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Российский истребитель уничтожил украинский "Тор-М1" - РИА Новости Крым, 29.07.2022
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Российский истребитель уничтожил украинский "Тор-М1"
Российский истребитель уничтожил украинский "Тор-М1" - РИА Новости Крым, 29.07.2022
Российский истребитель уничтожил украинский "Тор-М1"
Российские истребители уничтожили украинские зенитные установки под Харьковом и в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 29.07.2022
2022-07-29T11:41
2022-07-29T11:44
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Российские истребители уничтожили украинские зенитные установки под Харьковом и в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.За сутки также ВС РФ поразили одну установку тактического ракетного комплекса "Точка-У", склад вооружения в районе Константиновки Донецкой Народной Республики, живую силу и военную технику противника в 275-ти районах."Кроме того, перехвачено: двенадцать снарядов реактивной системы залпового огня над населенными пунктами Чернобаевка Херсонской области и Горское Луганской Народной Республики и одна баллистическая ракета "Точка-У" в районе населенного пункта Червоный Оскол Харьковской области", — сообщили в Минобороны.Также вооруженные силы России уничтожили за сутки шесть беспилотных летательных аппаратов.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 260 самолетов, 145 вертолетов, 1 631 беспилотный летательный аппарат, 361 зенитный ракетный комплекс, 4 181 танк и другие боевые бронированные машины, 768 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 213 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4 522 единицы специальной военной автомобильной техники.Военная спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ходе спецоперации Вооруженные силы России взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, начались расчеты в рублях, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.
https://crimea.ria.ru/20220729/vsu-atakovali-koloniyu-v-elenovke-40-plennykh-ukraintsev-pogibli-1123993129.html
https://crimea.ria.ru/20220729/vs-rossii-nanesli-otvetnyy-udar-po-vsu-za-obstrel-bryanskoy-oblasti-1123993775.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф
Российский истребитель уничтожил украинский "Тор-М1"

Минобороны: российские истребители уничтожили украинские "Тор-М1" и "Бук-М1"

11:41 29.07.2022 (обновлено: 11:44 29.07.2022)
 
© РИА Новости . Валентин Капустин / Перейти в фотобанкАэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации
Аэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости . Валентин Капустин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Российские истребители уничтожили украинские зенитные установки под Харьковом и в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
"В Харьковской области самолетом Су-35С ВКС России уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Тор-М1". Кроме того, в районе населенного пункта Раздоловка Донецкой Народной Республики самолетом Су-34 уничтожена украинская самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", — сообщили в оборонном ведомстве.
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За сутки также ВС РФ поразили одну установку тактического ракетного комплекса "Точка-У", склад вооружения в районе Константиновки Донецкой Народной Республики, живую силу и военную технику противника в 275-ти районах.
"Кроме того, перехвачено: двенадцать снарядов реактивной системы залпового огня над населенными пунктами Чернобаевка Херсонской области и Горское Луганской Народной Республики и одна баллистическая ракета "Точка-У" в районе населенного пункта Червоный Оскол Харьковской области", — сообщили в Минобороны.
Также вооруженные силы России уничтожили за сутки шесть беспилотных летательных аппаратов.
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Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 260 самолетов, 145 вертолетов, 1 631 беспилотный летательный аппарат, 361 зенитный ракетный комплекс, 4 181 танк и другие боевые бронированные машины, 768 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 213 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4 522 единицы специальной военной автомобильной техники.
Военная спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В ходе спецоперации Вооруженные силы России взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, начались расчеты в рублях, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеМинистерство обороны РФ
 
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