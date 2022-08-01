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Налаживая жизнь: июль в объективе РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 01.08.2022
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Фотоленты
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Налаживая жизнь: июль в объективе РИА Новости Крым
Налаживая жизнь: июль в объективе РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 01.08.2022
Налаживая жизнь: июль в объективе РИА Новости Крым
Середина лета выдалась совсем не по-отпускному яркой и совсем не расслабленной. Курортный сезон после июньского простоя, вызванного плохой погодой и неважной... РИА Новости Крым, 01.08.2022
2022-08-01T11:18
2022-08-01T11:18
фотоленты
фото
мелитополь
симферополь
севастополь
туризм в крыму
транспорт
запорожская область
погода
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Середина лета выдалась совсем не по-отпускному яркой и совсем не расслабленной. Курортный сезон после июньского простоя, вызванного плохой погодой и неважной транспортной логистикой, стал понемногу набирать обороты. В Крым едут не только отдыхающие из большой России, но те, кто традиционно привык отдыхать на полуострове - жители южных областей Украины: из трех городов Херсонской и Запорожской области на полуостров запустили регулярное автобусное сообщение.Херсон, Бердянск и Мелитополь стали еще ближе крымчанам. Конечно же, живущих на полуострове интересует: как живут наши соседи. Цикл репортажей корреспондентов РИА Новости Крым показал, как живет и развивается, преодолевая многочисленные трудности, борясь с провокациями, эти регионы Украины, которые должным образом оценивают ту помощь, которую Республика Крым и город Севастополь оказывают им. В Крыму жизнь тоже не стоит на месте: развивается производство, открываются новые туристические и научные объекты, строятся объекты инфраструктуры. Правда, иногда подводит погода. В июле, например, излишек осадков переполнил реки Белогорского и Симферопольского районов, затопив несколько сотен домов местных жителей.
мелитополь
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фото, фото, мелитополь, симферополь, севастополь, туризм в крыму, транспорт, запорожская область, погода, пещера, обнаруженная при строительстве трассы "таврида", специальная военная операция рф на украине
Налаживая жизнь: июль в объективе РИА Новости Крым

Налаживая жизнь: июль в объективе РИА Новости Крым

11:18 01.08.2022
 
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Середина лета выдалась совсем не по-отпускному яркой и совсем не расслабленной. Курортный сезон после июньского простоя, вызванного плохой погодой и неважной транспортной логистикой, стал понемногу набирать обороты.
В Крым едут не только отдыхающие из большой России, но те, кто традиционно привык отдыхать на полуострове - жители южных областей Украины: из трех городов Херсонской и Запорожской области на полуостров запустили регулярное автобусное сообщение.
Херсон, Бердянск и Мелитополь стали еще ближе крымчанам. Конечно же, живущих на полуострове интересует: как живут наши соседи. Цикл репортажей корреспондентов РИА Новости Крым показал, как живет и развивается, преодолевая многочисленные трудности, борясь с провокациями, эти регионы Украины, которые должным образом оценивают ту помощь, которую Республика Крым и город Севастополь оказывают им.
В Крыму жизнь тоже не стоит на месте: развивается производство, открываются новые туристические и научные объекты, строятся объекты инфраструктуры.
Правда, иногда подводит погода. В июле, например, излишек осадков переполнил реки Белогорского и Симферопольского районов, затопив несколько сотен домов местных жителей.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Строительство на пляже Учкуевка в Севастополе идет параллельно с курортным сезоном.

Строительство на пляже Учкуевка в Севастополе
1 из 13

Строительство на пляже Учкуевка в Севастополе идет параллельно с курортным сезоном.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Отдыхающий в одном из приморских парков Севастополя.

В севастопольском парке Учкуевка
2 из 13

Отдыхающий в одном из приморских парков Севастополя.

© Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПрибытие рейсового автобуса из Херсона на автостанцию в Симферополе
Прибытие рейсового автобуса из Херсона на автостанцию в Симферополе
3 из 13
Прибытие рейсового автобуса из Херсона на автостанцию в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Ярмарка вакансий в Мелитополе.

Ярмарка вакансий в Мелитополе
4 из 13

Ярмарка вакансий в Мелитополе.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Маслоэкстракционный завод в г. Пологи Запорожской области. В результате обстрела ВСУ в начале июня загорелся элеватор, в котором находится несколько тысяч тонн семян подсолнечника. Открытого горения в июле уже нет, но тление продолжается.

Маслоэкстракционный завод в г. Пологи Запорожской области. Элеватор, в который попал снаряд
5 из 13

Маслоэкстракционный завод в г. Пологи Запорожской области. В результате обстрела ВСУ в начале июня загорелся элеватор, в котором находится несколько тысяч тонн семян подсолнечника. Открытого горения в июле уже нет, но тление продолжается.

© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev

Фермеры Херсонской и Запорожской областей убирают зерновые. Крым им помогает комбайнами.

Уборка зерновых в Запорожской области
6 из 13

Фермеры Херсонской и Запорожской областей убирают зерновые. Крым им помогает комбайнами.

© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
© СК РФ

Сотрудники СК РФ возложили венок к мемориальной доске погибшего при освобождении Мариуполя заместителя командующего Черноморским флотом Андрея Палия.

Сотрудники СК РФ возложили венок к мемориальной доске погибшего при освобождении Мариуполя заместителя командующего Черноморским флотом Андрея Палия
7 из 13

Сотрудники СК РФ возложили венок к мемориальной доске погибшего при освобождении Мариуполя заместителя командующего Черноморским флотом Андрея Палия.

© СК РФ
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Детей из Мелитополя едут в крымский "Артек" на отдых.

Отправка детей из Мелитополя в Артек
8 из 13

Детей из Мелитополя едут в крымский "Артек" на отдых.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым

Новый подземный объект туристического показа - пещера "Таврида" - ждёт посетителей.

Пещера Таврида
9 из 13

Новый подземный объект туристического показа - пещера "Таврида" - ждёт посетителей.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Сыроделы Крыма выставили сыры со вкусами крымских трав на национальный конкурс "Вкусы России".

Производство молочной продукции на молокозаводе НОВАТОР в Джанкое
10 из 13

Сыроделы Крыма выставили сыры со вкусами крымских трав на национальный конкурс "Вкусы России".

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© Dmitry Makeev

А в Симферополе можно попробовать местную достопримечательность на вкус - такие пирожные трубочки делают в одном из кафе более 30 лет.

Кот Мостик пробует знаменитые симферопольские трубочки
11 из 13

А в Симферополе можно попробовать местную достопримечательность на вкус - такие пирожные трубочки делают в одном из кафе более 30 лет.

© Dmitry Makeev
© Dmitry Makeev

В Крыму из-за ливней было объявлено ЧС регионального масштаба.

Ливень в Симферополе
12 из 13

В Крыму из-за ливней было объявлено ЧС регионального масштаба.

© Dmitry Makeev
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Продолжается строительство дорог. Эта трасса должна стать южным обходом Симферополя и уменьшить пробки на улицах крымской столицы.

Строительство объездной на Ялту в районе села Мазанка
13 из 13

Продолжается строительство дорог. Эта трасса должна стать южным обходом Симферополя и уменьшить пробки на улицах крымской столицы.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
 
ФотолентыФотоМелитопольСимферопольСевастопольТуризм в КрымуТранспортЗапорожская областьПогодаПещера, обнаруженная при строительстве трассы "Таврида"Специальная военная операция РФ на Украине
 
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