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Чем Херсонская область сможет привлечь туристов - РИА Новости Крым, 03.08.2022
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Новая жизнь на освобожденных территориях
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Чем Херсонская область сможет привлечь туристов
Чем Херсонская область сможет привлечь туристов - РИА Новости Крым, 03.08.2022
Чем Херсонская область сможет привлечь туристов
Для Херсонской и Запорожской областей разработают программу развития туризма. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин в ходе рабочей... РИА Новости Крым, 03.08.2022
2022-08-03T15:15
2022-08-03T15:15
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
общество
марат хуснуллин
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ХЕРСОН, 3 авг - РИА Новости Крым. Для Херсонской и Запорожской областей разработают программу развития туризма. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин в ходе рабочей поездки в Херсон.Новая жизнь на освобожденных территориях"Я думаю, что как только регионы войдут в состав России, я очень на это надеюсь, мы сделаем отдельную программу развития туризма – с деньгами, с планом работ, с возможностью увеличить туристический поток", - рассказал он.Глава ВГА Владимир Сальдо добавил, что у Херсонской области есть большой туристический потенциал.В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом, введен в оборот рубль. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.Херсонская область готовится к референдуму - Хуснуллин &gt;&gt;
https://crimea.ria.ru/20220803/zhitelyam-khersona-budut-nachislyat-posobiya-i-pensii-na-kartu-promsvyazbanka-1124046160.html
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херсонская область, общество, марат хуснуллин
Чем Херсонская область сможет привлечь туристов

Хуснуллин: после вхождения в состав РФ для Херсона разработают программу развития туризма

15:15 03.08.2022
 
© РИА Новости КрымЖелезнодорожный вокзал в Херсоне
Железнодорожный вокзал в Херсоне - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости Крым
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ХЕРСОН, 3 авг - РИА Новости Крым. Для Херсонской и Запорожской областей разработают программу развития туризма. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин в ходе рабочей поездки в Херсон.
Новая жизнь на освобожденных территориях
"Я думаю, что как только регионы войдут в состав России, я очень на это надеюсь, мы сделаем отдельную программу развития туризма – с деньгами, с планом работ, с возможностью увеличить туристический поток", - рассказал он.
Глава ВГА Владимир Сальдо добавил, что у Херсонской области есть большой туристический потенциал.
"У нас есть два моря – Черное и Азовское, Днепр, заповедники, в том числе "Аскания-Нова", и другие природные парки. Есть, на что посмотреть", - перечислил он.
В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом, введен в оборот рубль. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.
Херсонская область готовится к референдуму - Хуснуллин >>
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Жителям Херсона будут начислять пособия и пенсии на карту Промсвязьбанка
 
Новая жизнь на освобожденных территорияхХерсонская областьОбществоМарат Хуснуллин
 
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Заголовок открываемого материала
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