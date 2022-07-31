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Любовь спасет мир: астрологический прогноз на август - РИА Новости Крым, 31.07.2022
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Любовь спасет мир: астрологический прогноз на август
Любовь спасет мир: астрологический прогноз на август - РИА Новости Крым, 31.07.2022
Любовь спасет мир: астрологический прогноз на август
Астрологическая программа августа сотрет различия между знаками Зодиака и уравновесит шансы каждого на позитивные изменения в жизни. Главное – достичь... РИА Новости Крым, 31.07.2022
2022-07-31T19:59
2022-07-31T19:59
общество
астропрогноз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Астрологическая программа августа сотрет различия между знаками Зодиака и уравновесит шансы каждого на позитивные изменения в жизни. Главное – достичь конкретики в вопросах самоопределения и правильно распределить энергию. Такой рекомендацией в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев.Ни дня без любвиПо словам астролога, атмосфера августа будет полностью заполнена мощной энергией Льва, встретившегося с Солнцем. Развитие будет зависит от того, куда будет направлена эта энергия – на созидание или же разрушение.Августовское Солнце оказывает большое влияние на биосферу и психику людей, что в полной мере раскроет свойственную всем знакам дуальность – благородный, душевный и щедрый Лев может оказаться амбициозным эгоистом.Астролог рекомендует обратиться к анализу своей жизни и возможностей для самореализации, поскольку многое в этом месяце будет зависеть от выбранной роли."Вот сейчас многие должны задать себе вопрос, думая о своей жизни и возможностях самореализации, а кто я – жертва обстоятельств или царь своей судьбы. Вот какой период сейчас – нужно определяться. На нейтральной полосе судьбы оставаться опасно, будут удары и с той, и с другой стороны, поэтому конкретика, определение кто я – активный деятель, член общества, принявший определенную программу, сторону своей жизни, и идущий со своими людьми", – констатирует он.Расцвет созиданияТенденция сегодняшнего дня в том, что в одном и том же отрезке времени происходит и разрушение, и создание, продолжил гость эфира."Тема созидания пробивается как ростки через асфальт. Поэтому излишняя самоуверенность некоторых лидеров в расчете на силу, какие-то фантомные варианты помощи, не буду говорить о ком идет речь, если осмотреться вокруг себя, можно найти и в ближнем окружении таких людей. Вот эта самоуверенность и опора на прежние достижения сейчас не работает. Нужно искать новые варианты согласия, сотрудничества и деятельности", – подчеркнул Бородачев.Прогноз для знаков Зодиака"Весь месяц для всех знаков зодиака одна и та же ситуация. Львы от Козерогов будут мало отличаться, потому что общая тенденция сейчас настолько сильная, что вот эти грани между зодиакальными различиями размываются", – констатирует астролог.По его словам, для многих август станет временем сильного напряжения, судьбоносного выбора в личной и социальной жизни.Таким образом, если в первую декаду августа людям удастся найти взаимопонимание и подойти к решению всех вопросов с любовью, можно достичь положительных перемен.
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РИА Новости Крым
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96
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общество, астропрогноз
Любовь спасет мир: астрологический прогноз на август

Астрологический прогноз на август от астролога Михаила Бородачева

19:59 31.07.2022
 
© Фото: pixabay.comАстрология
Астрология
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Астрологическая программа августа сотрет различия между знаками Зодиака и уравновесит шансы каждого на позитивные изменения в жизни. Главное – достичь конкретики в вопросах самоопределения и правильно распределить энергию. Такой рекомендацией в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев.
Ни дня без любви
По словам астролога, атмосфера августа будет полностью заполнена мощной энергией Льва, встретившегося с Солнцем. Развитие будет зависит от того, куда будет направлена эта энергия – на созидание или же разрушение.
"Солнце в знаке Лев – любвеобильный знак, много любви, особенно если говорить о курортной зоне. Вот это августовское сумасшествие влюбленности накроет многих людей. Это может укрепить личные отношения, создать новые семьи или же разрушить ту семью, в которой мужчина или женщина находится", – рассказал Бородачев.
Августовское Солнце оказывает большое влияние на биосферу и психику людей, что в полной мере раскроет свойственную всем знакам дуальность – благородный, душевный и щедрый Лев может оказаться амбициозным эгоистом.
Астролог рекомендует обратиться к анализу своей жизни и возможностей для самореализации, поскольку многое в этом месяце будет зависеть от выбранной роли.
"Вот сейчас многие должны задать себе вопрос, думая о своей жизни и возможностях самореализации, а кто я – жертва обстоятельств или царь своей судьбы. Вот какой период сейчас – нужно определяться. На нейтральной полосе судьбы оставаться опасно, будут удары и с той, и с другой стороны, поэтому конкретика, определение кто я – активный деятель, член общества, принявший определенную программу, сторону своей жизни, и идущий со своими людьми", – констатирует он.
Расцвет созидания
Тенденция сегодняшнего дня в том, что в одном и том же отрезке времени происходит и разрушение, и создание, продолжил гость эфира.
"Тема созидания пробивается как ростки через асфальт. Поэтому излишняя самоуверенность некоторых лидеров в расчете на силу, какие-то фантомные варианты помощи, не буду говорить о ком идет речь, если осмотреться вокруг себя, можно найти и в ближнем окружении таких людей. Вот эта самоуверенность и опора на прежние достижения сейчас не работает. Нужно искать новые варианты согласия, сотрудничества и деятельности", – подчеркнул Бородачев.
Астрология
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Прогноз для знаков Зодиака
"Весь месяц для всех знаков зодиака одна и та же ситуация. Львы от Козерогов будут мало отличаться, потому что общая тенденция сейчас настолько сильная, что вот эти грани между зодиакальными различиями размываются", – констатирует астролог.
По его словам, для многих август станет временем сильного напряжения, судьбоносного выбора в личной и социальной жизни.

"Программа августа запускает второе полугодие 2022 года, когда все будет в напряжении и состоянии драйва, перемен. Это как "Формула-1" – автомобиль несется по трассе и неправильно вписавшись в поворот можно врезаться в судьбу", – убежден специалист.

Таким образом, если в первую декаду августа людям удастся найти взаимопонимание и подойти к решению всех вопросов с любовью, можно достичь положительных перемен.
 
ОбществоАстропрогноз
 
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