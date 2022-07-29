https://crimea.ria.ru/20220729/rossiya-prodolzhit-unichtozhat-voennye-tseli-v-portu-odessy-1124002511.html

Россия продолжит уничтожать военные цели в порту Одессы

Россия продолжит уничтожать военные цели в порту Одессы - РИА Новости Крым, 29.07.2022

Россия продолжит уничтожать военные цели в порту Одессы

Россия продолжит уничтожать военные цели в порту Одессы, поскольку их наличие "вряд ли будет способствовать" реализации соглашения о снятии ограничений на... РИА Новости Крым, 29.07.2022

2022-07-29T20:11

2022-07-29T20:11

2022-07-29T20:11

оон

специальная военная операция рф на украине

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. Россия продолжит уничтожать военные цели в порту Одессы, поскольку их наличие "вряд ли будет способствовать" реализации соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Об этом на заседании СБ ООН заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, пишет РИА Новости.Он также указал, что "ничто в подписанном меморандуме не мешает продолжать обеспечивать демилитаризацию Украины".Ранее глава МИД Сергей Лавров по итогам встречи с главой МИД Конго отметил, что обязательства России по подписанным в Стамбуле соглашениям не запрещают ей продолжать специальную военную операцию и уничтожать военную инфраструктуру и другие военные цели.22 июля в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений в рамках так называемой "продуктовой сделки". Соглашения предусматривают подключение ООН к снятию ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Кроме того, планируется создать гуманитарный коридор, по которому суда смогут безопасно вывозить зерно из портов Украины.24 июля Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ ударами высокоточных ракет уничтожили в Одессе находившийся в доке военный корабль и склад американских противокорабельных ракет Harpoon.

https://crimea.ria.ru/20220724/vs-rf-unichtozhili-v-odesse-voennyy-korabl-i-sklad-s-raketami-harpoon-1123942382.html

https://crimea.ria.ru/20220725/usloviya-produktovoy-sdelki-ne-zapreschayut-rossii-prodolzhat-svo--lavrov-1123952573.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оон, специальная военная операция рф на украине, в мире