Россия продолжит уничтожать военные цели в порту Одессы
Первый зампред РФ при ООН Полянский: РФ продолжит уничтожать военные грузы в порту Одессы
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. Россия продолжит уничтожать военные цели в порту Одессы, поскольку их наличие "вряд ли будет способствовать" реализации соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Об этом на заседании СБ ООН заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, пишет РИА Новости.
"Размещение военных грузов и объектов в порту Одессы вряд ли будет способствовать успешной реализации договоренностей по зерну. Мы будем продолжать уничтожать такие грузы и объекты, как это было сделано 23 июля, когда были уничтожены украинский военный корабль и склад поставленных США противокорабельных ракет Harpoon", - сказал Полянский.
Он также указал, что "ничто в подписанном меморандуме не мешает продолжать обеспечивать демилитаризацию Украины".
Ранее глава МИД Сергей Лавров по итогам встречи с главой МИД Конго отметил, что обязательства России по подписанным в Стамбуле соглашениям не запрещают ей продолжать специальную военную операцию и уничтожать военную инфраструктуру и другие военные цели.
22 июля в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений в рамках так называемой "продуктовой сделки". Соглашения предусматривают подключение ООН к снятию ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Кроме того, планируется создать гуманитарный коридор, по которому суда смогут безопасно вывозить зерно из портов Украины.
24 июля Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ ударами высокоточных ракет уничтожили в Одессе находившийся в доке военный корабль и склад американских противокорабельных ракет Harpoon.