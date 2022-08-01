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Президент Болгарии распустил парламент и назначил досрочные выборы - РИА Новости Крым, 01.08.2022
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Президент Болгарии распустил парламент и назначил досрочные выборы
Президент Болгарии распустил парламент и назначил досрочные выборы - РИА Новости Крым, 01.08.2022
Президент Болгарии распустил парламент и назначил досрочные выборы
Президент Болгарии Румен Радев подписал указ о роспуске Народного собрания страны со 2 августа и назначении досрочных парламентских выборов на 2 октября. Об... РИА Новости Крым, 01.08.2022
2022-08-01T14:41
2022-08-01T14:45
политика
болгария
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Президент Болгарии Румен Радев подписал указ о роспуске Народного собрания страны со 2 августа и назначении досрочных парламентских выборов на 2 октября. Об этом сообщается на официальном сайте болгарского лидера."На основании Конституции Республики Болгария президент Румен Радев подписал указ о роспуске 2 августа Народного собрания 47-го созыва и назначил выборы в Народное собрание 2 октября 2022 года", – говорится в сообщении.Другим своим указом Радев назначил техническое правительство. Его возглавил Гылыб Донев – секретарь администрации президента по вопросам социальной политики.Министром иностранных дел во временном кабинете назначен посол во Франции Николай Милков, министром обороны – глава секретариата главы государства, полковник Димитр Стоянов.В прошлом году в Болгарии досрочные парламентские выборы проходили трижды из-за безуспешных попыток сформировать по их результатам правительственную коалицию.
https://crimea.ria.ru/20220707/boris-dzhonson-ushel-v-otstavku-1123771522.html
https://crimea.ria.ru/20220702/senator-prizval-rossiyan-boykotirovat-otdykh-v-bolgarii-1123727656.html
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политика, болгария, в мире
Президент Болгарии распустил парламент и назначил досрочные выборы

Президент Болгарии Радев распустил парламент и назначил досрочные выборы на 2 октября

14:41 01.08.2022 (обновлено: 14:45 01.08.2022)
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Болгарии Румен Радев
Президент Болгарии Румен Радев - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Президент Болгарии Румен Радев подписал указ о роспуске Народного собрания страны со 2 августа и назначении досрочных парламентских выборов на 2 октября. Об этом сообщается на официальном сайте болгарского лидера.
"На основании Конституции Республики Болгария президент Румен Радев подписал указ о роспуске 2 августа Народного собрания 47-го созыва и назначил выборы в Народное собрание 2 октября 2022 года", – говорится в сообщении.
Другим своим указом Радев назначил техническое правительство. Его возглавил Гылыб Донев – секретарь администрации президента по вопросам социальной политики.
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Министром иностранных дел во временном кабинете назначен посол во Франции Николай Милков, министром обороны – глава секретариата главы государства, полковник Димитр Стоянов.
Роспуск парламента связан с продолжающимся в Болгарии политическим кризисом. В конце июня правительство во главе с Кирилом Петковым ушло в отставку. Попытки сформировать новый кабинет оказались безрезультатными.
В прошлом году в Болгарии досрочные парламентские выборы проходили трижды из-за безуспешных попыток сформировать по их результатам правительственную коалицию.
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