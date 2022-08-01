Налаживая жизнь: июль в объективе РИА Новости Крым
Строительство на пляже Учкуевка в Севастополе идет параллельно с курортным сезоном.
Строительство на пляже Учкуевка в Севастополе идет параллельно с курортным сезоном.
Отдыхающий в одном из приморских парков Севастополя.
Отдыхающий в одном из приморских парков Севастополя.
Ярмарка вакансий в Мелитополе.
Ярмарка вакансий в Мелитополе.
Маслоэкстракционный завод в г. Пологи Запорожской области. В результате обстрела ВСУ в начале июня загорелся элеватор, в котором находится несколько тысяч тонн семян подсолнечника. Открытого горения в июле уже нет, но тление продолжается.
Маслоэкстракционный завод в г. Пологи Запорожской области. В результате обстрела ВСУ в начале июня загорелся элеватор, в котором находится несколько тысяч тонн семян подсолнечника. Открытого горения в июле уже нет, но тление продолжается.
Фермеры Херсонской и Запорожской областей убирают зерновые. Крым им помогает комбайнами.
Фермеры Херсонской и Запорожской областей убирают зерновые. Крым им помогает комбайнами.
Сотрудники СК РФ возложили венок к мемориальной доске погибшего при освобождении Мариуполя заместителя командующего Черноморским флотом Андрея Палия.
Сотрудники СК РФ возложили венок к мемориальной доске погибшего при освобождении Мариуполя заместителя командующего Черноморским флотом Андрея Палия.
Детей из Мелитополя едут в крымский "Артек" на отдых.
Детей из Мелитополя едут в крымский "Артек" на отдых.
Новый подземный объект туристического показа - пещера "Таврида" - ждёт посетителей.
Новый подземный объект туристического показа - пещера "Таврида" - ждёт посетителей.
Сыроделы Крыма выставили сыры со вкусами крымских трав на национальный конкурс "Вкусы России".
Сыроделы Крыма выставили сыры со вкусами крымских трав на национальный конкурс "Вкусы России".
А в Симферополе можно попробовать местную достопримечательность на вкус - такие пирожные трубочки делают в одном из кафе более 30 лет.
А в Симферополе можно попробовать местную достопримечательность на вкус - такие пирожные трубочки делают в одном из кафе более 30 лет.
В Крыму из-за ливней было объявлено ЧС регионального масштаба.
В Крыму из-за ливней было объявлено ЧС регионального масштаба.
Продолжается строительство дорог. Эта трасса должна стать южным обходом Симферополя и уменьшить пробки на улицах крымской столицы.
Продолжается строительство дорог. Эта трасса должна стать южным обходом Симферополя и уменьшить пробки на улицах крымской столицы.