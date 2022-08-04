https://crimea.ria.ru/20220804/dtp-na-trasse-simferopol-yalta-legkovushku-smyalo-posle-udara-o-trolleybus-1124065408.html

ДТП на трассе Симферополь-Ялта: легковушку смяло после удара о троллейбус

ДТП на трассе Симферополь-Ялта: легковушку смяло после удара о троллейбус - РИА Новости Крым, 04.08.2022

ДТП на трассе Симферополь-Ялта: легковушку смяло после удара о троллейбус

Один человек пострадал в результате аварии с участием легкового автомобиля "ВАЗ–21099" и троллейбуса на трассе Симферополь-Ялта. Об этом сообщили в пресс-службе РИА Новости Крым, 04.08.2022

2022-08-04T15:14

2022-08-04T15:14

2022-08-04T15:15

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

происшествия

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Один человек пострадал в результате аварии с участием легкового автомобиля "ВАЗ–21099" и троллейбуса на трассе Симферополь-Ялта. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.ДТП произошло в четверг днем в районе села Доброе Симферопольского района.Ранее в четверг на трассе под Севастополем произошло крупное ДТП с участием не менее 10 грузовых и легковых автомобилей. По предварительным данным, погиб один человек, не менее 10 ранены, в том числе дети. По данным полиции, вероятной причиной аварии стал отказ тормозов у большегрузного автомобиля.

крым

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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