Рейтинг@Mail.ru
Впервые в Севастополе пройдут соревнования по хайдайвингу - РИА Новости Крым, 29.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220729/vpervye-v-sevastopole-proydut-sorevnovaniya-po-khaydayvingu-1123992107.html
Впервые в Севастополе пройдут соревнования по хайдайвингу
Впервые в Севастополе пройдут соревнования по хайдайвингу - РИА Новости Крым, 29.07.2022
Впервые в Севастополе пройдут соревнования по хайдайвингу
В Севастополе впервые пройдут соревнования по хайдайвингу с участием лучших мировых спортсменов. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем РИА Новости Крым, 29.07.2022
2022-07-29T09:11
2022-07-29T09:09
севастополь
михаил развожаев
спорт
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110063/98/1100639825_0:26:3235:1846_1920x0_80_0_0_672ef4bb2422624ea8b342f9a356cd93.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе впервые пройдут соревнования по хайдайвингу с участием лучших мировых спортсменов. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."Этап международного фестиваля по хайдайвингу "Крылья мира" состоится 31 июля в рамках празднования Дня Военно-морского флота и соберет 12 сильнейших спортсменов мира. Это Артем Сильченко (Россия), Блейк Олдридж (Великобритания), Мигель Гарсия (Колумбия) и другие", - сообщил он.Хайдайвинг - это прыжки в воду с экстремальных высот. Для проведения состязаний на причале ЦСКА у Графской пристани на плавучем кране будет установлена 27-метровая конструкция – это высота почти девятиэтажного дома. Спортсмены будут бороться за звание лучшего хайдайвера, выполняя зрелищные трюки в воздухе.Начало мероприятия – 31 июля в 17:00.
https://crimea.ria.ru/20171103/1112577946.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110063/98/1100639825_504:0:3235:2048_1920x0_80_0_0_ffe058ff93ecfe3af3aed9062bfe63f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, михаил развожаев, спорт, новости
Впервые в Севастополе пройдут соревнования по хайдайвингу

Сильнейшие хайдайверы мира выступят на соревновании в Севастополе в День ВМФ

09:11 29.07.2022
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкХайдайвинг
Хайдайвинг - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе впервые пройдут соревнования по хайдайвингу с участием лучших мировых спортсменов. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
"Этап международного фестиваля по хайдайвингу "Крылья мира" состоится 31 июля в рамках празднования Дня Военно-морского флота и соберет 12 сильнейших спортсменов мира. Это Артем Сильченко (Россия), Блейк Олдридж (Великобритания), Мигель Гарсия (Колумбия) и другие", - сообщил он.
Соревнования Freerate Cliff Diving World Cup в Симеизе. 25 августа 2017 - РИА Новости, 1920, 03.11.2017
3 ноября 2017, 15:54
Путин поможет с созданием базы хайдайвинга в Крыму
Хайдайвинг - это прыжки в воду с экстремальных высот. Для проведения состязаний на причале ЦСКА у Графской пристани на плавучем кране будет установлена 27-метровая конструкция – это высота почти девятиэтажного дома. Спортсмены будут бороться за звание лучшего хайдайвера, выполняя зрелищные трюки в воздухе.
Начало мероприятия – 31 июля в 17:00.
 
СевастопольМихаил РазвожаевСпортНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:37Украинские боевики нанесли удар по селу в Брянской области
09:11Впервые в Севастополе пройдут соревнования по хайдайвингу
09:03Страшный пожар произошел в хостеле в Москве: погибли восемь человек
08:59Как россияне предпочитают проводить свободное время
08:36Почему нельзя мыть голову при температуре
08:12Названы самые популярные вузы и профессии в России
07:58Как может измениться география спецоперации на Украине – мнение
07:29Школьная ярмарка в Симферополе: дата открытия и график работы
07:03Какие инфекции могут подстерегать в аквапарках и бассейнах
03:00Эксперт рассказал, как изменятся отношения России и Израиля
00:01В Крыму жара: прогноз погоды на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 29 июля
22:02Главные события и комментарии дня: 28 июля
21:37Как экономить деньги на воде - совет эксперта Роскачества
21:33Мировой балет в Крыму: что увидят зрители на сцене античного Херсонеса
21:03Ученые нашли новый способ предотвратить болезнь Альцгеймера
20:46Кардиолог перечислил правила профилактики сердечно-сосудистых заболеваний
20:12Где захоронят тело британского наемника Пола Ури – МИД ДНР
19:46Медведев рассказал о политике РФ в отношении Швеции и Финляндии
19:21Распад Украины неизбежен – эксперт
Лента новостейМолния