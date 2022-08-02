https://crimea.ria.ru/20220802/stalo-izvestno-sostoyanie-edinstvennogo-v-rossii-patsienta-s-ospoy-obezyan-1124039324.html

Стало известно состояние единственного в России пациента с оспой обезьян

Стало известно состояние единственного в России пациента с оспой обезьян - РИА Новости Крым, 02.08.2022

Стало известно состояние единственного в России пациента с оспой обезьян

Единственного в России заразившегося оспой обезьян выписали из петербургской больницы после полного выздоровления, он не заразен. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 02.08.2022

2022-08-02T17:02

2022-08-02T17:02

2022-08-02T17:02

российская федерация (россия, рф)

здравоохранение в россии

оспа обезьян

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Единственного в России заразившегося оспой обезьян выписали из петербургской больницы после полного выздоровления, он не заразен. Об этом со ссылкой на пресс-службу комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщает РИА Новости.По информации профильного комитета, пациента выписали еще 22 июля, на этот момент новых случаев заражения оспой обезьян не выявлено.В Роспотребнадзоре, в свою очередь, добавили, что выздоровевший после оспы обезьян пациент не представляет опасности для окружающих, он более не заразен и возможности инфицироваться от него нет.Ранее ВОЗ признала вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение. По оценкам организации, вспышка представляет умеренный риск для всех регионов мира, кроме Европы.Тем временем российские ученые научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" выделили штамм вируса оспы обезьян из клинического образца заболевшего человека, он отличается низкой летальностью.

https://crimea.ria.ru/20220801/buket-iz-ospy-obezyan-i-kovida-kak-poborot-bolezni-1124017454.html

https://crimea.ria.ru/20220801/virusolog-sravnil-ospu-obezyan-s-eboloy-1124028882.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская федерация (россия, рф), здравоохранение в россии, оспа обезьян