https://crimea.ria.ru/20220801/prezident-bolgarii-raspustil-parlament-i-naznachil-dosrochnye-vybory-1124025372.html

Президент Болгарии распустил парламент и назначил досрочные выборы

Президент Болгарии распустил парламент и назначил досрочные выборы - РИА Новости Крым, 01.08.2022

Президент Болгарии распустил парламент и назначил досрочные выборы

Президент Болгарии Румен Радев подписал указ о роспуске Народного собрания страны со 2 августа и назначении досрочных парламентских выборов на 2 октября. Об... РИА Новости Крым, 01.08.2022

2022-08-01T14:41

2022-08-01T14:41

2022-08-01T14:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Президент Болгарии Румен Радев подписал указ о роспуске Народного собрания страны со 2 августа и назначении досрочных парламентских выборов на 2 октября. Об этом сообщается на официальном сайте болгарского лидера."На основании Конституции Республики Болгария президент Румен Радев подписал указ о роспуске 2 августа Народного собрания 47-го созыва и назначил выборы в Народное собрание 2 октября 2022 года", – говорится в сообщении.Другим своим указом Радев назначил техническое правительство. Его возглавил Гылыб Донев – секретарь администрации президента по вопросам социальной политики.Министром иностранных дел во временном кабинете назначен посол во Франции Николай Милков, министром обороны – глава секретариата главы государства, полковник Димитр Стоянов.В прошлом году в Болгарии досрочные парламентские выборы проходили трижды из-за безуспешных попыток сформировать по их результатам правительственную коалицию.

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https://crimea.ria.ru/20220702/senator-prizval-rossiyan-boykotirovat-otdykh-v-bolgarii-1123727656.html

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