https://crimea.ria.ru/20220801/prezident-bolgarii-raspustil-parlament-i-naznachil-dosrochnye-vybory-1124025372.html
Президент Болгарии распустил парламент и назначил досрочные выборы
Президент Болгарии распустил парламент и назначил досрочные выборы - РИА Новости Крым, 01.08.2022
Президент Болгарии распустил парламент и назначил досрочные выборы
Президент Болгарии Румен Радев подписал указ о роспуске Народного собрания страны со 2 августа и назначении досрочных парламентских выборов на 2 октября. Об... РИА Новости Крым, 01.08.2022
2022-08-01T14:41
2022-08-01T14:41
2022-08-01T14:45
политика
болгария
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/01/1124025353_0:64:3027:1767_1920x0_80_0_0_762d38432d9c5de5bd8eac2dee8bf921.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Президент Болгарии Румен Радев подписал указ о роспуске Народного собрания страны со 2 августа и назначении досрочных парламентских выборов на 2 октября. Об этом сообщается на официальном сайте болгарского лидера."На основании Конституции Республики Болгария президент Румен Радев подписал указ о роспуске 2 августа Народного собрания 47-го созыва и назначил выборы в Народное собрание 2 октября 2022 года", – говорится в сообщении.Другим своим указом Радев назначил техническое правительство. Его возглавил Гылыб Донев – секретарь администрации президента по вопросам социальной политики.Министром иностранных дел во временном кабинете назначен посол во Франции Николай Милков, министром обороны – глава секретариата главы государства, полковник Димитр Стоянов.В прошлом году в Болгарии досрочные парламентские выборы проходили трижды из-за безуспешных попыток сформировать по их результатам правительственную коалицию.
https://crimea.ria.ru/20220707/boris-dzhonson-ushel-v-otstavku-1123771522.html
https://crimea.ria.ru/20220702/senator-prizval-rossiyan-boykotirovat-otdykh-v-bolgarii-1123727656.html
болгария
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/01/1124025353_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_dc888cc048415615766c5bde3beab615.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, болгария, в мире
Президент Болгарии распустил парламент и назначил досрочные выборы
Президент Болгарии Радев распустил парламент и назначил досрочные выборы на 2 октября
14:41 01.08.2022 (обновлено: 14:45 01.08.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Президент Болгарии Румен Радев подписал указ о роспуске Народного собрания страны со 2 августа и назначении досрочных парламентских выборов на 2 октября. Об этом сообщается на официальном сайте болгарского лидера.
"На основании Конституции Республики Болгария президент Румен Радев подписал указ о роспуске 2 августа Народного собрания 47-го созыва и назначил выборы в Народное собрание 2 октября 2022 года", – говорится в сообщении.
Другим своим указом Радев назначил техническое правительство. Его возглавил Гылыб Донев – секретарь администрации президента по вопросам социальной политики.
Министром иностранных дел во временном кабинете назначен посол во Франции Николай Милков, министром обороны – глава секретариата главы государства, полковник Димитр Стоянов.
Роспуск парламента связан с продолжающимся в Болгарии политическим кризисом. В конце июня правительство во главе с Кирилом Петковым ушло в отставку. Попытки сформировать новый кабинет оказались безрезультатными.
В прошлом году в Болгарии досрочные парламентские выборы проходили трижды из-за безуспешных попыток сформировать по их результатам правительственную коалицию.