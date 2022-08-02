https://crimea.ria.ru/20220802/v-polshe-koshek-priznali-chuzherodnym-vidom-i-ugrozoy-dlya-strany-1124040639.html

В Польше кошек признали чужеродным видом и угрозой для страны

В Польше кошек признали чужеродным видом и угрозой для страны - РИА Новости Крым, 02.08.2022

В Польше кошек признали чужеродным видом и угрозой для страны

Польские биологи пришли к выводу, что обыкновенные кошки являются чужеродным для Польши и вообще для Европы видом животных, к тому же угрожающим биологическому... РИА Новости Крым, 02.08.2022

2022-08-02T20:13

2022-08-02T20:13

2022-08-02T18:47

общество

польша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/17/1121516833_0:38:1920:1118_1920x0_80_0_0_d5aec4eb14bbb45543c7faa09ca7a674.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Польские биологи пришли к выводу, что обыкновенные кошки являются чужеродным для Польши и вообще для Европы видом животных, к тому же угрожающим биологическому разнообразию (инвазивным). Об этом сообщает "Моя планета" со ссылкой на публикацию в Associated Press на основе интервью с ученым.Результаты исследования обосновали тем, что кошки наносят существенный ущерб птицам и прочим мелким животным. Согласно данным, предоставленным биологом Польской академии наук Войцеха Соларжа, в год кошки убивают в Польше не менее 140 млн пернатых.Что касается чужеродности, то и здесь все просто: кошек одомашнили на Ближнем Востоке около десяти тысяч лет назад, в Европу этот угрожающий вид был завезен. Следовательно, угроза для биоразнообразия в этой части света еще и экзотическая.Ученые рекомендовали хозяевам хвостатых монстров поменьше выпускать их из дома в период размножения птиц, подчеркнув, что выступают "против любой жестокости в отношении животных".Фелофилы отреагировали на результаты такого исследования экспрессивно.В частности, одна из любительниц представителей инвазивного чужеродного вида Felis catus, ветеринар и писатель Дорота Суминска, обратила внимание общественности на другие причины, по которым сокращается биологическое разнообразие независимо от активности кошек. Это и загрязнение окружающей среды, и стеклянные фасады зданий, о которые налету разбиваются птицы.Ранее врач-ветеринар высшей категории Михаил Шеляков рассказал, как кошки "вычисляют" больные места у своих хозяев.

https://crimea.ria.ru/20210808/5-supersposobnostey-koshek-no-lyubim-my-ikh-ne-za-eto_-1118591325.html

польша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, польша