https://crimea.ria.ru/20220731/gde-v-krymu-v-voskresene-ne-budet-vody-1124012451.html

Где в Крыму в воскресенье не будет воды

Где в Крыму в воскресенье не будет воды - РИА Новости Крым, 31.07.2022

Где в Крыму в воскресенье не будет воды

В воскресенье жители пяти муниципалитетах Крыма останутся без воды из-за аварий и ремонтных работ на сетях. Об этом сообщает пресс-служба "Воды Крыма". РИА Новости Крым, 31.07.2022

2022-07-31T11:41

2022-07-31T11:41

2022-07-31T11:41

крым

вода в крыму

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В воскресенье жители пяти муниципалитетах Крыма останутся без воды из-за аварий и ремонтных работ на сетях. Об этом сообщает пресс-служба "Воды Крыма".На предприятии уточняют, что в Симферополе до 13.00 из-за повреждения на сетях воды не будет у абонентов по улицам Лунная, Земляничная, Арендная, Сосновая, Пасевная, Клубничная.В Феодосии до 17.00 ограничено водоснабжение улиц Симферополськое шоссе, 29, 29а, 31-41, Гарнаева, 63к, 63и, Дорожная, Волынкина, Луговая, пер. Луговой, пер.2-й Заводской, 3-й Заводской.В поселке Ленино авария оставила без воды до 17.00 ул. Пушкина, 54, 58, 60, 62, 6, 66 и ул. Геологическая.В Красноперекопском районе из-за ремонтных работ от ресурса отключено село Кукушкино.В Керчи повреждения на сетях. До 17.00 отключения для абонентов улиц Цибизова, Кавказская, пер. Рабочий, Маяка, Мира, Орджоникидзе, 107-117, Л. Толстого, 130-138; 41-64.

https://crimea.ria.ru/20220731/zhiteley-simferopolya-predupredili-o-massovom-otklyuchenii-vody-1124010329.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, вода в крыму, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя