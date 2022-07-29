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В Молдавии умер зараженный малярией беженец из Украины - РИА Новости Крым, 29.07.2022
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В Молдавии умер зараженный малярией беженец из Украины
В Молдавии умер зараженный малярией беженец из Украины - РИА Новости Крым, 29.07.2022
В Молдавии умер зараженный малярией беженец из Украины
В Молдавии от тропической малярии скончался беженец из Украины, который прибыл в страну после поездки в Западную Африку. Об этом со ссылкой на Национальное... РИА Новости Крым, 29.07.2022
2022-07-29T17:32
2022-07-29T17:32
молдавия
происшествия
общество
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. В Молдавии от тропической малярии скончался беженец из Украины, который прибыл в страну после поездки в Западную Африку. Об этом со ссылкой на Национальное агентство общественного здоровья сообщает РИА Новости.По информации ведомства, все зарегистрированные в стране за последние десятилетия случаи малярии были завозными, и с 2019 по 2021 годы медики выявили эту болезнь у семи вернувшихся из-за рубежа людей.Тропическая малярия — наиболее тяжелая форма малярии. Заболевание обычно начинается через 8—15 дней после укуса инфицированным комаром. Первые симптомы — лихорадка, головная боль и озноб. При поздней диагностике и задержке с лечением тропическая малярия может перейти в острую фазу. Летальность при этой болезни колеблется от 10 до 40% в зависимости от времени начала лечения, правильно подобранного
https://crimea.ria.ru/20220720/infektsionist-rasskazal-o-riskakh-rasprostraneniya-bubonnoy-chumy-v-rossii-1123910962.html
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РИА Новости Крым
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молдавия, происшествия, общество, в мире
В Молдавии умер зараженный малярией беженец из Украины

В Молдавии от тропической малярии умер 33-летний беженец из Украины

17:32 29.07.2022
 
© РИА Новости . Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкКомар
Комар - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости . Олег Ласточкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. В Молдавии от тропической малярии скончался беженец из Украины, который прибыл в страну после поездки в Западную Африку. Об этом со ссылкой на Национальное агентство общественного здоровья сообщает РИА Новости.
"Мужчина 1989 года рождения, служивший в Одесском морском флоте, до того, как перебрался в Молдавию, находился в Западной Африке с февраля по 28 июня. В результате эпидрасследования установлено, что он прибыл в нашу страну 29 июня. К этому моменту он уже был инфицирован, а первые приступы лихорадки проявились 12 июля", - говорится в сообщении.
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По информации ведомства, все зарегистрированные в стране за последние десятилетия случаи малярии были завозными, и с 2019 по 2021 годы медики выявили эту болезнь у семи вернувшихся из-за рубежа людей.
Тропическая малярия — наиболее тяжелая форма малярии. Заболевание обычно начинается через 8—15 дней после укуса инфицированным комаром. Первые симптомы — лихорадка, головная боль и озноб. При поздней диагностике и задержке с лечением тропическая малярия может перейти в острую фазу. Летальность при этой болезни колеблется от 10 до 40% в зависимости от времени начала лечения, правильно подобранного
 
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