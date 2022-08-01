https://crimea.ria.ru/20220801/v-balaklave-chastichno-ogranichili-dvizhenie-transporta-1124026514.html

В Балаклаве частично ограничили движение транспорта

В Балаклаве частично ограничили движение транспорта - РИА Новости Крым, 01.08.2022

В Балаклаве частично ограничили движение транспорта

В Балаклаве в связи с началом очередного этапа строительства яхтенной марины ввели дополнительные ограничения проезда транспорта на Таврическую набережную. Об... РИА Новости Крым, 01.08.2022

2022-08-01T16:26

2022-08-01T16:26

2022-08-01T16:26

севастополь

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экономика

туризм в крыму

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СЕВАСТОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В Балаклаве в связи с началом очередного этапа строительства яхтенной марины ввели дополнительные ограничения проезда транспорта на Таврическую набережную. Об этом журналистам сообщил руководитель приоритетного проекта строительства яхтенной марины и развития Балаклавы Сергей Черных.По его словам, это связано с увеличением интенсивности строительных работ и движения специальной техники.Лишились возможности перемещаться в районе стройки и так называемые тук-туки, или рикши, с начала сезона развозившие туристов почти от входа Балаклавского музейного комплекса на другую набережную – Назукина, на противоположной стороне бухты."Мы говорим о том, что безопасность для жизни и здоровья людей на стройке является важной и не может быть игнорирована путем создания каких-то преференций. Бизнес есть бизнес, его можно реализовывать при желании в другом месте. "Обзорное путешествие по строительной площадке" звучит как-то не очень", – заметил он.Подвоз туристов к музею, к которому вплотную прилегает стройплощадка, продолжают обеспечивать бесплатные автобусы разной вместимости, специально закупленные учреждением для этих целей. Сейчас на маршруте работают четыре машины из имеющихся шести: надобности выпускать все из-за сокращения потока гостей нет, объяснил директор Балаклавского подземного музейного комплекса Павел Плеханов.По словам представителя компании-подрядчика, заместителя руководителя проекта ПАО "Мостотрест" Юрия Бескова, сегодня в строительстве задействовано более 100 человек. Помимо плавсредств, работает около трех десятков единиц техники, включая большегрузы.С начала апреля в связи со стартом строительства марины проход и проезд по территории для посторонних был запрещен. Перемещаться здесь по специальным пропускам могли только местные, проживающие на улице Мраморной, а также продолжающие работу в зоне стройки предприниматели. Отмечалось, что доступ машин скорой помощи, пожарных автомобилей и транспорта прочих экстренных служб обеспечивается по первому требованию.19 июня в пресс-службе ПАО "Мостотрест" сообщали, что готовятся приступить к основному этапу строительства яхтенной марины – возведению новых причалов.Реконструкция Таврической набережной – первый этап реализации проекта. В 2023 году техника отсюда перейдет на восточную сторону Балаклавской бухты – набережную Назукина. Стоимость госконтракта с подрядчиком – 9,4 млрд рублей. Срок сдачи объекта – декабрь 2025 года.

https://crimea.ria.ru/20220527/balaklava-bolshaya-stroyka-i-spetsoperatsiya--est-li-mesto-turistam-1123359480.html

https://crimea.ria.ru/20211216/yakhtennuyu-marinu-v-balaklave-postroit-podryadchik-krymskogo-mosta-1121762052.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, крым, экономика, туризм в крыму