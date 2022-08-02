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Стало известно состояние единственного в России пациента с оспой обезьян - РИА Новости Крым, 02.08.2022
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Стало известно состояние единственного в России пациента с оспой обезьян
Стало известно состояние единственного в России пациента с оспой обезьян - РИА Новости Крым, 02.08.2022
Стало известно состояние единственного в России пациента с оспой обезьян
Единственного в России заразившегося оспой обезьян выписали из петербургской больницы после полного выздоровления, он не заразен. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 02.08.2022
2022-08-02T17:02
2022-08-02T17:02
российская федерация (россия, рф)
здравоохранение в россии
оспа обезьян
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Единственного в России заразившегося оспой обезьян выписали из петербургской больницы после полного выздоровления, он не заразен. Об этом со ссылкой на пресс-службу комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщает РИА Новости.По информации профильного комитета, пациента выписали еще 22 июля, на этот момент новых случаев заражения оспой обезьян не выявлено.В Роспотребнадзоре, в свою очередь, добавили, что выздоровевший после оспы обезьян пациент не представляет опасности для окружающих, он более не заразен и возможности инфицироваться от него нет.Ранее ВОЗ признала вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение. По оценкам организации, вспышка представляет умеренный риск для всех регионов мира, кроме Европы.Тем временем российские ученые научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" выделили штамм вируса оспы обезьян из клинического образца заболевшего человека, он отличается низкой летальностью.
https://crimea.ria.ru/20220801/buket-iz-ospy-obezyan-i-kovida-kak-poborot-bolezni-1124017454.html
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РИА Новости Крым
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российская федерация (россия, рф), здравоохранение в россии, оспа обезьян
Стало известно состояние единственного в России пациента с оспой обезьян

Единственного в России заболевшего оспой обезьян выписали из больницы в Петербурге

17:02 02.08.2022
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедик в "красной зоне"
Медик в красной зоне - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Единственного в России заразившегося оспой обезьян выписали из петербургской больницы после полного выздоровления, он не заразен. Об этом со ссылкой на пресс-службу комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщает РИА Новости.
"Пациент, поступивший на лечение с оспой обезьян, выписан из больницы после полного выздоровления в соответствии с клиническими рекомендациями министерства здравоохранения РФ", - говорится в сообщении.
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По информации профильного комитета, пациента выписали еще 22 июля, на этот момент новых случаев заражения оспой обезьян не выявлено.
В Роспотребнадзоре, в свою очередь, добавили, что выздоровевший после оспы обезьян пациент не представляет опасности для окружающих, он более не заразен и возможности инфицироваться от него нет.
Ранее ВОЗ признала вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение. По оценкам организации, вспышка представляет умеренный риск для всех регионов мира, кроме Европы.
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Вчера, 20:39
Вирусолог сравнил оспу обезьян с Эболой
Тем временем российские ученые научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" выделили штамм вируса оспы обезьян из клинического образца заболевшего человека, он отличается низкой летальностью.
 
Российская Федерация (Россия, РФ)Здравоохранение в РоссииОспа обезьян
 
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