https://crimea.ria.ru/20220801/ekspert-nazval-otvetstvennykh-za-besporyadki-na-severe-kosovo-1124023838.html

Эксперт назвал ответственных за беспорядки на севере Косово

Эксперт назвал ответственных за беспорядки на севере Косово - РИА Новости Крым, 01.08.2022

Эксперт назвал ответственных за беспорядки на севере Косово

Беспорядки на севере Косово и обострение конфликта с Белградом обусловлено исключительно самоуправством властей самопровозглашенной республики, но не... РИА Новости Крым, 01.08.2022

2022-08-01T12:47

2022-08-01T12:47

2022-08-01T12:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Беспорядки на севере Косово и обострение конфликта с Белградом обусловлено исключительно самоуправством властей самопровозглашенной республики, но не подстрекательством со стороны Вашингтона, считает политолог Сергей Мельничук.По мнению политолога, ни коллективный Запад, ни Россия, даже с точки зрения своих прагматичных геополитических интересов, не заинтересованы в обострении обстановки на Балканах.Тем не менее, нынешний конфликт при определенных обстоятельствах "может получить гораздо более широкий масштаб", если не будет выработан какой-то компромисс, добавил Мельничук.31 июля и в ночь на 1 августа на севере Косово произошли беспорядки из-за запланированного Приштиной запрета на въезд с сербскими номерами и документами, который должен был вступить в силу 1 августа.По мнению директора Канцелярии по Косово и Метохии Петара Петковича, власти Косово намеревались развязать вооруженный конфликт против местных сербов. Президент Сербии Александр Вучич в ночь на понедельник заявил, что Белград делает все возможное для снижения напряженности.В понедельник стало известно, что власти Косово отложили на месяц вызвавшие напряженность в крае ограничения на въезд для проживающих на севере Косова сербов.

https://crimea.ria.ru/20220731/sireny-i-barrikady-chto-proiskhodit-v-kosovo-1124018623.html

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