https://crimea.ria.ru/20220730/chernomorskiy-flot-usilili-novym-patrulnym-korablem-1124007031.html
Черноморский флот усилили новым патрульным кораблем
Черноморский флот усилили новым патрульным кораблем - РИА Новости Крым, 30.07.2022
Черноморский флот усилили новым патрульным кораблем
Патрульный корабль "Сергей Котов" пополнил состав Черноморского флота, пишет"Интерфакс" со ссылкой на распространенное сообщение военно-морского ведомства. РИА Новости Крым, 30.07.2022
2022-07-30T14:54
2022-07-30T14:54
2022-07-30T14:54
чф рф (черноморский флот российской федерации)
армия и флот
черное море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Патрульный корабль "Сергей Котов" пополнил состав Черноморского флота, пишет"Интерфакс" со ссылкой на распространенное сообщение военно-морского ведомства.Корабль вошел в состав соединения охраны водного района Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота. Вскоре экипаж начнет отработку специальных курсовых задач, сдав которые - приступит к плановым задачам боевой подготовки.Спуск на воду и введение корабля в состав флота ознаменовали освящением и торжественной церемонией поднятия Андреевского флага.В настоящее время все четыре корабля являются действующими в составе ВМФ. Каждый спроектирован с применением модульной концепции вооружения и предназначен для несения патрульной службы по охране территориальных вод.Они оснащены современными комплексами радиотехнического и гидроакустического вооружения. Автономность плавания кораблей данного проекта составляет 60 суток, они способны развивать скорость до 30 узлов, имеют водоизмещение около 1 700 тонн, численность экипажа порядка 80 человек. Дальность плавания корабля до 6 000 морских миль.Ранее командующий ЧФ Российской Федерации Игорь Осипов заявил, что Россия полностью контролирует северо-западную часть Черного моря.
https://crimea.ria.ru/20220612/vmf-rossii-poluchit-46-boevykh-korabley-v-2022-godu---evmenov-1123521668.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, черное море
Черноморский флот усилили новым патрульным кораблем
СМИ: корвет третьего ранга "Сергей Котов" вошел в состав Черноморского флота
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым
. Патрульный корабль "Сергей Котов" пополнил состав Черноморского флота, пишет
"Интерфакс" со ссылкой на распространенное сообщение военно-морского ведомства.
Корабль вошел в состав соединения охраны водного района Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота. Вскоре экипаж начнет отработку специальных курсовых задач, сдав которые - приступит к плановым задачам боевой подготовки.
Спуск на воду и введение корабля в состав флота ознаменовали освящением и торжественной церемонией поднятия Андреевского флага.
"Сергей Котов" – один из четырех патрульных кораблей из серии российских корветов 3-го ранга проекта 22160. К ним также относятся "Василий Быков", "Дмитрий Рогачев", "Павел Державин".
В настоящее время все четыре корабля являются действующими в составе ВМФ. Каждый спроектирован с применением модульной концепции вооружения и предназначен для несения патрульной службы по охране территориальных вод.
Они оснащены современными комплексами радиотехнического и гидроакустического вооружения. Автономность плавания кораблей данного проекта составляет 60 суток, они способны развивать скорость до 30 узлов, имеют водоизмещение около 1 700 тонн, численность экипажа порядка 80 человек. Дальность плавания корабля до 6 000 морских миль.
Ранее командующий ЧФ Российской Федерации Игорь Осипов заявил
, что Россия полностью контролирует северо-западную часть Черного моря.