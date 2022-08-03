https://crimea.ria.ru/20220803/kak-pravilnoe-pitanie-pomozhet-rebenku--dietolog-1124056795.html

Как правильное питание поможет ребенку – диетолог

Как правильное питание поможет ребенку – диетолог - РИА Новости Крым, 03.08.2022

Как правильное питание поможет ребенку – диетолог

Питание влияет не только на пищеварение, но и на память и успеваемость у детей. Об этом рассказала практикующий детский эндокринолог, диетолог, консультант по... РИА Новости Крым, 03.08.2022

2022-08-03T20:48

2022-08-03T20:48

2022-08-03T20:48

здоровье

вкусно и полезно

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Питание влияет не только на пищеварение, но и на память и успеваемость у детей. Об этом рассказала практикующий детский эндокринолог, диетолог, консультант по психологии веса и пищевого поведения Юлия Сидорова в рамках вебинара для родителей, который провела онлайн-школа для детей и подростков Skysmart, сообщают "Известия".С пищей человек получает необходимые ему биологически значимые элементы – нутриенты. Они помогают поддерживать нормальную жизнедеятельность организма. Из них одним из самых важных является клетчатка, поделилась эксперт. По ее словам, ребенок должен потреблять 25 г клетчатки на каждые 2000 ккал. Это приблизительно 10 г в день для детей дошкольного возраста, 15 г для младших школьников, 30 г в день для подростков. Для того чтобы определить количество клетчатки в продуктах, можно опираться на таблицы в интернете. Жиры, особенно Омега 3, также необходимы организму для хорошей памяти. Они содержатся в рыбе и орехах, уточнила Сидорова. Для того чтобы понимать, какое количество питательное веществ должен потреблять организм, эксперт посоветовала "разбить" порцию на части. "Половину тарелки составляет клетчатка ― овощи, фрукты, ягоды. Оставшуюся половину тарелки делим пополам еще раз. Одна четвертушка ― это углеводы, то есть крупа и макароны из твердых сортов пшеницы, цельнозерновой хлеб. Вторая четверть ― это белок, то есть мясо, рыба или бобовые", — подытожила Сидорова. Ранее, врач-диетолог Наталья Круглова рассказала, кому не рекомендуется есть много меда. Так, людям с сахарным диабетом и лишним весом следует употреблять мед в ограниченном количестве, а детям до года вовсе не давать его.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, вкусно и полезно