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Ситуация с COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 02.08.2022
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Ситуация с COVID-19 в Крыму и Севастополе
Ситуация с COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 02.08.2022
Ситуация с COVID-19 в Крыму и Севастополе
На территории Республики Крым зарегистрировано 119 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 185 509 положительных на COVID-19. Об этом... РИА Новости Крым, 02.08.2022
2022-08-02T10:12
2022-08-02T10:12
крым
севастополь
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 119 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 185 509 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве."За истекшие сутки госпитализировано девять пациентов, за все время на стационарном лечении находились 59 392 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 96 человек, за весь период – 177 947", - говорится в сообщении.По данным минздрава, скончались еще два пациента. Таким образом, число жертв пандемии в регионе достигло 5 344.В Севастополе зарегистрировано 36 новых случаев заболевания COVID-19, рассказали в пресс-службе правительства города."За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы 12 человек. Выписаны 13 пациентов. На данный момент в больницах находятся 70 пациентов, из них 47 – с подтвержденным COVID-19", - уточнили в пресс-службе.По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 85 730 человек, выздоровели 82 983.
https://crimea.ria.ru/20220802/onischenko-sdelal-prognoz-po-zabolevaemosti-covid-19--1124029207.html
https://crimea.ria.ru/20220731/rost-kovidnoy-statistiki-uchenyy-obyasnil-chto-delat-1123983501.html
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крым, севастополь, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе
Ситуация с COVID-19 в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе выявили 155 случаев заражения COVID-19, умерли два человека

10:12 02.08.2022
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник в коридоре COVID-госпиталя
Медицинский сотрудник в коридоре COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 119 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 185 509 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.
"За истекшие сутки госпитализировано девять пациентов, за все время на стационарном лечении находились 59 392 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 96 человек, за весь период – 177 947", - говорится в сообщении.
Академик РАН Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
07:04
Онищенко сделал прогноз по заболеваемости COVID-19
По данным минздрава, скончались еще два пациента. Таким образом, число жертв пандемии в регионе достигло 5 344.
В Севастополе зарегистрировано 36 новых случаев заболевания COVID-19, рассказали в пресс-службе правительства города.
"За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы 12 человек. Выписаны 13 пациентов. На данный момент в больницах находятся 70 пациентов, из них 47 – с подтвержденным COVID-19", - уточнили в пресс-службе.
Лечение Covid-19 в больнице города Котовска - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
31 июля, 08:22Радио "Спутник в Крыму"
Рост ковидной статистики: ученый объяснил, что делать
По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 85 730 человек, выздоровели 82 983.
 
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