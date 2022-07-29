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Хуснуллин допустил сохранение части рабочих мест на "Азовстали"
Хуснуллин допустил сохранение части рабочих мест на "Азовстали" - РИА Новости Крым, 29.07.2022
Хуснуллин допустил сохранение части рабочих мест на "Азовстали"
На металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе может быть сохранена часть рабочих мест без необходимости возобновлять вредное производство, сообщил... РИА Новости Крым, 29.07.2022
2022-07-29T14:25
2022-07-29T14:25
2022-07-29T14:25
новая жизнь на освобожденных территориях
марат хуснуллин
донецкая народная республика (днр)
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. На металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе может быть сохранена часть рабочих мест без необходимости возобновлять вредное производство, сообщил зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин.Хуснуллин добавил, что на территории комбината на данный момент находится 40 миллионов тонн отходов, об уборке которых не заботились украинские власти.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек входил в состав республики как второй по численности город после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики захватили Мариуполь в ходе карательной операции. 20 мая Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города - подземные сооружения комбината "Азовсталь", где скрывались боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела) и украинские военные, перешли под контроль российских Вооруженных сил.
https://crimea.ria.ru/20220729/mariupol-planiruetsya-vosstanovit-za-tri-goda--khusnullin-1123996314.html
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марат хуснуллин, донецкая народная республика (днр), экономика
Хуснуллин допустил сохранение части рабочих мест на "Азовстали"
Хуснуллин: часть рабочих мест на "Азовстали" в Мариуполе может быть сохранена