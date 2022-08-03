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Прокуратура и СК проверяют информацию об осквернении Вечного огня в Керчи - РИА Новости Крым, 03.08.2022
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Прокуратура и СК проверяют информацию об осквернении Вечного огня в Керчи
Прокуратура и СК проверяют информацию об осквернении Вечного огня в Керчи - РИА Новости Крым, 03.08.2022
Прокуратура и СК проверяют информацию об осквернении Вечного огня в Керчи
Прокуратура Республики Крым организовала проверку информации об осквернении Вечного огня в сквере Славы города Керчи. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 03.08.2022
2022-08-03T17:23
2022-08-03T17:23
крымский следком
прокуратура республики крым
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Прокуратура Республики Крым организовала проверку информации об осквернении Вечного огня в сквере Славы города Керчи. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.В свою очередь, Следственный комитет Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю организовал процессуальную проверку сведений из средств массовой информации об осквернении Вечного огня."Территориальному подразделению проучено незамедлительно подключиться к выяснению обстоятельств совершения этого происшествия в рамках процессуальной проверки, в ходе которой во взаимодействии с органами МВД предстоит установить личности вандалов и дать правовую принципиальную оценку их поступкам", — сообщили в региональном СК.По результатам проверки будет принято законное обоснованное процессуальное решение.
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крымский следком, прокуратура республики крым, керчь, происшествия
Прокуратура и СК проверяют информацию об осквернении Вечного огня в Керчи

Прокуратура и СК проверяют информацию об осквернении Вечного огня в сквере Славы Керчи

17:23 03.08.2022
 
© Пресс-служба администрации КерчиОсквернение вечного огня в Керчи
Осквернение вечного огня в Керчи
© Пресс-служба администрации Керчи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Прокуратура Республики Крым организовала проверку информации об осквернении Вечного огня в сквере Славы города Керчи. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.
"Согласно опубликованной информации, неизвестные сожгли пластиковые бутылки, а также поместили фрагменты надписи мемориала в горелку Вечного огня. В настоящее время коммунальными службами города проведены работы по устранению последствий происшествия", — сообщили в ведомстве.
В свою очередь, Следственный комитет Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю организовал процессуальную проверку сведений из средств массовой информации об осквернении Вечного огня.
"Территориальному подразделению проучено незамедлительно подключиться к выяснению обстоятельств совершения этого происшествия в рамках процессуальной проверки, в ходе которой во взаимодействии с органами МВД предстоит установить личности вандалов и дать правовую принципиальную оценку их поступкам", — сообщили в региональном СК.
По результатам проверки будет принято законное обоснованное процессуальное решение.
Крымский СледкомПрокуратура Республики КрымКерчьПроисшествия
 
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