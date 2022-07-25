https://crimea.ria.ru/20220725/usloviya-produktovoy-sdelki-ne-zapreschayut-rossii-prodolzhat-svo--lavrov-1123952573.html

Условия "продуктовой сделки" не запрещают России продолжать СВО – Лавров

Условия "продуктовой сделки" не запрещают России продолжать СВО – Лавров - РИА Новости Крым, 25.07.2022

Условия "продуктовой сделки" не запрещают России продолжать СВО – Лавров

Обязательства России по подписанным в Стамбуле соглашениям не запрещают ей продолжать специальную военную операцию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров,... РИА Новости Крым, 25.07.2022

2022-07-25T16:05

2022-07-25T16:05

2022-07-25T16:06

специальная военная операция рф на украине

сергей лавров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Обязательства России по подписанным в Стамбуле соглашениям не запрещают ей продолжать специальную военную операцию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя удар по украинским военным объектам в порту Одессы.Представители секретариата ООН "вчера подтвердили именно такое прочтение подписанных документов", отметил Лавров.Министр добавил, что цели, по которым был нанесен удар, расположены в военной части одесского порта, зерновой терминал находится на значительном удалении от нее.22 июля в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений в рамках так называемой "продуктовой сделки". Соглашения предусматривают подключение ООН к снятию ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Кроме того, планируется создать гуманитарный коридор, по которому суда смогут безопасно вывозить зерно из портов Украины.24 июля Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ ударами высокоточных ракет уничтожили в Одессе находившийся в доке военный корабль и склад американских противокорабельных ракет Harpoon.

https://crimea.ria.ru/20220724/vs-rf-unichtozhili-v-odesse-voennyy-korabl-i-sklad-s-raketami-harpoon-1123942382.html

https://crimea.ria.ru/20220722/shoygu-raskryl-soderzhanie-podpisannykh-dokumentov-o-produktovoy-sdelke-1123933826.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, сергей лавров