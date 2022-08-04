ДТП на трассе Симферополь-Ялта: легковушку смяло после удара о троллейбус
В ДТП с участием легковушки и троллейбуса на трассе Симферополь-Ялта пострадал человек
15:14 04.08.2022 (обновлено: 15:15 04.08.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Один человек пострадал в результате аварии с участием легкового автомобиля "ВАЗ–21099" и троллейбуса на трассе Симферополь-Ялта. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.
ДТП произошло в четверг днем в районе села Доброе Симферопольского района.
"Водитель автомобиля "ВАЗ" по причине технической неисправности транспортного средства совершил столкновение с троллейбусом, следовавшим перед ним в попутном направлении. В результате ДТП в троллейбусе пострадавших нет, 21-летний водитель автомобиля "ВАЗ" доставлен в медицинское учреждение", - сообщили в ведомстве.
Ранее в четверг на трассе под Севастополем произошло крупное ДТП с участием не менее 10 грузовых и легковых автомобилей. По предварительным данным, погиб один человек, не менее 10 ранены, в том числе дети. По данным полиции, вероятной причиной аварии стал отказ тормозов у большегрузного автомобиля.
© Пресс-служба МВД по Республике Крым
Пассажиры и водитель троллейбуса не пострадали
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Пассажиры и водитель троллейбуса не пострадали
© Пресс-служба МВД по Республике Крым
© Пресс-служба МВД по Республике Крым
21-летний водитель легковушки доставлен в больницу
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21-летний водитель легковушки доставлен в больницу
© Пресс-служба МВД по Республике Крым