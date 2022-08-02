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Часть Симферополя в среду останется без света - РИА Новости Крым, 02.08.2022
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Часть Симферополя в среду останется без света
Часть Симферополя в среду останется без света - РИА Новости Крым, 02.08.2022
Часть Симферополя в среду останется без света
Семнадцать улиц крымской столицы в среду останутся без света из-за капремонта сетей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Симферополя. РИА Новости Крым, 02.08.2022
2022-08-02T11:18
2022-08-02T11:18
крым
симферополь
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Семнадцать улиц крымской столицы в среду останутся без света из-за капремонта сетей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Симферополя."По информации предприятия "Крымэнерго", 3 августа с 8:00 до 17:00 в связи проведением капитального ремонта будет прекращена подача электроэнергии по ряду адресов", - говорится в сообщении.
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крым, симферополь, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, общество
Часть Симферополя в среду останется без света

В Симферополе 17 улиц на день останутся без света

11:18 02.08.2022
 
© Фото: pexels.comЛампочка
Лампочка
© Фото: pexels.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Семнадцать улиц крымской столицы в среду останутся без света из-за капремонта сетей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.
"По информации предприятия "Крымэнерго", 3 августа с 8:00 до 17:00 в связи проведением капитального ремонта будет прекращена подача электроэнергии по ряду адресов", - говорится в сообщении.
Так, в зону отключения попадают улицы Караимская (№11-20), Чехова (17-23), Целинная (24-74), Димитрова (33-74), Севастопольская (250А), Геническая (1-4), пр-т Победы (290, 312, 215-243), Самохвалова (1-35), Кубанская (2), Таманская (1-32), пер. Заводской (2а, 6-29), Бассейная (1-37), Курганная (2а-2б, 1-27), Аэрофлотская (16, 1, 1а), Парашютистов (18/35), Селекционная (37-39), Данилова (43а).
 
КрымСимферопольЖилищно-коммунальное хозяйство Крыма и СевастополяОбщество
 
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