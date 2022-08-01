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Налаживая жизнь: июль в объективе РИА Новости Крым

Налаживая жизнь: июль в объективе РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 01.08.2022

Налаживая жизнь: июль в объективе РИА Новости Крым

Середина лета выдалась совсем не по-отпускному яркой и совсем не расслабленной. Курортный сезон после июньского простоя, вызванного плохой погодой и неважной... РИА Новости Крым, 01.08.2022

2022-08-01T11:18

2022-08-01T11:18

2022-08-01T11:18

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Середина лета выдалась совсем не по-отпускному яркой и совсем не расслабленной. Курортный сезон после июньского простоя, вызванного плохой погодой и неважной транспортной логистикой, стал понемногу набирать обороты. В Крым едут не только отдыхающие из большой России, но те, кто традиционно привык отдыхать на полуострове - жители южных областей Украины: из трех городов Херсонской и Запорожской области на полуостров запустили регулярное автобусное сообщение.Херсон, Бердянск и Мелитополь стали еще ближе крымчанам. Конечно же, живущих на полуострове интересует: как живут наши соседи. Цикл репортажей корреспондентов РИА Новости Крым показал, как живет и развивается, преодолевая многочисленные трудности, борясь с провокациями, эти регионы Украины, которые должным образом оценивают ту помощь, которую Республика Крым и город Севастополь оказывают им. В Крыму жизнь тоже не стоит на месте: развивается производство, открываются новые туристические и научные объекты, строятся объекты инфраструктуры. Правда, иногда подводит погода. В июле, например, излишек осадков переполнил реки Белогорского и Симферопольского районов, затопив несколько сотен домов местных жителей.

мелитополь

симферополь

севастополь

запорожская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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