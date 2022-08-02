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В Польше кошек признали чужеродным видом и угрозой для страны - РИА Новости Крым, 02.08.2022
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В Польше кошек признали чужеродным видом и угрозой для страны
В Польше кошек признали чужеродным видом и угрозой для страны - РИА Новости Крым, 02.08.2022
В Польше кошек признали чужеродным видом и угрозой для страны
Польские биологи пришли к выводу, что обыкновенные кошки являются чужеродным для Польши и вообще для Европы видом животных, к тому же угрожающим биологическому... РИА Новости Крым, 02.08.2022
2022-08-02T20:13
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общество
польша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Польские биологи пришли к выводу, что обыкновенные кошки являются чужеродным для Польши и вообще для Европы видом животных, к тому же угрожающим биологическому разнообразию (инвазивным). Об этом сообщает "Моя планета" со ссылкой на публикацию в Associated Press на основе интервью с ученым.Результаты исследования обосновали тем, что кошки наносят существенный ущерб птицам и прочим мелким животным. Согласно данным, предоставленным биологом Польской академии наук Войцеха Соларжа, в год кошки убивают в Польше не менее 140 млн пернатых.Что касается чужеродности, то и здесь все просто: кошек одомашнили на Ближнем Востоке около десяти тысяч лет назад, в Европу этот угрожающий вид был завезен. Следовательно, угроза для биоразнообразия в этой части света еще и экзотическая.Ученые рекомендовали хозяевам хвостатых монстров поменьше выпускать их из дома в период размножения птиц, подчеркнув, что выступают "против любой жестокости в отношении животных".Фелофилы отреагировали на результаты такого исследования экспрессивно.В частности, одна из любительниц представителей инвазивного чужеродного вида Felis catus, ветеринар и писатель Дорота Суминска, обратила внимание общественности на другие причины, по которым сокращается биологическое разнообразие независимо от активности кошек. Это и загрязнение окружающей среды, и стеклянные фасады зданий, о которые налету разбиваются птицы.Ранее врач-ветеринар высшей категории Михаил Шеляков рассказал, как кошки "вычисляют" больные места у своих хозяев.
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общество, польша
В Польше кошек признали чужеродным видом и угрозой для страны

Польские биологи признали обыкновенных кошек угрожающим чужеродным видом животных

20:13 02.08.2022
 
© cocoparisienne-127419/pixabayКот
Кот
© cocoparisienne-127419/pixabay
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Польские биологи пришли к выводу, что обыкновенные кошки являются чужеродным для Польши и вообще для Европы видом животных, к тому же угрожающим биологическому разнообразию (инвазивным). Об этом сообщает "Моя планета" со ссылкой на публикацию в Associated Press на основе интервью с ученым.
Результаты исследования обосновали тем, что кошки наносят существенный ущерб птицам и прочим мелким животным. Согласно данным, предоставленным биологом Польской академии наук Войцеха Соларжа, в год кошки убивают в Польше не менее 140 млн пернатых.
Что касается чужеродности, то и здесь все просто: кошек одомашнили на Ближнем Востоке около десяти тысяч лет назад, в Европу этот угрожающий вид был завезен. Следовательно, угроза для биоразнообразия в этой части света еще и экзотическая.
Ученые рекомендовали хозяевам хвостатых монстров поменьше выпускать их из дома в период размножения птиц, подчеркнув, что выступают "против любой жестокости в отношении животных".
Фелофилы отреагировали на результаты такого исследования экспрессивно.
В частности, одна из любительниц представителей инвазивного чужеродного вида Felis catus, ветеринар и писатель Дорота Суминска, обратила внимание общественности на другие причины, по которым сокращается биологическое разнообразие независимо от активности кошек. Это и загрязнение окружающей среды, и стеклянные фасады зданий, о которые налету разбиваются птицы.
"Для начала выясните, входит ли человек в список неинвазивных чужеродных видов", – заметила эксперт.
Ранее врач-ветеринар высшей категории Михаил Шеляков рассказал, как кошки "вычисляют" больные места у своих хозяев.
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