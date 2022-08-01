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Эксперт назвал ответственных за беспорядки на севере Косово - РИА Новости Крым, 01.08.2022
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Эксперт назвал ответственных за беспорядки на севере Косово
Эксперт назвал ответственных за беспорядки на севере Косово - РИА Новости Крым, 01.08.2022
Эксперт назвал ответственных за беспорядки на севере Косово
Беспорядки на севере Косово и обострение конфликта с Белградом обусловлено исключительно самоуправством властей самопровозглашенной республики, но не... РИА Новости Крым, 01.08.2022
2022-08-01T12:47
2022-08-01T12:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Беспорядки на севере Косово и обострение конфликта с Белградом обусловлено исключительно самоуправством властей самопровозглашенной республики, но не подстрекательством со стороны Вашингтона, считает политолог Сергей Мельничук.По мнению политолога, ни коллективный Запад, ни Россия, даже с точки зрения своих прагматичных геополитических интересов, не заинтересованы в обострении обстановки на Балканах.Тем не менее, нынешний конфликт при определенных обстоятельствах "может получить гораздо более широкий масштаб", если не будет выработан какой-то компромисс, добавил Мельничук.31 июля и в ночь на 1 августа на севере Косово произошли беспорядки из-за запланированного Приштиной запрета на въезд с сербскими номерами и документами, который должен был вступить в силу 1 августа.По мнению директора Канцелярии по Косово и Метохии Петара Петковича, власти Косово намеревались развязать вооруженный конфликт против местных сербов. Президент Сербии Александр Вучич в ночь на понедельник заявил, что Белград делает все возможное для снижения напряженности.В понедельник стало известно, что власти Косово отложили на месяц вызвавшие напряженность в крае ограничения на въезд для проживающих на севере Косова сербов.
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в мире, политика, мнения
Эксперт назвал ответственных за беспорядки на севере Косово

Политолог Мельничук: за беспорядками в Косово не стоят США, это самоуправство местных

12:47 01.08.2022
 
© РИА Новости . Олег Иванов / Перейти в фотобанкСербские военные и бронетехника
Сербские военные и бронетехника - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости . Олег Иванов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Беспорядки на севере Косово и обострение конфликта с Белградом обусловлено исключительно самоуправством властей самопровозглашенной республики, но не подстрекательством со стороны Вашингтона, считает политолог Сергей Мельничук.
"Жители северных районов Косово, большая часть которого – сербы, достаточно часто попадают под руку косовских властей. Я бы отмел версию о том, что у нынешнего обострения есть какой-то внешний "разжигатель". Негативный вариант развития событий может стать проблемным для любого государства, которое попытается поддержать одну из сторон конфликта. На мой взгляд, это – исключительно странное самоуправство со стороны косовских властей", – сказал эксперт в эфире радио "Спутник в Крыму".
По мнению политолога, ни коллективный Запад, ни Россия, даже с точки зрения своих прагматичных геополитических интересов, не заинтересованы в обострении обстановки на Балканах.
Тем не менее, нынешний конфликт при определенных обстоятельствах "может получить гораздо более широкий масштаб", если не будет выработан какой-то компромисс, добавил Мельничук.
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Сирены и баррикады: что происходит в Косово
31 июля и в ночь на 1 августа на севере Косово произошли беспорядки из-за запланированного Приштиной запрета на въезд с сербскими номерами и документами, который должен был вступить в силу 1 августа.
По мнению директора Канцелярии по Косово и Метохии Петара Петковича, власти Косово намеревались развязать вооруженный конфликт против местных сербов. Президент Сербии Александр Вучич в ночь на понедельник заявил, что Белград делает все возможное для снижения напряженности.
В понедельник стало известно, что власти Косово отложили на месяц вызвавшие напряженность в крае ограничения на въезд для проживающих на севере Косова сербов.
 
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