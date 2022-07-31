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Обиженный водитель поджег сотрудника ГИБДД и скрылся - РИА Новости Крым, 31.07.2022
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Обиженный водитель поджег сотрудника ГИБДД и скрылся
Обиженный водитель поджег сотрудника ГИБДД и скрылся - РИА Новости Крым, 31.07.2022
Обиженный водитель поджег сотрудника ГИБДД и скрылся
В Чувашии возбуждено и расследуется уголовное дело по факту поджога сотрудника ГИБДД водителем. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин... РИА Новости Крым, 31.07.2022
2022-07-31T19:01
2022-07-31T19:01
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. В Чувашии возбуждено и расследуется уголовное дело по факту поджога сотрудника ГИБДД водителем. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования, пишет РИА Новости.Отмечается, что водитель после отстранения его от управления машиной и вызова эвакуатора взял из багажника своего автомобиля канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, разбрызгал на сотрудников полиции и поджег одежду сотрудника ГИБДД. В результате один из полицейских получил ожоги более 50% тела и был экстренно доставлен в медицинское учреждение. Подозреваемый же скрылся. Он объявлен в розыск."Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Чувашской Республике Александру Полтинину представить доклад о ходе расследования уголовного дела о поджоге сотрудника ГИБДД", - говорится в сообщении.По информации следственного управления СК по Чувашии, по факту нападения на полицейских возбуждено уголовное дело за "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.
https://crimea.ria.ru/20200413/Pyanoy-parochke-iz-Yalty-grozit-srok-za-napadenie-na-politseyskikh-1118167391.html
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РИА Новости Крым
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96
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7 495 645-6601
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происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Обиженный водитель поджег сотрудника ГИБДД и скрылся

В Чувашии водитель поджег сотрудника ГИБДД, глава СК поручил доложить о расследовании дела

19:01 31.07.2022
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкАвтоматическая система для выявления на дорогах машин без пропусков
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© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. В Чувашии возбуждено и расследуется уголовное дело по факту поджога сотрудника ГИБДД водителем. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования, пишет РИА Новости.
Отмечается, что водитель после отстранения его от управления машиной и вызова эвакуатора взял из багажника своего автомобиля канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, разбрызгал на сотрудников полиции и поджег одежду сотрудника ГИБДД. В результате один из полицейских получил ожоги более 50% тела и был экстренно доставлен в медицинское учреждение. Подозреваемый же скрылся. Он объявлен в розыск.
Задержание - РИА Новости, 1920, 13.04.2020
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"Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Чувашской Республике Александру Полтинину представить доклад о ходе расследования уголовного дела о поджоге сотрудника ГИБДД", - говорится в сообщении.
По информации следственного управления СК по Чувашии, по факту нападения на полицейских возбуждено уголовное дело за "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.
 
ПроисшествияСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
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