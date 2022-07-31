https://crimea.ria.ru/20220731/obizhennyy-voditel-podzheg-sotrudnika-gibdd-i-skrylsya-1124016373.html

Обиженный водитель поджег сотрудника ГИБДД и скрылся

Обиженный водитель поджег сотрудника ГИБДД и скрылся - РИА Новости Крым, 31.07.2022

Обиженный водитель поджег сотрудника ГИБДД и скрылся

В Чувашии возбуждено и расследуется уголовное дело по факту поджога сотрудника ГИБДД водителем. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин... РИА Новости Крым, 31.07.2022

2022-07-31T19:01

2022-07-31T19:01

2022-07-31T19:01

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. В Чувашии возбуждено и расследуется уголовное дело по факту поджога сотрудника ГИБДД водителем. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования, пишет РИА Новости.Отмечается, что водитель после отстранения его от управления машиной и вызова эвакуатора взял из багажника своего автомобиля канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, разбрызгал на сотрудников полиции и поджег одежду сотрудника ГИБДД. В результате один из полицейских получил ожоги более 50% тела и был экстренно доставлен в медицинское учреждение. Подозреваемый же скрылся. Он объявлен в розыск."Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Чувашской Республике Александру Полтинину представить доклад о ходе расследования уголовного дела о поджоге сотрудника ГИБДД", - говорится в сообщении.По информации следственного управления СК по Чувашии, по факту нападения на полицейских возбуждено уголовное дело за "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.

https://crimea.ria.ru/20200413/Pyanoy-parochke-iz-Yalty-grozit-srok-za-napadenie-na-politseyskikh-1118167391.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации)