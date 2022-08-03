https://crimea.ria.ru/20220803/chem-khersonskaya-oblast-smozhet-privlech-turistov-1124052517.html

Чем Херсонская область сможет привлечь туристов

Чем Херсонская область сможет привлечь туристов - РИА Новости Крым, 03.08.2022

Чем Херсонская область сможет привлечь туристов

Для Херсонской и Запорожской областей разработают программу развития туризма. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин в ходе рабочей... РИА Новости Крым, 03.08.2022

2022-08-03T15:15

2022-08-03T15:15

2022-08-03T15:15

новая жизнь на освобожденных территориях

херсонская область

общество

марат хуснуллин

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ХЕРСОН, 3 авг - РИА Новости Крым. Для Херсонской и Запорожской областей разработают программу развития туризма. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин в ходе рабочей поездки в Херсон.Новая жизнь на освобожденных территориях"Я думаю, что как только регионы войдут в состав России, я очень на это надеюсь, мы сделаем отдельную программу развития туризма – с деньгами, с планом работ, с возможностью увеличить туристический поток", - рассказал он.Глава ВГА Владимир Сальдо добавил, что у Херсонской области есть большой туристический потенциал.В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом, введен в оборот рубль. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.Херсонская область готовится к референдуму - Хуснуллин >>

https://crimea.ria.ru/20220803/zhitelyam-khersona-budut-nachislyat-posobiya-i-pensii-na-kartu-promsvyazbanka-1124046160.html

херсонская область

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херсонская область, общество, марат хуснуллин