https://crimea.ria.ru/20220803/v-kremle-rasskazali-zhdat-li-obyazatelnoy-vaktsinatsii-1124052868.html

В Кремле не исключили дополнительных мероприятий по борьбе с covid-19

В Кремле не исключили дополнительных мероприятий по борьбе с covid-19 - РИА Новости Крым, 03.08.2022

В Кремле не исключили дополнительных мероприятий по борьбе с covid-19

Речь не идет об обязательной вакцинации. Но нельзя исключать введения дополнительных мероприятий по борьбе с коронавирусом в случае значительного роста числа... РИА Новости Крым, 03.08.2022

2022-08-03T15:30

2022-08-03T15:30

2022-08-03T15:39

распространение коронавируса в рф

дмитрий песков

здравоохранение в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Речь не идет об обязательной вакцинации. Но нельзя исключать введения дополнительных мероприятий по борьбе с коронавирусом в случае значительного роста числа заболевших. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.По его словам, если динамика по заболеваемости будет идти вверх, нельзя исключать введение дополнительных мероприятий по борьбе с COVID-19. При этом он отметил, что вопрос об обязательной вакцинации от COVID сейчас не стоит."Об этом сейчас речи не идет", - пояснил Песков.Более 14,6 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 43 человека, сообщали в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в Крыму за сутки выявлено 127 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в Севастополе – 27, умер один человек.

https://crimea.ria.ru/20220803/operativnye-dannye-po-koronavirusu-v-krymu-i-sevastopole-1124046637.html

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распространение коронавируса в рф, дмитрий песков, здравоохранение в россии