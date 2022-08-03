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Как правильное питание поможет ребенку – диетолог
Как правильное питание поможет ребенку – диетолог - РИА Новости Крым, 03.08.2022
Как правильное питание поможет ребенку – диетолог
Питание влияет не только на пищеварение, но и на память и успеваемость у детей. Об этом рассказала практикующий детский эндокринолог, диетолог, консультант по... РИА Новости Крым, 03.08.2022
2022-08-03T20:48
2022-08-03T20:48
2022-08-03T20:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Питание влияет не только на пищеварение, но и на память и успеваемость у детей. Об этом рассказала практикующий детский эндокринолог, диетолог, консультант по психологии веса и пищевого поведения Юлия Сидорова в рамках вебинара для родителей, который провела онлайн-школа для детей и подростков Skysmart, сообщают "Известия".С пищей человек получает необходимые ему биологически значимые элементы – нутриенты. Они помогают поддерживать нормальную жизнедеятельность организма. Из них одним из самых важных является клетчатка, поделилась эксперт. По ее словам, ребенок должен потреблять 25 г клетчатки на каждые 2000 ккал. Это приблизительно 10 г в день для детей дошкольного возраста, 15 г для младших школьников, 30 г в день для подростков. Для того чтобы определить количество клетчатки в продуктах, можно опираться на таблицы в интернете. Жиры, особенно Омега 3, также необходимы организму для хорошей памяти. Они содержатся в рыбе и орехах, уточнила Сидорова. Для того чтобы понимать, какое количество питательное веществ должен потреблять организм, эксперт посоветовала "разбить" порцию на части. "Половину тарелки составляет клетчатка ― овощи, фрукты, ягоды. Оставшуюся половину тарелки делим пополам еще раз. Одна четвертушка ― это углеводы, то есть крупа и макароны из твердых сортов пшеницы, цельнозерновой хлеб. Вторая четверть ― это белок, то есть мясо, рыба или бобовые", — подытожила Сидорова. Ранее, врач-диетолог Наталья Круглова рассказала, кому не рекомендуется есть много меда. Так, людям с сахарным диабетом и лишним весом следует употреблять мед в ограниченном количестве, а детям до года вовсе не давать его.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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здоровье, вкусно и полезно
Как правильное питание поможет ребенку – диетолог
От правильного питания зависит мыслительная деятельность у детей
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым.
Питание влияет не только на пищеварение, но и на память и успеваемость у детей. Об этом рассказала практикующий детский эндокринолог, диетолог, консультант по психологии веса и пищевого поведения Юлия Сидорова в рамках вебинара для родителей, который провела онлайн-школа для детей и подростков Skysmart, сообщают "Известия"
.
С пищей человек получает необходимые ему биологически значимые элементы – нутриенты. Они помогают поддерживать нормальную жизнедеятельность организма. Из них одним из самых важных является клетчатка, поделилась эксперт.
"От поступления клетчатки зависит качество памяти и в целом мыслительная деятельность. По данным исследований, проведенных в США, дети, которые употребляют достаточно клетчатки, лучше справляются с тестами", — отметила диетолог.
По ее словам, ребенок должен потреблять 25 г клетчатки на каждые 2000 ккал. Это приблизительно 10 г в день для детей дошкольного возраста, 15 г для младших школьников, 30 г в день для подростков. Для того чтобы определить количество клетчатки в продуктах, можно опираться на таблицы в интернете.
Жиры, особенно Омега 3, также необходимы организму для хорошей памяти. Они содержатся в рыбе и орехах, уточнила Сидорова.
"Жиры должны составлять 25–35% от общего количества калорий в день. А вот количество трансжиров должно составлять не более 10% от общего количества калорий в сутки. Для сравнения, углеводы должны составлять 45–65%, а белки ― примерно 30%", — продолжила эндокринолог.
Для того чтобы понимать, какое количество питательное веществ должен потреблять организм, эксперт посоветовала "разбить" порцию на части.
"Половину тарелки составляет клетчатка ― овощи, фрукты, ягоды. Оставшуюся половину тарелки делим пополам еще раз. Одна четвертушка ― это углеводы, то есть крупа и макароны из твердых сортов пшеницы, цельнозерновой хлеб. Вторая четверть ― это белок, то есть мясо, рыба или бобовые", — подытожила Сидорова.
Ранее, врач-диетолог Наталья Круглова рассказала, кому не рекомендуется есть много меда
. Так, людям с сахарным диабетом и лишним весом следует употреблять мед в ограниченном количестве, а детям до года вовсе не давать его.