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Российские ПВО за сутки сбили пять украинских беспилотников — Минобороны - РИА Новости Крым, 31.07.2022
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Российские ПВО за сутки сбили пять украинских беспилотников — Минобороны
Российские ПВО за сутки сбили пять украинских беспилотников — Минобороны - РИА Новости Крым, 31.07.2022
Российские ПВО за сутки сбили пять украинских беспилотников — Минобороны
Российская ПВО сбила пять украинских беспилотников за минувшие сутки, а также поразила 13 пунктов управления. Об этом в воскресенье сообщили в Министерстве... РИА Новости Крым, 31.07.2022
2022-07-31T13:52
2022-07-31T13:52
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым. Российская ПВО сбила пять украинских беспилотников за минувшие сутки, а также поразила 13 пунктов управления. Об этом в воскресенье сообщили в Министерстве обороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Терновая, Пришиб, Семеновка, Яковенково и Петропавловка Харьковской области", — сообщили в оборонном ведомстве.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 1 649 беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, Минобороны сообщило, что в воздухе были перехвачены 11 снарядов реактивной системы залпового огня в четырех регионах.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее ВКС России нанесли удар по пункту дислокации вооруженного формирования "Кракен" в Харькове, уничтожив сотни боевиков.Военная спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://crimea.ria.ru/20220731/vks-rossii-unichtozhili-bazu-natsionalistov-krakena-v-kharkove-1124014026.html
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф
Российские ПВО за сутки сбили пять украинских беспилотников — Минобороны

Минобороны: за сутки было сбито пять украинских БПЛА, поражены 13 пунктов управления

13:52 31.07.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские войска в районе города Изюм
Российские войска в районе города Изюм - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым. Российская ПВО сбила пять украинских беспилотников за минувшие сутки, а также поразила 13 пунктов управления. Об этом в воскресенье сообщили в Министерстве обороны РФ.
"Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Терновая, Пришиб, Семеновка, Яковенково и Петропавловка Харьковской области", — сообщили в оборонном ведомстве.
Аэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
13:24
ВКС России уничтожили базу националистов "Кракена" в Харькове
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 1 649 беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, Минобороны сообщило, что в воздухе были перехвачены 11 снарядов реактивной системы залпового огня в четырех регионах.
"Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражено 13 пунктов управления", — добавили в министерстве.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее ВКС России нанесли удар по пункту дислокации вооруженного формирования "Кракен" в Харькове, уничтожив сотни боевиков.
Военная спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеМинистерство обороны РФ
 
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