https://crimea.ria.ru/20220803/vragi-rossii-stimuliruyut-separatizm-v-strane-pered-vyborami--senator-1124040242.html
Враги России стимулируют сепаратизм в стране перед выборами – сенатор
Враги России стимулируют сепаратизм в стране перед выборами – сенатор - РИА Новости Крым, 03.08.2022
Враги России стимулируют сепаратизм в стране перед выборами – сенатор
Противники РФ перед сентябрьскими выборами пытаются стимулировать в стране сепаратистские настроения, вбрасывая тему так называемой "деколонизации России",... РИА Новости Крым, 03.08.2022
2022-08-03T03:30
2022-08-03T03:30
2022-08-03T03:30
политика
российская федерация (россия, рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/0a/1119133844_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_980a25745e1313eb1ae98eed2fb1f127.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Противники РФ перед сентябрьскими выборами пытаются стимулировать в стране сепаратистские настроения, вбрасывая тему так называемой "деколонизации России", заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.Климов указал, что с 22 по 24 июля в Праге прошло мероприятие под названием "Форум свободных народов России". Его цель – создать кадровый потенциал для последующих "независимых республик" на обломках "путинской России", отметил политик."В отличие от большинства прежних изменников посетители русофобского пражского гнезда не намерены сберечь "москвоцентризм". То есть, в их понимании, в будущем на российских просторах должны существовать "небольшие свободные государства коренных народов и регионов". Сама же Москва станет-де центром некой "Московской республики" в границах Московского царства 600-летней давности", – рассказал сенатор.По словам Климова, мероприятие в Праге можно было бы считать собранием "бессильных маргиналов", однако сразу после их "сходки" президент Франции Эммануэль Макрон публично назвал Россию "одной из последних колониальных империалистических держав". А всего за месяц до описываемых событий в США обнародовали план по "распилу" России на небольшие государства, причем в авторах развала России на "удельные княжества средневекового типа" значится правительственная комиссия США по безопасности и сотрудничеству в Европе, обратил внимание политик.
российская федерация (россия, рф)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/0a/1119133844_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d8e2f9aab03fd65cb8d240399900bce1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, российская федерация (россия, рф)
Враги России стимулируют сепаратизм в стране перед выборами – сенатор
Климов: противники РФ стимулируют в стране сепаратистские настроения перед выборами
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Противники РФ перед сентябрьскими выборами пытаются стимулировать в стране сепаратистские настроения, вбрасывая тему так называемой "деколонизации России", заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.
"Противники России вновь, как и в начале 1990-х, делают ставку на стимулирование сепаратистских настроений в многонациональной и многоконфессиональной России. Для этого в канун очередного избирательного цикла вброшена тема так называемой деколонизации России", - сказал сенатор на брифинге в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Климов указал, что с 22 по 24 июля в Праге прошло мероприятие под названием "Форум свободных народов России". Его цель – создать кадровый потенциал для последующих "независимых республик" на обломках "путинской России", отметил политик.
"В отличие от большинства прежних изменников посетители русофобского пражского гнезда не намерены сберечь "москвоцентризм". То есть, в их понимании, в будущем на российских просторах должны существовать "небольшие свободные государства коренных народов и регионов". Сама же Москва станет-де центром некой "Московской республики" в границах Московского царства 600-летней давности", – рассказал сенатор.
По словам Климова, мероприятие в Праге можно было бы считать собранием "бессильных маргиналов", однако сразу после их "сходки" президент Франции Эммануэль Макрон публично назвал Россию "одной из последних колониальных империалистических держав". А всего за месяц до описываемых событий в США обнародовали план по "распилу" России на небольшие государства, причем в авторах развала России на "удельные княжества средневекового типа" значится правительственная комиссия США по безопасности и сотрудничеству в Европе, обратил внимание политик.