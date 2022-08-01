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В Балаклаве частично ограничили движение транспорта - РИА Новости Крым, 01.08.2022
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В Балаклаве частично ограничили движение транспорта
В Балаклаве частично ограничили движение транспорта - РИА Новости Крым, 01.08.2022
В Балаклаве частично ограничили движение транспорта
В Балаклаве в связи с началом очередного этапа строительства яхтенной марины ввели дополнительные ограничения проезда транспорта на Таврическую набережную. Об... РИА Новости Крым, 01.08.2022
2022-08-01T16:26
2022-08-01T16:26
севастополь
крым
экономика
туризм в крыму
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СЕВАСТОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В Балаклаве в связи с началом очередного этапа строительства яхтенной марины ввели дополнительные ограничения проезда транспорта на Таврическую набережную. Об этом журналистам сообщил руководитель приоритетного проекта строительства яхтенной марины и развития Балаклавы Сергей Черных.По его словам, это связано с увеличением интенсивности строительных работ и движения специальной техники.Лишились возможности перемещаться в районе стройки и так называемые тук-туки, или рикши, с начала сезона развозившие туристов почти от входа Балаклавского музейного комплекса на другую набережную – Назукина, на противоположной стороне бухты."Мы говорим о том, что безопасность для жизни и здоровья людей на стройке является важной и не может быть игнорирована путем создания каких-то преференций. Бизнес есть бизнес, его можно реализовывать при желании в другом месте. "Обзорное путешествие по строительной площадке" звучит как-то не очень", – заметил он.Подвоз туристов к музею, к которому вплотную прилегает стройплощадка, продолжают обеспечивать бесплатные автобусы разной вместимости, специально закупленные учреждением для этих целей. Сейчас на маршруте работают четыре машины из имеющихся шести: надобности выпускать все из-за сокращения потока гостей нет, объяснил директор Балаклавского подземного музейного комплекса Павел Плеханов.По словам представителя компании-подрядчика, заместителя руководителя проекта ПАО "Мостотрест" Юрия Бескова, сегодня в строительстве задействовано более 100 человек. Помимо плавсредств, работает около трех десятков единиц техники, включая большегрузы.С начала апреля в связи со стартом строительства марины проход и проезд по территории для посторонних был запрещен. Перемещаться здесь по специальным пропускам могли только местные, проживающие на улице Мраморной, а также продолжающие работу в зоне стройки предприниматели. Отмечалось, что доступ машин скорой помощи, пожарных автомобилей и транспорта прочих экстренных служб обеспечивается по первому требованию.19 июня в пресс-службе ПАО "Мостотрест" сообщали, что готовятся приступить к основному этапу строительства яхтенной марины – возведению новых причалов.Реконструкция Таврической набережной – первый этап реализации проекта. В 2023 году техника отсюда перейдет на восточную сторону Балаклавской бухты – набережную Назукина. Стоимость госконтракта с подрядчиком – 9,4 млрд рублей. Срок сдачи объекта – декабрь 2025 года.
https://crimea.ria.ru/20220527/balaklava-bolshaya-stroyka-i-spetsoperatsiya--est-li-mesto-turistam-1123359480.html
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РИА Новости Крым
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севастополь, крым, экономика, туризм в крыму
В Балаклаве частично ограничили движение транспорта

В Балаклаве на Таврической набережной ввели дополнительные ограничения движения транспорта

16:26 01.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Анна ПетроваДорога возле Балаклавского подземного музейного комплекса
Дорога возле Балаклавского подземного музейного комплекса - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости Крым . Анна Петрова
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СЕВАСТОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В Балаклаве в связи с началом очередного этапа строительства яхтенной марины ввели дополнительные ограничения проезда транспорта на Таврическую набережную. Об этом журналистам сообщил руководитель приоритетного проекта строительства яхтенной марины и развития Балаклавы Сергей Черных.
По его словам, это связано с увеличением интенсивности строительных работ и движения специальной техники.
"Мы начинаем уже строить здания, разбираем старые. Этот этап начался несколько дней назад. За четыре дня до перекрытия движения и уменьшения количества пропусков мы предупредили всех, что проезд будет ограничен для большей части. В том числе мы забрали пропуска для личного транспорта у тех людей, кто работает в музее и в прилегающих объектах хозяйственной деятельности", – рассказал Черных.
Лишились возможности перемещаться в районе стройки и так называемые тук-туки, или рикши, с начала сезона развозившие туристов почти от входа Балаклавского музейного комплекса на другую набережную – Назукина, на противоположной стороне бухты.
"Мы говорим о том, что безопасность для жизни и здоровья людей на стройке является важной и не может быть игнорирована путем создания каких-то преференций. Бизнес есть бизнес, его можно реализовывать при желании в другом месте. "Обзорное путешествие по строительной площадке" звучит как-то не очень", – заметил он.
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Подвоз туристов к музею, к которому вплотную прилегает стройплощадка, продолжают обеспечивать бесплатные автобусы разной вместимости, специально закупленные учреждением для этих целей. Сейчас на маршруте работают четыре машины из имеющихся шести: надобности выпускать все из-за сокращения потока гостей нет, объяснил директор Балаклавского подземного музейного комплекса Павел Плеханов.
По словам представителя компании-подрядчика, заместителя руководителя проекта ПАО "Мостотрест" Юрия Бескова, сегодня в строительстве задействовано более 100 человек. Помимо плавсредств, работает около трех десятков единиц техники, включая большегрузы.
В данный момент ведутся работы по устройству новых причалов, завершен демонтаж здания административно-бытового корпуса. Следующий этап – сооружение причальной стенки, отметил представитель подрядчика.
С начала апреля в связи со стартом строительства марины проход и проезд по территории для посторонних был запрещен. Перемещаться здесь по специальным пропускам могли только местные, проживающие на улице Мраморной, а также продолжающие работу в зоне стройки предприниматели. Отмечалось, что доступ машин скорой помощи, пожарных автомобилей и транспорта прочих экстренных служб обеспечивается по первому требованию.
19 июня в пресс-службе ПАО "Мостотрест" сообщали, что готовятся приступить к основному этапу строительства яхтенной марины – возведению новых причалов.
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Реконструкция Таврической набережной – первый этап реализации проекта. В 2023 году техника отсюда перейдет на восточную сторону Балаклавской бухты – набережную Назукина. Стоимость госконтракта с подрядчиком – 9,4 млрд рублей. Срок сдачи объекта – декабрь 2025 года.
 
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