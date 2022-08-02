https://crimea.ria.ru/20220802/situatsiya-s-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-1124032154.html

Ситуация с COVID-19 в Крыму и Севастополе

Ситуация с COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 02.08.2022

Ситуация с COVID-19 в Крыму и Севастополе

На территории Республики Крым зарегистрировано 119 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 185 509 положительных на COVID-19. Об этом... РИА Новости Крым, 02.08.2022

2022-08-02T10:12

2022-08-02T10:12

2022-08-02T10:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 119 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 185 509 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве."За истекшие сутки госпитализировано девять пациентов, за все время на стационарном лечении находились 59 392 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 96 человек, за весь период – 177 947", - говорится в сообщении.По данным минздрава, скончались еще два пациента. Таким образом, число жертв пандемии в регионе достигло 5 344.В Севастополе зарегистрировано 36 новых случаев заболевания COVID-19, рассказали в пресс-службе правительства города."За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы 12 человек. Выписаны 13 пациентов. На данный момент в больницах находятся 70 пациентов, из них 47 – с подтвержденным COVID-19", - уточнили в пресс-службе.По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 85 730 человек, выздоровели 82 983.

https://crimea.ria.ru/20220802/onischenko-sdelal-prognoz-po-zabolevaemosti-covid-19--1124029207.html

https://crimea.ria.ru/20220731/rost-kovidnoy-statistiki-uchenyy-obyasnil-chto-delat-1123983501.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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