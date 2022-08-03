https://crimea.ria.ru/20220803/prokuratura-i-sk-proveryayut-informatsiyu-ob-oskvernenii-vechnogo-ognya-v-kerchi-1124055180.html

Прокуратура и СК проверяют информацию об осквернении Вечного огня в Керчи

Прокуратура и СК проверяют информацию об осквернении Вечного огня в Керчи - РИА Новости Крым, 03.08.2022

Прокуратура и СК проверяют информацию об осквернении Вечного огня в Керчи

Прокуратура Республики Крым организовала проверку информации об осквернении Вечного огня в сквере Славы города Керчи. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 03.08.2022

2022-08-03T17:23

2022-08-03T17:23

2022-08-03T17:23

крымский следком

прокуратура республики крым

керчь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Прокуратура Республики Крым организовала проверку информации об осквернении Вечного огня в сквере Славы города Керчи. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.В свою очередь, Следственный комитет Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю организовал процессуальную проверку сведений из средств массовой информации об осквернении Вечного огня."Территориальному подразделению проучено незамедлительно подключиться к выяснению обстоятельств совершения этого происшествия в рамках процессуальной проверки, в ходе которой во взаимодействии с органами МВД предстоит установить личности вандалов и дать правовую принципиальную оценку их поступкам", — сообщили в региональном СК.По результатам проверки будет принято законное обоснованное процессуальное решение.

керчь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский следком, прокуратура республики крым, керчь, происшествия