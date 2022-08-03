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Какой сегодня праздник: 3 августа - РИА Новости Крым, 03.08.2022
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Какой сегодня праздник: 3 августа
Какой сегодня праздник: 3 августа - РИА Новости Крым, 03.08.2022
Какой сегодня праздник: 3 августа
В этот день 81 год назад к СССР присоединилась Литва, в 1952 году закрылись XV Олимпийские игры: первые, в которых участвовали советские спортсмены - и получили РИА Новости Крым, 03.08.2022
2022-08-03T00:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В этот день 81 год назад к СССР присоединилась Литва, в 1952 году закрылись XV Олимпийские игры: первые, в которых участвовали советские спортсмены - и получили высокие награды. А вообще-то во всем мире 3 августа - День арбуза.Что празднуют в миреПраздновать День арбуза придумали американцы, для которых ягода стала такой же неотъемлемой частью любого пикника, как и хот-дог. Позже традиция покупать полосатые плоды именно 3 августа распространилась в других странах, и праздник стал международным.В мире насчитывается около 1,2 тысяч сортов арбуза. Больше всего разновидностей выращивают в Китае, зато японцы вывели самые необычные сорта ягоды. Например, квадратной формы, с желтой мякотью, без косточек и даже размером с большой персик. А в Херсонской области Украины даже установили несколько памятников арбузу.Знаменательные событияИзвестный всему миру итальянский оперный театр "Ла Скала" открылся 243 года назад. Его здание было построено в Милане на месте церкви Санта-Мария-делла-Скала, отсюда и название самого театра. В годы Второй мировой войны от здания мало что осталось, но вскоре его восстановили, и театр открыл двери для посетителей уже в 1946 году.В 1847 году в Риме был заключен конкордат (договор) между Российской империей и Римско-католической церковью. Согласно документу, Папа Римский становился главой российских католиков и мог сам определять пределы католических епархий в России. Также в Херсонской области появилась епархия, а епископу стали выплачивать государственное жалование. Государство пошло на такие меры, чтобы наладить отношения с католиками, число которых значительно возросло в стране после раздела Польши и присоединения части ее земель к империи.В 1914 году через два дня после объявления Германией войны с Россией в Первую мировую войну оказалась втянута и Франция.В 1921 году чекисты арестовали поэта Николая Гумилева по обвинению в участии в контрреволюционном заговоре.Первая в СССР автоматическая телефонная станция начала работу 92 года назад в Ростове-на-Дону. Ее построили благодаря разработкам шведской компании Ericsson.В 1940 году Литва официально вошла в состав СССР. Вскоре советские власти национализировали все имущество новой республики. Однако Литва получила дополнительные территории – белорусский курорт Друскининкай, Вылковысский район и порт Клайпеда.В 1952 году прошла церемония закрытия XV Олимпийских игр, в которых впервые участвовали советские спортсмены. При этом СССР удалось заполучить второе место на Играх, немного уступив США.Первый Московский международный кинофестиваль открылся 3 августа 1959 года.Ровно 20 лет назад в Москве открылась первая в России скоростная железнодорожная магистраль Павелецкий вокзал - аэропорт "Домодедово". Время в пути составляет 39 минут.Кто родилсяВ 1924 году родился классик советской детской и юношеской литературы Анатолий Алексин (настоящая фамилия Гоберман). Сначала он писал произведения преимущественно для детей младшего возраста: "Саша и Шура", "Необычайные похождения Севы Котлова", "В стране вечных каникул". В середине 60-х он выпускает повести и рассказы для подростков и родителей: "Мой брат играет на кларнете", "Поздний ребенок", "Очень страшная история: Детективные повести, которые сочинил Алик Деткин".76 лет исполняется актеру Николаю Бурляеву, который еще в юношестве прославился главной ролью в фильме Андрея Тарковского "Иваново детство". Он также играл в фильмах "Служили два товарища", "Андрей Рублев", "Лермонтов", "Военно-полевой роман".Свое 59-летие отмечает вокалист и один из основателей группы "Металлика" Джеймс Хэтфилд. По версии журнала Rolling Stone, с 2011 года музыкант занимает 87-е место в списке величайших гитаристов всех времен. Хэтфилд занимается музыкой с 9 лет и считается мультиинструменталистом.Мало кто знает, что одним из наиболее ярких событий артиста стала поездка на Камчатку, где музыкант охотился на диких зверей. Еще один малоизвестный факт: в 2016 году он защитил докторскую диссертацию по астрофизике в Калифорнийском технологическом институте.Также в этот день родились актер Стивен Грэм, известный ролями в фильмах "Большой куш", "Это – Англия", "Рокетмен", и актриса Эванджелин Лилли, сыгравшая в серии "Хоббитов", "Человеке-муравье", "Живой стали".
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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праздники и памятные даты, новости, общество
Какой сегодня праздник: 3 августа

Что празднуют в России и в мире в среду, 3 августа

00:00 03.08.2022
 
© Фото: pixabay.comАрбуз
Арбуз
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В этот день 81 год назад к СССР присоединилась Литва, в 1952 году закрылись XV Олимпийские игры: первые, в которых участвовали советские спортсмены - и получили высокие награды. А вообще-то во всем мире 3 августа - День арбуза.
Что празднуют в мире
Праздновать День арбуза придумали американцы, для которых ягода стала такой же неотъемлемой частью любого пикника, как и хот-дог. Позже традиция покупать полосатые плоды именно 3 августа распространилась в других странах, и праздник стал международным.
В мире насчитывается около 1,2 тысяч сортов арбуза. Больше всего разновидностей выращивают в Китае, зато японцы вывели самые необычные сорта ягоды. Например, квадратной формы, с желтой мякотью, без косточек и даже размером с большой персик. А в Херсонской области Украины даже установили несколько памятников арбузу.
Знаменательные события
Известный всему миру итальянский оперный театр "Ла Скала" открылся 243 года назад. Его здание было построено в Милане на месте церкви Санта-Мария-делла-Скала, отсюда и название самого театра. В годы Второй мировой войны от здания мало что осталось, но вскоре его восстановили, и театр открыл двери для посетителей уже в 1946 году.
В 1847 году в Риме был заключен конкордат (договор) между Российской империей и Римско-католической церковью. Согласно документу, Папа Римский становился главой российских католиков и мог сам определять пределы католических епархий в России. Также в Херсонской области появилась епархия, а епископу стали выплачивать государственное жалование. Государство пошло на такие меры, чтобы наладить отношения с католиками, число которых значительно возросло в стране после раздела Польши и присоединения части ее земель к империи.
В 1914 году через два дня после объявления Германией войны с Россией в Первую мировую войну оказалась втянута и Франция.
В 1921 году чекисты арестовали поэта Николая Гумилева по обвинению в участии в контрреволюционном заговоре.
Первая в СССР автоматическая телефонная станция начала работу 92 года назад в Ростове-на-Дону. Ее построили благодаря разработкам шведской компании Ericsson.
В 1940 году Литва официально вошла в состав СССР. Вскоре советские власти национализировали все имущество новой республики. Однако Литва получила дополнительные территории – белорусский курорт Друскининкай, Вылковысский район и порт Клайпеда.
В 1952 году прошла церемония закрытия XV Олимпийских игр, в которых впервые участвовали советские спортсмены. При этом СССР удалось заполучить второе место на Играх, немного уступив США.
Первый Московский международный кинофестиваль открылся 3 августа 1959 года.
Ровно 20 лет назад в Москве открылась первая в России скоростная железнодорожная магистраль Павелецкий вокзал - аэропорт "Домодедово". Время в пути составляет 39 минут.
Кто родился
В 1924 году родился классик советской детской и юношеской литературы Анатолий Алексин (настоящая фамилия Гоберман). Сначала он писал произведения преимущественно для детей младшего возраста: "Саша и Шура", "Необычайные похождения Севы Котлова", "В стране вечных каникул". В середине 60-х он выпускает повести и рассказы для подростков и родителей: "Мой брат играет на кларнете", "Поздний ребенок", "Очень страшная история: Детективные повести, которые сочинил Алик Деткин".
76 лет исполняется актеру Николаю Бурляеву, который еще в юношестве прославился главной ролью в фильме Андрея Тарковского "Иваново детство". Он также играл в фильмах "Служили два товарища", "Андрей Рублев", "Лермонтов", "Военно-полевой роман".
Свое 59-летие отмечает вокалист и один из основателей группы "Металлика" Джеймс Хэтфилд. По версии журнала Rolling Stone, с 2011 года музыкант занимает 87-е место в списке величайших гитаристов всех времен. Хэтфилд занимается музыкой с 9 лет и считается мультиинструменталистом.
Мало кто знает, что одним из наиболее ярких событий артиста стала поездка на Камчатку, где музыкант охотился на диких зверей. Еще один малоизвестный факт: в 2016 году он защитил докторскую диссертацию по астрофизике в Калифорнийском технологическом институте.
Также в этот день родились актер Стивен Грэм, известный ролями в фильмах "Большой куш", "Это – Англия", "Рокетмен", и актриса Эванджелин Лилли, сыгравшая в серии "Хоббитов", "Человеке-муравье", "Живой стали".
 
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