https://crimea.ria.ru/20220803/chem-khersonskaya-oblast-smozhet-privlech-turistov-1124052517.html
Чем Херсонская область сможет привлечь туристов
Чем Херсонская область сможет привлечь туристов - РИА Новости Крым, 03.08.2022
Чем Херсонская область сможет привлечь туристов
Для Херсонской и Запорожской областей разработают программу развития туризма. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин в ходе рабочей... РИА Новости Крым, 03.08.2022
2022-08-03T15:15
2022-08-03T15:15
2022-08-03T15:15
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
общество
марат хуснуллин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/03/1124047090_0:359:1536:1223_1920x0_80_0_0_2a0ff6f343a6cc0bca7fe6e9f3d911c0.jpg
ХЕРСОН, 3 авг - РИА Новости Крым. Для Херсонской и Запорожской областей разработают программу развития туризма. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин в ходе рабочей поездки в Херсон.Новая жизнь на освобожденных территориях"Я думаю, что как только регионы войдут в состав России, я очень на это надеюсь, мы сделаем отдельную программу развития туризма – с деньгами, с планом работ, с возможностью увеличить туристический поток", - рассказал он.Глава ВГА Владимир Сальдо добавил, что у Херсонской области есть большой туристический потенциал.В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом, введен в оборот рубль. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.Херсонская область готовится к референдуму - Хуснуллин >>
https://crimea.ria.ru/20220803/zhitelyam-khersona-budut-nachislyat-posobiya-i-pensii-na-kartu-promsvyazbanka-1124046160.html
херсонская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/03/1124047090_0:215:1536:1367_1920x0_80_0_0_b5fce782c5fb6cefa9d2ec209e30df11.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область, общество, марат хуснуллин
Чем Херсонская область сможет привлечь туристов
Хуснуллин: после вхождения в состав РФ для Херсона разработают программу развития туризма