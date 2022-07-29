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Хуснуллин допустил сохранение части рабочих мест на "Азовстали" - РИА Новости Крым, 29.07.2022
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Мелитополь - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
Новая жизнь на освобожденных территориях
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Хуснуллин допустил сохранение части рабочих мест на "Азовстали"
Хуснуллин допустил сохранение части рабочих мест на "Азовстали" - РИА Новости Крым, 29.07.2022
Хуснуллин допустил сохранение части рабочих мест на "Азовстали"
На металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе может быть сохранена часть рабочих мест без необходимости возобновлять вредное производство, сообщил... РИА Новости Крым, 29.07.2022
2022-07-29T14:25
2022-07-29T14:25
новая жизнь на освобожденных территориях
марат хуснуллин
донецкая народная республика (днр)
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. На металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе может быть сохранена часть рабочих мест без необходимости возобновлять вредное производство, сообщил зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин.Хуснуллин добавил, что на территории комбината на данный момент находится 40 миллионов тонн отходов, об уборке которых не заботились украинские власти.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек входил в состав республики как второй по численности город после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики захватили Мариуполь в ходе карательной операции. 20 мая Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города - подземные сооружения комбината "Азовсталь", где скрывались боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела) и украинские военные, перешли под контроль российских Вооруженных сил.
https://crimea.ria.ru/20220729/mariupol-planiruetsya-vosstanovit-za-tri-goda--khusnullin-1123996314.html
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марат хуснуллин, донецкая народная республика (днр), экономика
Хуснуллин допустил сохранение части рабочих мест на "Азовстали"

Хуснуллин: часть рабочих мест на "Азовстали" в Мариуполе может быть сохранена

14:25 29.07.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсмотр территории "Азовстали" российскими военными
Осмотр территории Азовстали российскими военными - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. На металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе может быть сохранена часть рабочих мест без необходимости возобновлять вредное производство, сообщил зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин.
"Очень много с жителями Мариуполя обсуждаем вопрос "Азовстали", видим, что там возможно все-таки сохранить часть рабочих мест без восстановления вредного производства", – сказал вице-премьер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Хуснуллин добавил, что на территории комбината на данный момент находится 40 миллионов тонн отходов, об уборке которых не заботились украинские власти.
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На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек входил в состав республики как второй по численности город после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики захватили Мариуполь в ходе карательной операции. 20 мая Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города - подземные сооружения комбината "Азовсталь", где скрывались боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела) и украинские военные, перешли под контроль российских Вооруженных сил.
 
Новая жизнь на освобожденных территорияхМарат ХуснуллинДонецкая Народная Республика (ДНР)Экономика
 
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