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В Крыму экс-сотруднику госстройнадзора дали 12 лет за взяточничество - РИА Новости Крым, 29.07.2022
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В Крыму экс-сотруднику госстройнадзора дали 12 лет за взяточничество
В Крыму экс-сотруднику госстройнадзора дали 12 лет за взяточничество - РИА Новости Крым, 29.07.2022
В Крыму экс-сотруднику госстройнадзора дали 12 лет за взяточничество
Бывшего главу отдела службы госстройнадзора Крыма приговорили к 12 годам колонии строгого режима и выплате штрафа в размере 12,5 млн рублей за взяточничество... РИА Новости Крым, 29.07.2022
2022-07-29T16:29
2022-07-29T16:38
крым
прокуратура республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Бывшего главу отдела службы госстройнадзора Крыма приговорили к 12 годам колонии строгого режима и выплате штрафа в размере 12,5 млн рублей за взяточничество. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики."В ходе судебного разбирательства установлено, что начальник управления Службы государственного строительного надзора Республики Крым в феврале 2020 года создал преступную группу, к участию в которой вовлек работников службы, в том числе подсудимого, а также руководителя фирмы, осуществляющей деятельность, связанную с выполнением строительного контроля и авторского надзора", – говорится в сообщении.По указанию руководителя осужденный вынудил представителя строительной фирмы заключить фиктивный договор об услугах технадзора при возведении жилого комплекса в Евпатории с фирмой-однодневкой, подконтрольной чиновникам.Злоумышленников задержали после передачи первых 200 тысяч рублей.Подсудимый вину не признал. С учетом позиции обвинения суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 12,5 млн рублей. Кроме того, мужчину лишили права занимать определенные должности на государственной службе сроком на пять лет.Приговор в законную силу не вступил.Ранее замкомандующего Южным военным округом Виктора Воронова обвинили в трате денег Минобороны на устройство своего дома.
https://crimea.ria.ru/20220727/v-krymu-s-polichnym-zaderzhan-chinovnik-za-vzyatku-v-25-mln-rubley-1123975495.html
https://crimea.ria.ru/20220708/v-sevastopole-podryadchik-oshtrafovan-na-20-mln-rub-za-vzyatku-goszakazchiku-1123782470.html
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крым, прокуратура республики крым
В Крыму экс-сотруднику госстройнадзора дали 12 лет за взяточничество

В Крыму чиновник получил 12 лет тюрьмы за взятки при строительстве жилого комплекса

16:29 29.07.2022 (обновлено: 16:38 29.07.2022)
 
© Pixabay/Miami car accident lawyers Молоток судьи
Молоток судьи
© Pixabay/Miami car accident lawyers
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Бывшего главу отдела службы госстройнадзора Крыма приговорили к 12 годам колонии строгого режима и выплате штрафа в размере 12,5 млн рублей за взяточничество. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
"В ходе судебного разбирательства установлено, что начальник управления Службы государственного строительного надзора Республики Крым в феврале 2020 года создал преступную группу, к участию в которой вовлек работников службы, в том числе подсудимого, а также руководителя фирмы, осуществляющей деятельность, связанную с выполнением строительного контроля и авторского надзора", – говорится в сообщении.
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"По условиям договора предприятие должно было передавать злоумышленникам 200 тыс. рублей ежемесячно на протяжении всего периода строительства, рассчитанного на 60 месяцев. Общая сумма взятки составила 12 млн рублей", – сообщили в прокуратуре региона.
Злоумышленников задержали после передачи первых 200 тысяч рублей.
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Подсудимый вину не признал. С учетом позиции обвинения суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 12,5 млн рублей. Кроме того, мужчину лишили права занимать определенные должности на государственной службе сроком на пять лет.
Приговор в законную силу не вступил.
Ранее замкомандующего Южным военным округом Виктора Воронова обвинили в трате денег Минобороны на устройство своего дома.
 
КрымПрокуратура Республики Крым
 
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