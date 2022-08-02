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РНКБ за 7 месяцев выдал более 10 млрд рублей ипотечных кредитов
РНКБ за 7 месяцев выдал более 10 млрд рублей ипотечных кредитов - РИА Новости Крым, 02.08.2022
РНКБ за 7 месяцев выдал более 10 млрд рублей ипотечных кредитов
РНКБ БАНК (ПАО) за семь месяцев текущего года банк выдал более 3 тысяч ипотечных кредитов на 10,8 миллиарда рублей, при этом 55% сделок оформлены полностью в... РИА Новости Крым, 02.08.2022
2022-08-02T11:45
2022-08-02T11:45
2022-08-02T11:45
рнкб (пао)
экономика
общество
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. РНКБ БАНК (ПАО) за семь месяцев текущего года банк выдал более 3 тысяч ипотечных кредитов на 10,8 миллиарда рублей, при этом 55% сделок оформлены полностью в электронном виде, сообщает кредитная организация.Средняя сумма выданных за этот период ипотечных кредитов составила 4,2 миллиона рублей.При этом, отметили в банке, около 70% всех ипотечных кредитов на новостройки были предоставлены в рамках льготных госпрограмм, в том числе 1 миллиард рублей по программе "Господдержка 2022" и более 900 миллионов рублей по программе "Семейная ипотека".Кроме того, банк уже одобрил заявки на кредиты в рамках новой льготной госпрограммы для сотрудников ИТ-сферы на общую сумму около 330 миллионов рублей.Также активным спросом пользуется ипотека на ИЖС в Крыму – клиенты получили кредиты на строительство дома на общую сумму более 240 миллионов рублей.РНКБ запускает сервис электронных чаевых >>
https://crimea.ria.ru/20220718/rnkb-nachinaet-priem-zayavok-na-avtokredity-s-gospodderzhkoy-1123884448.html
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рнкб (пао), экономика, общество, крым
РНКБ за 7 месяцев выдал более 10 млрд рублей ипотечных кредитов
РНКБ за 7 месяцев выдал более 10 млрд рублей ипотечных кредитов
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. РНКБ БАНК (ПАО) за семь месяцев текущего года банк выдал более 3 тысяч ипотечных кредитов на 10,8 миллиарда рублей, при этом 55% сделок оформлены полностью в электронном виде, сообщает кредитная организация.
Средняя сумма выданных за этот период ипотечных кредитов составила 4,2 миллиона рублей.
При этом, отметили в банке, около 70% всех ипотечных кредитов на новостройки были предоставлены в рамках льготных госпрограмм, в том числе 1 миллиард рублей по программе "Господдержка 2022" и более 900 миллионов рублей по программе "Семейная ипотека".
Кроме того, банк уже одобрил заявки на кредиты в рамках новой льготной госпрограммы для сотрудников ИТ-сферы на общую сумму около 330 миллионов рублей.
Также активным спросом пользуется ипотека на ИЖС в Крыму – клиенты получили кредиты на строительство дома на общую сумму более 240 миллионов рублей.
"Благодаря льготным государственным программам кредитования желающие могут оформить ипотечный кредит на покупку жилья в Крыму по сниженным процентным ставкам. Жителям материковой части России мы предоставили возможность приобрести квартиру в ипотеку без визита в банк с помощью дистанционного оформления сделки. Первые такие сделки банк совершил в прошлом году, и с тех пор услуга набирает популярность", - приводится в сообщении комментарий председателя правления РНКБ Михаила Якунина.