https://crimea.ria.ru/20220731/rossiyskie-pvo-za-sutki-sbili-pyat-ukrainskikh-bespilotnikov--minoborony-1124014322.html

Российские ПВО за сутки сбили пять украинских беспилотников — Минобороны

Российские ПВО за сутки сбили пять украинских беспилотников — Минобороны - РИА Новости Крым, 31.07.2022

Российские ПВО за сутки сбили пять украинских беспилотников — Минобороны

Российская ПВО сбила пять украинских беспилотников за минувшие сутки, а также поразила 13 пунктов управления. Об этом в воскресенье сообщили в Министерстве... РИА Новости Крым, 31.07.2022

2022-07-31T13:52

2022-07-31T13:52

2022-07-31T13:52

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым. Российская ПВО сбила пять украинских беспилотников за минувшие сутки, а также поразила 13 пунктов управления. Об этом в воскресенье сообщили в Министерстве обороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Терновая, Пришиб, Семеновка, Яковенково и Петропавловка Харьковской области", — сообщили в оборонном ведомстве.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 1 649 беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, Минобороны сообщило, что в воздухе были перехвачены 11 снарядов реактивной системы залпового огня в четырех регионах.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее ВКС России нанесли удар по пункту дислокации вооруженного формирования "Кракен" в Харькове, уничтожив сотни боевиков.Военная спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://crimea.ria.ru/20220731/vks-rossii-unichtozhili-bazu-natsionalistov-krakena-v-kharkove-1124014026.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф