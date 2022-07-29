https://crimea.ria.ru/20220729/v-krymu-eks-sotrudniku-gosstroynadzora-dali-12-let-za-vzyatochnichestvo-1123998981.html

В Крыму экс-сотруднику госстройнадзора дали 12 лет за взяточничество

В Крыму экс-сотруднику госстройнадзора дали 12 лет за взяточничество - РИА Новости Крым, 29.07.2022

В Крыму экс-сотруднику госстройнадзора дали 12 лет за взяточничество

Бывшего главу отдела службы госстройнадзора Крыма приговорили к 12 годам колонии строгого режима и выплате штрафа в размере 12,5 млн рублей за взяточничество... РИА Новости Крым, 29.07.2022

2022-07-29T16:29

2022-07-29T16:29

2022-07-29T16:38

крым

прокуратура республики крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Бывшего главу отдела службы госстройнадзора Крыма приговорили к 12 годам колонии строгого режима и выплате штрафа в размере 12,5 млн рублей за взяточничество. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики."В ходе судебного разбирательства установлено, что начальник управления Службы государственного строительного надзора Республики Крым в феврале 2020 года создал преступную группу, к участию в которой вовлек работников службы, в том числе подсудимого, а также руководителя фирмы, осуществляющей деятельность, связанную с выполнением строительного контроля и авторского надзора", – говорится в сообщении.По указанию руководителя осужденный вынудил представителя строительной фирмы заключить фиктивный договор об услугах технадзора при возведении жилого комплекса в Евпатории с фирмой-однодневкой, подконтрольной чиновникам.Злоумышленников задержали после передачи первых 200 тысяч рублей.Подсудимый вину не признал. С учетом позиции обвинения суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 12,5 млн рублей. Кроме того, мужчину лишили права занимать определенные должности на государственной службе сроком на пять лет.Приговор в законную силу не вступил.Ранее замкомандующего Южным военным округом Виктора Воронова обвинили в трате денег Минобороны на устройство своего дома.

https://crimea.ria.ru/20220727/v-krymu-s-polichnym-zaderzhan-chinovnik-za-vzyatku-v-25-mln-rubley-1123975495.html

https://crimea.ria.ru/20220708/v-sevastopole-podryadchik-oshtrafovan-na-20-mln-rub-za-vzyatku-goszakazchiku-1123782470.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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