https://crimea.ria.ru/20220730/chernomorskiy-flot-usilili-novym-patrulnym-korablem-1124007031.html

Черноморский флот усилили новым патрульным кораблем

Черноморский флот усилили новым патрульным кораблем - РИА Новости Крым, 30.07.2022

Черноморский флот усилили новым патрульным кораблем

Патрульный корабль "Сергей Котов" пополнил состав Черноморского флота, пишет"Интерфакс" со ссылкой на распространенное сообщение военно-морского ведомства. РИА Новости Крым, 30.07.2022

2022-07-30T14:54

2022-07-30T14:54

2022-07-30T14:54

чф рф (черноморский флот российской федерации)

армия и флот

черное море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Патрульный корабль "Сергей Котов" пополнил состав Черноморского флота, пишет"Интерфакс" со ссылкой на распространенное сообщение военно-морского ведомства.Корабль вошел в состав соединения охраны водного района Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота. Вскоре экипаж начнет отработку специальных курсовых задач, сдав которые - приступит к плановым задачам боевой подготовки.Спуск на воду и введение корабля в состав флота ознаменовали освящением и торжественной церемонией поднятия Андреевского флага.В настоящее время все четыре корабля являются действующими в составе ВМФ. Каждый спроектирован с применением модульной концепции вооружения и предназначен для несения патрульной службы по охране территориальных вод.Они оснащены современными комплексами радиотехнического и гидроакустического вооружения. Автономность плавания кораблей данного проекта составляет 60 суток, они способны развивать скорость до 30 узлов, имеют водоизмещение около 1 700 тонн, численность экипажа порядка 80 человек. Дальность плавания корабля до 6 000 морских миль.Ранее командующий ЧФ Российской Федерации Игорь Осипов заявил, что Россия полностью контролирует северо-западную часть Черного моря.

https://crimea.ria.ru/20220612/vmf-rossii-poluchit-46-boevykh-korabley-v-2022-godu---evmenov-1123521668.html

черное море

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, черное море