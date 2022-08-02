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Часть Симферополя в среду останется без света

Часть Симферополя в среду останется без света - РИА Новости Крым, 02.08.2022

Часть Симферополя в среду останется без света

Семнадцать улиц крымской столицы в среду останутся без света из-за капремонта сетей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Симферополя. РИА Новости Крым, 02.08.2022

2022-08-02T11:18

2022-08-02T11:18

2022-08-02T11:18

крым

симферополь

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Семнадцать улиц крымской столицы в среду останутся без света из-за капремонта сетей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Симферополя."По информации предприятия "Крымэнерго", 3 августа с 8:00 до 17:00 в связи проведением капитального ремонта будет прекращена подача электроэнергии по ряду адресов", - говорится в сообщении.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, общество