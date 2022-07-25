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Условия "продуктовой сделки" не запрещают России продолжать СВО – Лавров - РИА Новости Крым, 25.07.2022
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Условия "продуктовой сделки" не запрещают России продолжать СВО – Лавров
Условия "продуктовой сделки" не запрещают России продолжать СВО – Лавров - РИА Новости Крым, 25.07.2022
Условия "продуктовой сделки" не запрещают России продолжать СВО – Лавров
Обязательства России по подписанным в Стамбуле соглашениям не запрещают ей продолжать специальную военную операцию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров,... РИА Новости Крым, 25.07.2022
2022-07-25T16:05
2022-07-25T16:06
специальная военная операция рф на украине
сергей лавров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Обязательства России по подписанным в Стамбуле соглашениям не запрещают ей продолжать специальную военную операцию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя удар по украинским военным объектам в порту Одессы.Представители секретариата ООН "вчера подтвердили именно такое прочтение подписанных документов", отметил Лавров.Министр добавил, что цели, по которым был нанесен удар, расположены в военной части одесского порта, зерновой терминал находится на значительном удалении от нее.22 июля в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений в рамках так называемой "продуктовой сделки". Соглашения предусматривают подключение ООН к снятию ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Кроме того, планируется создать гуманитарный коридор, по которому суда смогут безопасно вывозить зерно из портов Украины.24 июля Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ ударами высокоточных ракет уничтожили в Одессе находившийся в доке военный корабль и склад американских противокорабельных ракет Harpoon.
https://crimea.ria.ru/20220724/vs-rf-unichtozhili-v-odesse-voennyy-korabl-i-sklad-s-raketami-harpoon-1123942382.html
https://crimea.ria.ru/20220722/shoygu-raskryl-soderzhanie-podpisannykh-dokumentov-o-produktovoy-sdelke-1123933826.html
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специальная военная операция рф на украине, сергей лавров
Условия "продуктовой сделки" не запрещают России продолжать СВО – Лавров

Лавров: обязательства РФ по "продуктовой сделке" не запрещают ей продолжать спецоперацию

16:05 25.07.2022 (обновлено: 16:06 25.07.2022)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© Пресс-служба МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Обязательства России по подписанным в Стамбуле соглашениям не запрещают ей продолжать специальную военную операцию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя удар по украинским военным объектам в порту Одессы.
"Если говорить про эпизод, который произошел в Одессе, то нет ничего в обязательствах, которые Россия взяла на себя, в том числе в рамках подписанных 22 июля в Стамбуле соглашений, что запрещало бы нам продолжать специальную военную операцию, уничтожая военную инфраструктуру и другие военные цели", – сказал он на брифинге по итогам встречи с главой МИД Конго.
Представители секретариата ООН "вчера подтвердили именно такое прочтение подписанных документов", отметил Лавров.
Здание Министерства обороны Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
Вчера, 13:10
ВС РФ уничтожили в Одессе военный корабль и склад с ракетами Harpoon
Министр добавил, что цели, по которым был нанесен удар, расположены в военной части одесского порта, зерновой терминал находится на значительном удалении от нее.
"Никаких препятствий для того, чтобы зерно в соответствии с подписанными в Стамбуле договоренностями начало доставляться заказчикам, не существует, и мы их не создавали", – подчеркнул глава МИД РФ.
22 июля в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений в рамках так называемой "продуктовой сделки". Соглашения предусматривают подключение ООН к снятию ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Кроме того, планируется создать гуманитарный коридор, по которому суда смогут безопасно вывозить зерно из портов Украины.
Встреча министров обороны России и Турции С. Шойгу и Х. Акара
22 июля, 18:12
Шойгу раскрыл содержание подписанных документов о "продуктовой сделке"
24 июля Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ ударами высокоточных ракет уничтожили в Одессе находившийся в доке военный корабль и склад американских противокорабельных ракет Harpoon.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеСергей Лавров
 
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