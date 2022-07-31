https://crimea.ria.ru/20220731/gde-v-krymu-v-voskresene-ne-budet-vody-1124012451.html
Где в Крыму в воскресенье не будет воды
Где в Крыму в воскресенье не будет воды - РИА Новости Крым, 31.07.2022
Где в Крыму в воскресенье не будет воды
В воскресенье жители пяти муниципалитетах Крыма останутся без воды из-за аварий и ремонтных работ на сетях. Об этом сообщает пресс-служба "Воды Крыма". РИА Новости Крым, 31.07.2022
2022-07-31T11:41
2022-07-31T11:41
2022-07-31T11:41
крым
вода в крыму
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В воскресенье жители пяти муниципалитетах Крыма останутся без воды из-за аварий и ремонтных работ на сетях. Об этом сообщает пресс-служба "Воды Крыма".На предприятии уточняют, что в Симферополе до 13.00 из-за повреждения на сетях воды не будет у абонентов по улицам Лунная, Земляничная, Арендная, Сосновая, Пасевная, Клубничная.В Феодосии до 17.00 ограничено водоснабжение улиц Симферополськое шоссе, 29, 29а, 31-41, Гарнаева, 63к, 63и, Дорожная, Волынкина, Луговая, пер. Луговой, пер.2-й Заводской, 3-й Заводской.В поселке Ленино авария оставила без воды до 17.00 ул. Пушкина, 54, 58, 60, 62, 6, 66 и ул. Геологическая.В Красноперекопском районе из-за ремонтных работ от ресурса отключено село Кукушкино.В Керчи повреждения на сетях. До 17.00 отключения для абонентов улиц Цибизова, Кавказская, пер. Рабочий, Маяка, Мира, Орджоникидзе, 107-117, Л. Толстого, 130-138; 41-64.
https://crimea.ria.ru/20220731/zhiteley-simferopolya-predupredili-o-massovom-otklyuchenii-vody-1124010329.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, вода в крыму, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
Где в Крыму в воскресенье не будет воды
Аварии и ремонты на сетях оставили без воды в воскресенье пять муниципалитетов Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В воскресенье жители пяти муниципалитетах Крыма останутся без воды из-за аварий и ремонтных работ на сетях. Об этом сообщает пресс-служба "Воды Крыма".
На предприятии уточняют, что в Симферополе до 13.00 из-за повреждения на сетях воды не будет у абонентов по улицам Лунная, Земляничная, Арендная, Сосновая, Пасевная, Клубничная.
В Феодосии до 17.00 ограничено водоснабжение улиц Симферополськое шоссе, 29, 29а, 31-41, Гарнаева, 63к, 63и, Дорожная, Волынкина, Луговая, пер. Луговой, пер.2-й Заводской, 3-й Заводской.
В поселке Ленино авария оставила без воды до 17.00 ул. Пушкина, 54, 58, 60, 62, 6, 66 и ул. Геологическая.
В Красноперекопском районе из-за ремонтных работ от ресурса отключено село Кукушкино.
В Керчи повреждения на сетях. До 17.00 отключения для абонентов улиц Цибизова, Кавказская, пер. Рабочий, Маяка, Мира, Орджоникидзе, 107-117, Л. Толстого, 130-138; 41-64.