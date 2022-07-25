Условия "продуктовой сделки" не запрещают России продолжать СВО – Лавров
Лавров: обязательства РФ по "продуктовой сделке" не запрещают ей продолжать спецоперацию
16:05 25.07.2022 (обновлено: 16:06 25.07.2022)
© Пресс-служба МИД РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Обязательства России по подписанным в Стамбуле соглашениям не запрещают ей продолжать специальную военную операцию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя удар по украинским военным объектам в порту Одессы.
"Если говорить про эпизод, который произошел в Одессе, то нет ничего в обязательствах, которые Россия взяла на себя, в том числе в рамках подписанных 22 июля в Стамбуле соглашений, что запрещало бы нам продолжать специальную военную операцию, уничтожая военную инфраструктуру и другие военные цели", – сказал он на брифинге по итогам встречи с главой МИД Конго.
Представители секретариата ООН "вчера подтвердили именно такое прочтение подписанных документов", отметил Лавров.
Министр добавил, что цели, по которым был нанесен удар, расположены в военной части одесского порта, зерновой терминал находится на значительном удалении от нее.
"Никаких препятствий для того, чтобы зерно в соответствии с подписанными в Стамбуле договоренностями начало доставляться заказчикам, не существует, и мы их не создавали", – подчеркнул глава МИД РФ.
22 июля в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений в рамках так называемой "продуктовой сделки". Соглашения предусматривают подключение ООН к снятию ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Кроме того, планируется создать гуманитарный коридор, по которому суда смогут безопасно вывозить зерно из портов Украины.
24 июля Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ ударами высокоточных ракет уничтожили в Одессе находившийся в доке военный корабль и склад американских противокорабельных ракет Harpoon.