Новости Крым, 04.08.2022

2022-08-04T10:09

2022-08-04T10:09

2022-08-04T10:09

общество

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий тратить материнский капитал на оплату частного образования. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Согласно документу, маткапитал может направляться на оплату образовательных услуг, предоставляемых частными компаниями и ИП.Теперь россияне смогут оплачивать детские сады, открытые частными предпринимателями с лицензией на образовательную деятельность, а также различные кружки, секции и репетиторов на эти средства.Соответствующие поправки внесены в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей".Ранее спикер ГД Вячеслав Володин сообщал журналистам, что закон нацелен повысить доступность дошкольного образования. Родители смогут использовать средства материнского капитала на оплату детских садов, открытых индивидуальными предпринимателями, при наличии у них лицензии на образовательную деятельность.Ранее в России упростили процедуру покупки квартиры на средства маткапитала.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, закон и право