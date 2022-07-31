https://crimea.ria.ru/20220731/vks-rossii-unichtozhili-bazu-natsionalistov-krakena-v-kharkove-1124014026.html

ВКС России уничтожили базу националистов "Кракена" в Харькове

ВКС России уничтожили базу националистов "Кракена" в Харькове - РИА Новости Крым, 31.07.2022

ВКС России уничтожили базу националистов "Кракена" в Харькове

ВКС России нанесли удар по пункту дислокации вооруженного формирования "Кракен" в Харькове, уничтожив сотни боевиков. Об этом в воскресенье сообщили в... РИА Новости Крым, 31.07.2022

2022-07-31T13:24

2022-07-31T13:24

2022-07-31T13:24

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым. ВКС России нанесли удар по пункту дислокации вооруженного формирования "Кракен" в Харькове, уничтожив сотни боевиков. Об этом в воскресенье сообщили в Министерстве обороны РФ.Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования нанесены удары по пункту дислокации 72-й механизированной бригады армии Украины."Высокоточным оружием воздушного базирования в районе населенного пункта Кодема Донецкой Народной Республики нанесен удар по пункту временной дислокации подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожены до 50 военнослужащих, две гаубицы "Мста-Б" и десять единиц военной техники", — рассказали в оборонном ведомстве.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, российские военные уничтожили более 170 националистов, разгромив элитный штурмовой батальон президентской бригады Украины и пункт временной дислокации бойцов "Кракена".

https://crimea.ria.ru/20220730/vs-rf-razgromili-boytsov-krakena-i-elitnoy-brigady-prezidenta-ukrainy-1124006595.html

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2022

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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф