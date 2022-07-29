https://crimea.ria.ru/20220729/v-moldavii-umer-zarazhennyy-malyariey-bezhenets-iz-ukrainy-1124000051.html

В Молдавии умер зараженный малярией беженец из Украины

В Молдавии умер зараженный малярией беженец из Украины - РИА Новости Крым, 29.07.2022

В Молдавии умер зараженный малярией беженец из Украины

В Молдавии от тропической малярии скончался беженец из Украины, который прибыл в страну после поездки в Западную Африку. Об этом со ссылкой на Национальное... РИА Новости Крым, 29.07.2022

2022-07-29T17:32

2022-07-29T17:32

2022-07-29T17:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. В Молдавии от тропической малярии скончался беженец из Украины, который прибыл в страну после поездки в Западную Африку. Об этом со ссылкой на Национальное агентство общественного здоровья сообщает РИА Новости.По информации ведомства, все зарегистрированные в стране за последние десятилетия случаи малярии были завозными, и с 2019 по 2021 годы медики выявили эту болезнь у семи вернувшихся из-за рубежа людей.Тропическая малярия — наиболее тяжелая форма малярии. Заболевание обычно начинается через 8—15 дней после укуса инфицированным комаром. Первые симптомы — лихорадка, головная боль и озноб. При поздней диагностике и задержке с лечением тропическая малярия может перейти в острую фазу. Летальность при этой болезни колеблется от 10 до 40% в зависимости от времени начала лечения, правильно подобранного

https://crimea.ria.ru/20220720/infektsionist-rasskazal-o-riskakh-rasprostraneniya-bubonnoy-chumy-v-rossii-1123910962.html

молдавия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

молдавия, происшествия, общество, в мире