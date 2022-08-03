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В Кремле не исключили дополнительных мероприятий по борьбе с covid-19 - РИА Новости Крым, 03.08.2022
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В Кремле не исключили дополнительных мероприятий по борьбе с covid-19
В Кремле не исключили дополнительных мероприятий по борьбе с covid-19 - РИА Новости Крым, 03.08.2022
В Кремле не исключили дополнительных мероприятий по борьбе с covid-19
Речь не идет об обязательной вакцинации. Но нельзя исключать введения дополнительных мероприятий по борьбе с коронавирусом в случае значительного роста числа... РИА Новости Крым, 03.08.2022
2022-08-03T15:30
2022-08-03T15:39
распространение коронавируса в рф
дмитрий песков
здравоохранение в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Речь не идет об обязательной вакцинации. Но нельзя исключать введения дополнительных мероприятий по борьбе с коронавирусом в случае значительного роста числа заболевших. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.По его словам, если динамика по заболеваемости будет идти вверх, нельзя исключать введение дополнительных мероприятий по борьбе с COVID-19. При этом он отметил, что вопрос об обязательной вакцинации от COVID сейчас не стоит."Об этом сейчас речи не идет", - пояснил Песков.Более 14,6 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 43 человека, сообщали в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в Крыму за сутки выявлено 127 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в Севастополе – 27, умер один человек.
https://crimea.ria.ru/20220803/operativnye-dannye-po-koronavirusu-v-krymu-i-sevastopole-1124046637.html
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распространение коронавируса в рф, дмитрий песков, здравоохранение в россии
В Кремле не исключили дополнительных мероприятий по борьбе с covid-19

Песков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России

15:30 03.08.2022 (обновлено: 15:39 03.08.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 в центре госуслуг "Мои документы"
Вакцинация от COVID-19 в центре госуслуг Мои документы - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Речь не идет об обязательной вакцинации. Но нельзя исключать введения дополнительных мероприятий по борьбе с коронавирусом в случае значительного роста числа заболевших. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

"Разумеется, эта ситуация (с коронавирусом – ред.) отслеживается ежедневно на уровне правительства, и также президент, конечно же, ежедневно получает доклады от правительства, от соответствующих ведомств, от Минздрава, от ведомства Поповой (глава Роспотребнадзора Анна Попова – ред.) и так далее. Поэтому здесь недостатка информации у президента нет и быть не может", — сказал он.

По его словам, если динамика по заболеваемости будет идти вверх, нельзя исключать введение дополнительных мероприятий по борьбе с COVID-19. При этом он отметил, что вопрос об обязательной вакцинации от COVID сейчас не стоит.
"Об этом сейчас речи не идет", - пояснил Песков.
Более 14,6 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 43 человека, сообщали в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в Крыму за сутки выявлено 127 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в Севастополе – 27, умер один человек.
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10:38
Оперативные данные по коронавирусу в Крыму и Севастополе
 
Распространение коронавируса в РФДмитрий ПесковЗдравоохранение в России
 
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