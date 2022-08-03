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Режим ограничения полетов в Крым продлили - РИА Новости Крым, 03.08.2022
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Режим ограничения полетов в Крым продлили
Режим ограничения полетов в Крым продлили - РИА Новости Крым, 03.08.2022
Режим ограничения полетов в Крым продлили
Режим ограничения полетов в аэропорт Симферополя и еще 10 городов России продлили до 11 августа. Об этом сообщили в Росавиации. РИА Новости Крым, 03.08.2022
2022-08-03T09:12
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транспорт
симферополь
аэропорт симферополь
росавиация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Режим ограничения полетов в аэропорт Симферополя и еще 10 городов России продлили до 11 августа. Об этом сообщили в Росавиации."Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 11 августа", - говорится в сообщении.Открыты воздушные гавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.Росавиация рекомендует авиаперевозчикам организовывать перевозки пассажиров через них.Как сообщалось, Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. С тех пор запрет на полеты постоянно продлевается. На фоне этого в Крым пустили дополнительные поезда и начали мультимодальные перевозки по "единому" билету.
https://crimea.ria.ru/20220722/perevozki-passazhirov-v-krym-poezdami-vyrosli-v-15-raza-1123931826.html
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транспорт, симферополь, аэропорт симферополь, росавиация
Режим ограничения полетов в Крым продлили

Режим ограничения полетов в Крым и 10 аэропортов юга и центра России продлен до 11 августа

09:12 03.08.2022 (обновлено: 09:14 03.08.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАэропорт Симферополь
Аэропорт Симферополь - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Режим ограничения полетов в аэропорт Симферополя и еще 10 городов России продлили до 11 августа. Об этом сообщили в Росавиации.
"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 11 августа", - говорится в сообщении.
Закрытыми остаются аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Открыты воздушные гавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Росавиация рекомендует авиаперевозчикам организовывать перевозки пассажиров через них.
Как сообщалось, Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. С тех пор запрет на полеты постоянно продлевается. На фоне этого в Крым пустили дополнительные поезда и начали мультимодальные перевозки по "единому" билету.
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ТранспортСимферопольАэропорт СимферопольРосавиация
 
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