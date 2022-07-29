https://crimea.ria.ru/20220729/vpervye-v-sevastopole-proydut-sorevnovaniya-po-khaydayvingu-1123992107.html

Впервые в Севастополе пройдут соревнования по хайдайвингу

Впервые в Севастополе пройдут соревнования по хайдайвингу - РИА Новости Крым, 29.07.2022

Впервые в Севастополе пройдут соревнования по хайдайвингу

В Севастополе впервые пройдут соревнования по хайдайвингу с участием лучших мировых спортсменов. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем РИА Новости Крым, 29.07.2022

2022-07-29T09:11

2022-07-29T09:11

2022-07-29T09:09

севастополь

михаил развожаев

спорт

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе впервые пройдут соревнования по хайдайвингу с участием лучших мировых спортсменов. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."Этап международного фестиваля по хайдайвингу "Крылья мира" состоится 31 июля в рамках празднования Дня Военно-морского флота и соберет 12 сильнейших спортсменов мира. Это Артем Сильченко (Россия), Блейк Олдридж (Великобритания), Мигель Гарсия (Колумбия) и другие", - сообщил он.Хайдайвинг - это прыжки в воду с экстремальных высот. Для проведения состязаний на причале ЦСКА у Графской пристани на плавучем кране будет установлена 27-метровая конструкция – это высота почти девятиэтажного дома. Спортсмены будут бороться за звание лучшего хайдайвера, выполняя зрелищные трюки в воздухе.Начало мероприятия – 31 июля в 17:00.

https://crimea.ria.ru/20171103/1112577946.html

севастополь

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севастополь, михаил развожаев, спорт, новости