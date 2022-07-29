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Суд арестовал заместителя командующего Южным военным округом - РИА Новости Крым, 29.07.2022
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Суд арестовал заместителя командующего Южным военным округом
Суд арестовал заместителя командующего Южным военным округом - РИА Новости Крым, 29.07.2022
Суд арестовал заместителя командующего Южным военным округом
Суд заключил под стражу заместителя командующего Южным военным округом Виктора Воронова по обвинению в использовании около двух миллионов рублей средств... РИА Новости Крым, 29.07.2022
2022-07-29T15:17
2022-07-29T15:17
происшествия
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. Суд заключил под стражу заместителя командующего Южным военным округом Виктора Воронова по обвинению в использовании около двух миллионов рублей средств Минобороны РФ для благоустройства своего земельного участка и дома. Об этом сообщает РАИ Новости со ссылкой на представителя Южного окружного военного суда.1 августа окружной военный суд рассмотрит жалобу на постановление гарнизонного военного суда Ростова-на-Дону об избрании Воронову меры пресечения в виде заключения под стражу.В отношении заместителя командующего возбуждены уголовные дела о злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки и подстрекательстве к мошенничеству.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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96
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РИА Новости Крым
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353
60
происшествия, министерство обороны рф
Суд арестовал заместителя командующего Южным военным округом

Замкомандующего ЮВО Воронова обвинили в трате денег Минобороны на устройство своего дома

15:17 29.07.2022
 
© Fotolia / sebraСтатуэтка богини правосудия Фемиды
Статуэтка богини правосудия Фемиды
© Fotolia / sebra
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. Суд заключил под стражу заместителя командующего Южным военным округом Виктора Воронова по обвинению в использовании около двух миллионов рублей средств Минобороны РФ для благоустройства своего земельного участка и дома. Об этом сообщает РАИ Новости со ссылкой на представителя Южного окружного военного суда.
"По данным органов предварительного расследования, подсудимый обвиняется в использовании денежных средств министерства обороны Российской Федерации, около двух миллионов рублей, для благоустройства собственного земельного участка и дома", - сказал представитель суда.
1 августа окружной военный суд рассмотрит жалобу на постановление гарнизонного военного суда Ростова-на-Дону об избрании Воронову меры пресечения в виде заключения под стражу.
В отношении заместителя командующего возбуждены уголовные дела о злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки и подстрекательстве к мошенничеству.
 
ПроисшествияМинистерство обороны РФ
 
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