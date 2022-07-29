https://crimea.ria.ru/20220729/sud-arestoval-zamestitelya-komanduyuschego-yuzhnym-voennym-okrugom-1123997738.html

Суд арестовал заместителя командующего Южным военным округом

Суд арестовал заместителя командующего Южным военным округом - РИА Новости Крым, 29.07.2022

Суд арестовал заместителя командующего Южным военным округом

Суд заключил под стражу заместителя командующего Южным военным округом Виктора Воронова по обвинению в использовании около двух миллионов рублей средств... РИА Новости Крым, 29.07.2022

2022-07-29T15:17

2022-07-29T15:17

2022-07-29T15:17

происшествия

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. Суд заключил под стражу заместителя командующего Южным военным округом Виктора Воронова по обвинению в использовании около двух миллионов рублей средств Минобороны РФ для благоустройства своего земельного участка и дома. Об этом сообщает РАИ Новости со ссылкой на представителя Южного окружного военного суда.1 августа окружной военный суд рассмотрит жалобу на постановление гарнизонного военного суда Ростова-на-Дону об избрании Воронову меры пресечения в виде заключения под стражу.В отношении заместителя командующего возбуждены уголовные дела о злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки и подстрекательстве к мошенничеству.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, министерство обороны рф