https://crimea.ria.ru/20220802/chinovnik-iz-kerchi-popalsya-na-vzyatke-za-pokrovitelstvo--prigovor-suda-1124031668.html

Чиновник из Керчи попался на взятке за "покровительство" – приговор суда

Чиновник из Керчи попался на взятке за "покровительство" – приговор суда - РИА Новости Крым, 02.08.2022

Чиновник из Керчи попался на взятке за "покровительство" – приговор суда

Керченский суд вынес приговор в отношении экс-начальника производственно-сметного отдела управления единого заказчика горадминистрации за получение взятки в... РИА Новости Крым, 02.08.2022

2022-08-02T09:41

2022-08-02T09:41

2022-08-02T09:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Керченский суд вынес приговор в отношении экс-начальника производственно-сметного отдела управления единого заказчика горадминистрации за получение взятки в значительном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.По информации ведомства, в 2020 году местной администрацией заключены муниципальные контракты на осуществление работ по благоустройству придомовых территорий в Керчи.Преступные действия фигуранта дела пресекли сотрудники республиканских МВД и ФСБ.Суд приговорил бывшего работника администрации к 1 году 6 месяцам лишения свободы со штрафом."Наказание в виде лишения свободы назначено условно с испытательным сроком на 1 год. Он лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 1 год", - уточнили в прокуратуре.Приговор в законную силу пока не вступил.

https://crimea.ria.ru/20220727/v-krymu-s-polichnym-zaderzhan-chinovnik-za-vzyatku-v-25-mln-rubley-1123975495.html

https://crimea.ria.ru/20220715/v-krymu-eks-chinovnik-s-poddelnym-diplomom-poydet-pod-sud-za-vzyatki-1123852265.html

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крым, прокуратура республики крым, закон и право, керчь