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Суд арестовал заместителя командующего Южным военным округом
Суд арестовал заместителя командующего Южным военным округом - РИА Новости Крым, 29.07.2022
Суд арестовал заместителя командующего Южным военным округом
Суд заключил под стражу заместителя командующего Южным военным округом Виктора Воронова по обвинению в использовании около двух миллионов рублей средств... РИА Новости Крым, 29.07.2022
2022-07-29T15:17
2022-07-29T15:17
2022-07-29T15:17
происшествия
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. Суд заключил под стражу заместителя командующего Южным военным округом Виктора Воронова по обвинению в использовании около двух миллионов рублей средств Минобороны РФ для благоустройства своего земельного участка и дома. Об этом сообщает РАИ Новости со ссылкой на представителя Южного окружного военного суда.1 августа окружной военный суд рассмотрит жалобу на постановление гарнизонного военного суда Ростова-на-Дону об избрании Воронову меры пресечения в виде заключения под стражу.В отношении заместителя командующего возбуждены уголовные дела о злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки и подстрекательстве к мошенничеству.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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происшествия, министерство обороны рф
Суд арестовал заместителя командующего Южным военным округом
Замкомандующего ЮВО Воронова обвинили в трате денег Минобороны на устройство своего дома
СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. Суд заключил под стражу заместителя командующего Южным военным округом Виктора Воронова по обвинению в использовании около двух миллионов рублей средств Минобороны РФ для благоустройства своего земельного участка и дома. Об этом сообщает РАИ Новости со ссылкой на представителя Южного окружного военного суда.
"По данным органов предварительного расследования, подсудимый обвиняется в использовании денежных средств министерства обороны Российской Федерации, около двух миллионов рублей, для благоустройства собственного земельного участка и дома", - сказал представитель суда.
1 августа окружной военный суд рассмотрит жалобу на постановление гарнизонного военного суда Ростова-на-Дону об избрании Воронову меры пресечения в виде заключения под стражу.
В отношении заместителя командующего возбуждены уголовные дела о злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки и подстрекательстве к мошенничеству.