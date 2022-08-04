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ДТП на трассе Симферополь-Ялта: легковушку смяло после удара о троллейбус - РИА Новости Крым, 04.08.2022
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ДТП на трассе Симферополь-Ялта: легковушку смяло после удара о троллейбус
ДТП на трассе Симферополь-Ялта: легковушку смяло после удара о троллейбус - РИА Новости Крым, 04.08.2022
ДТП на трассе Симферополь-Ялта: легковушку смяло после удара о троллейбус
Один человек пострадал в результате аварии с участием легкового автомобиля "ВАЗ–21099" и троллейбуса на трассе Симферополь-Ялта. Об этом сообщили в пресс-службе РИА Новости Крым, 04.08.2022
2022-08-04T15:14
2022-08-04T15:15
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
происшествия
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Один человек пострадал в результате аварии с участием легкового автомобиля "ВАЗ–21099" и троллейбуса на трассе Симферополь-Ялта. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.ДТП произошло в четверг днем в районе села Доброе Симферопольского района.Ранее в четверг на трассе под Севастополем произошло крупное ДТП с участием не менее 10 грузовых и легковых автомобилей. По предварительным данным, погиб один человек, не менее 10 ранены, в том числе дети. По данным полиции, вероятной причиной аварии стал отказ тормозов у большегрузного автомобиля.
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РИА Новости Крым
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ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, происшествия, крым, фото
ДТП на трассе Симферополь-Ялта: легковушку смяло после удара о троллейбус

В ДТП с участием легковушки и троллейбуса на трассе Симферополь-Ялта пострадал человек

15:14 04.08.2022 (обновлено: 15:15 04.08.2022)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Один человек пострадал в результате аварии с участием легкового автомобиля "ВАЗ–21099" и троллейбуса на трассе Симферополь-Ялта. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.
ДТП произошло в четверг днем в районе села Доброе Симферопольского района.

"Водитель автомобиля "ВАЗ" по причине технической неисправности транспортного средства совершил столкновение с троллейбусом, следовавшим перед ним в попутном направлении. В результате ДТП в троллейбусе пострадавших нет, 21-летний водитель автомобиля "ВАЗ" доставлен в медицинское учреждение", - сообщили в ведомстве.

Ранее в четверг на трассе под Севастополем произошло крупное ДТП с участием не менее 10 грузовых и легковых автомобилей. По предварительным данным, погиб один человек, не менее 10 ранены, в том числе дети. По данным полиции, вероятной причиной аварии стал отказ тормозов у большегрузного автомобиля.
© Пресс-служба МВД по Республике Крым

Пассажиры и водитель троллейбуса не пострадали

ДТП в Добром
1 из 2

Пассажиры и водитель троллейбуса не пострадали

© Пресс-служба МВД по Республике Крым
© Пресс-служба МВД по Республике Крым

21-летний водитель легковушки доставлен в больницу

ДТП в Добром
2 из 2

21-летний водитель легковушки доставлен в больницу

© Пресс-служба МВД по Республике Крым
Ситуация на дорогах Крыма и хроника ДТППроисшествияКрым
 
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