https://crimea.ria.ru/20220729/vs-rf-pod-kievom-razbila-brigadu-vsu-gotovivshuyusya-otpravitsya-na-donbass-1123994282.html
ВС РФ под Киевом разбила бригаду ВСУ, готовившуюся отправиться на Донбасс
ВС РФ под Киевом разбила бригаду ВСУ, готовившуюся отправиться на Донбасс - РИА Новости Крым, 29.07.2022
ВС РФ под Киевом разбила бригаду ВСУ, готовившуюся отправиться на Донбасс
Вооруженные силы России нанесли удары высокоточным оружием по полигонам в Киевской и Черниговской областях. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 29.07.2022
2022-07-29T11:50
2022-07-29T11:50
2022-07-29T11:50
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары высокоточным оружием по полигонам в Киевской и Черниговской областях. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.Удары были нанесены по еще одному полигону в Черниговской области.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 260 самолетов, 145 вертолетов, 1631 беспилотный летательный аппарат, 361 зенитный ракетный комплекс, 4181 танк и другие боевые бронированные машины, 768 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3213 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4522 единицы специальной военной автомобильной техники.Военная спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://crimea.ria.ru/20220729/rossiyskiy-istrebitel-unichtozhil-ukrainskiy-tor-m1-1123994088.html
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф
ВС РФ под Киевом разбила бригаду ВСУ, готовившуюся отправиться на Донбасс
Вооруженные силы России разбили резервы ВСУ под Киевом и в Черниговской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары высокоточным оружием по полигонам в Киевской и Черниговской областях. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
"В результате ударов полностью утратила боеспособность 30-я механизированная бригада, готовившаяся к отправке на Донбасс на полигоне в районе населенного пункта Лютеж Киевской области", — сообщили в оборонном ведомстве.
Удары были нанесены по еще одному полигону в Черниговской области.
"Кроме того, критические потери понесла 57-я мотопехотная бригада, восстанавливавшая боеспособность в Черниговской области на общевойсковом полигоне Гончаровское", — добавили в Минобороны.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 260 самолетов, 145 вертолетов, 1631 беспилотный летательный аппарат, 361 зенитный ракетный комплекс, 4181 танк и другие боевые бронированные машины, 768 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3213 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4522 единицы специальной военной автомобильной техники.
Военная спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".