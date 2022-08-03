https://crimea.ria.ru/20220803/vragi-rossii-stimuliruyut-separatizm-v-strane-pered-vyborami--senator-1124040242.html

Враги России стимулируют сепаратизм в стране перед выборами – сенатор

Враги России стимулируют сепаратизм в стране перед выборами – сенатор - РИА Новости Крым, 03.08.2022

Враги России стимулируют сепаратизм в стране перед выборами – сенатор

Противники РФ перед сентябрьскими выборами пытаются стимулировать в стране сепаратистские настроения, вбрасывая тему так называемой "деколонизации России",... РИА Новости Крым, 03.08.2022

2022-08-03T03:30

2022-08-03T03:30

2022-08-03T03:30

политика

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Противники РФ перед сентябрьскими выборами пытаются стимулировать в стране сепаратистские настроения, вбрасывая тему так называемой "деколонизации России", заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.Климов указал, что с 22 по 24 июля в Праге прошло мероприятие под названием "Форум свободных народов России". Его цель – создать кадровый потенциал для последующих "независимых республик" на обломках "путинской России", отметил политик."В отличие от большинства прежних изменников посетители русофобского пражского гнезда не намерены сберечь "москвоцентризм". То есть, в их понимании, в будущем на российских просторах должны существовать "небольшие свободные государства коренных народов и регионов". Сама же Москва станет-де центром некой "Московской республики" в границах Московского царства 600-летней давности", – рассказал сенатор.По словам Климова, мероприятие в Праге можно было бы считать собранием "бессильных маргиналов", однако сразу после их "сходки" президент Франции Эммануэль Макрон публично назвал Россию "одной из последних колониальных империалистических держав". А всего за месяц до описываемых событий в США обнародовали план по "распилу" России на небольшие государства, причем в авторах развала России на "удельные княжества средневекового типа" значится правительственная комиссия США по безопасности и сотрудничеству в Европе, обратил внимание политик.

российская федерация (россия, рф)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, российская федерация (россия, рф)