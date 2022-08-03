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Премьер-лига Крымского футбольного союза: кто с кем играет - РИА Новости Крым, 03.08.2022
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Премьер-лига Крымского футбольного союза: кто с кем играет
Премьер-лига Крымского футбольного союза: кто с кем играет - РИА Новости Крым, 03.08.2022
Премьер-лига Крымского футбольного союза: кто с кем играет
По результатам жеребьевки, первыми из премьер-лиги Крымского футбольного союза сыграют футбольные клубы "Ялта" и "ТСК-Таврия". Жеребьевка проходила в среду в... РИА Новости Крым, 03.08.2022
2022-08-03T14:31
2022-08-03T14:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. По результатам жеребьевки, первыми из премьер-лиги Крымского футбольного союза сыграют футбольные клубы "Ялта" и "ТСК-Таврия". Жеребьевка проходила в среду в пресс-центре РИА Новости Крым."Мы планируем сделать таким образом, что у нас чемпионат будет в два круга. Потому что на следующий сезон у нас запланирован переход на игры по схеме "весна-осень" и увеличение команд премьер-лиги", — отметил президент Крымского футбольного союза Сергей Бородкин.По результатам жеребьевки, в первом туре чемпионата сезона 2022 года сыграют:27 августа, суббота:ФК "Ялта" – "ТСК-Таврия""Океан" – "Спарта-КТ"28 августа, воскресенье:"Кызылташ" – "Алустон-ЮБК"ФК "Севастополь" – "Рубин Ялта"Кроме того, на церемонии были вручены награды лучшим футболистам, тренерам и судьям по итогам прошлого сезона. Так, лучшим судьей чемпионата стал Александр Крещик из города Саки. Лучшим помощником судьи — Арсен Мамутов из Евпатории, а лучшим инспектором — Дмитрий Шалычев из Симферополя.Награду лучшего тренера получил Алексей Грачев, представляющий бахчисарайский футбольный клуб "Кызылташ". Лучший вратарь по итогам сезона — Александр Шубин, играющий под 12 номером в "ТСК-Таврия", лучший защитник — его сокомандник Антон Монахов. Лучшим нападающим и бомбардиром с 14 забитыми мячами стал Артем Забун из футбольного клуба "ТСК-Таврия".По словам представителей Крымского футбольного союза, новый футбольный сезон будет открыт матчем за "Суперкубок КФС-2022", в котором сыграют действующий чемпион Премьер-лиги – симферопольская "ТСК-Таврия" и обладатель Кубка КФС – бахчисарайский "Кызылташ".Матч состоится 20 августа на стадионе "Крымтеплица". Начало игры в 19:00.
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спорт, крым, крымский футбол
Премьер-лига Крымского футбольного союза: кто с кем играет

Стали известны результаты жеребьевки на премьер-лигу Крымского футбольного союза

14:31 03.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЖеребьевка КФС
Жеребьевка КФС - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. По результатам жеребьевки, первыми из премьер-лиги Крымского футбольного союза сыграют футбольные клубы "Ялта" и "ТСК-Таврия". Жеребьевка проходила в среду в пресс-центре РИА Новости Крым.
"Мы планируем сделать таким образом, что у нас чемпионат будет в два круга. Потому что на следующий сезон у нас запланирован переход на игры по схеме "весна-осень" и увеличение команд премьер-лиги", — отметил президент Крымского футбольного союза Сергей Бородкин.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПрезидент Крымского футбольного союза Сергей Бородкин
Жеребьевка КФС - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Президент Крымского футбольного союза Сергей Бородкин
По результатам жеребьевки, в первом туре чемпионата сезона 2022 года сыграют:
27 августа, суббота:
ФК "Ялта" – "ТСК-Таврия"
"Океан" – "Спарта-КТ"
28 августа, воскресенье:
"Кызылташ" – "Алустон-ЮБК"
ФК "Севастополь" – "Рубин Ялта"
Кроме того, на церемонии были вручены награды лучшим футболистам, тренерам и судьям по итогам прошлого сезона. Так, лучшим судьей чемпионата стал Александр Крещик из города Саки. Лучшим помощником судьи — Арсен Мамутов из Евпатории, а лучшим инспектором — Дмитрий Шалычев из Симферополя.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Официальная церемония жеребьевки VIII Чемпионата премьер-лиги КФС 2022 г.

Жеребьевка КФС
1 из 7

Официальная церемония жеребьевки VIII Чемпионата премьер-лиги КФС 2022 г.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Официальная церемония жеребьевки VIII Чемпионата премьер-лиги КФС 2022 г.

Жеребьевка КФС
2 из 7

Официальная церемония жеребьевки VIII Чемпионата премьер-лиги КФС 2022 г.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Официальная церемония жеребьевки VIII Чемпионата премьер-лиги КФС 2022 г.

Жеребьевка КФС
3 из 7

Официальная церемония жеребьевки VIII Чемпионата премьер-лиги КФС 2022 г.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Официальная церемония жеребьевки VIII Чемпионата премьер-лиги КФС 2022 г.

Жеребьевка КФС
4 из 7

Официальная церемония жеребьевки VIII Чемпионата премьер-лиги КФС 2022 г.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Официальная церемония жеребьевки VIII Чемпионата премьер-лиги КФС 2022 г.

Жеребьевка КФС
5 из 7

Официальная церемония жеребьевки VIII Чемпионата премьер-лиги КФС 2022 г.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

На церемонии были вручены награды лучшим футболистам, тренерам и судьям по итогам прошлого сезона

Жеребьевка КФС
6 из 7

На церемонии были вручены награды лучшим футболистам, тренерам и судьям по итогам прошлого сезона

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevОфициальная церемония жеребьевки VIII Чемпионата премьер-лиги КФС 2022 г. в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым
Официальная церемония жеребьевки VIII Чемпионата премьер-лиги КФС 2022 г.
7 из 7
Официальная церемония жеребьевки VIII Чемпионата премьер-лиги КФС 2022 г. в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
1 из 7

Официальная церемония жеребьевки VIII Чемпионата премьер-лиги КФС 2022 г.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 7

Официальная церемония жеребьевки VIII Чемпионата премьер-лиги КФС 2022 г.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 7

Официальная церемония жеребьевки VIII Чемпионата премьер-лиги КФС 2022 г.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 7

Официальная церемония жеребьевки VIII Чемпионата премьер-лиги КФС 2022 г.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 7

Официальная церемония жеребьевки VIII Чемпионата премьер-лиги КФС 2022 г.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 7

На церемонии были вручены награды лучшим футболистам, тренерам и судьям по итогам прошлого сезона

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 7
Официальная церемония жеребьевки VIII Чемпионата премьер-лиги КФС 2022 г. в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
Награду лучшего тренера получил Алексей Грачев, представляющий бахчисарайский футбольный клуб "Кызылташ". Лучший вратарь по итогам сезона — Александр Шубин, играющий под 12 номером в "ТСК-Таврия", лучший защитник — его сокомандник Антон Монахов. Лучшим нападающим и бомбардиром с 14 забитыми мячами стал Артем Забун из футбольного клуба "ТСК-Таврия".
По словам представителей Крымского футбольного союза, новый футбольный сезон будет открыт матчем за "Суперкубок КФС-2022", в котором сыграют действующий чемпион Премьер-лиги – симферопольская "ТСК-Таврия" и обладатель Кубка КФС – бахчисарайский "Кызылташ".
Матч состоится 20 августа на стадионе "Крымтеплица". Начало игры в 19:00.
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