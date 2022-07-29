https://crimea.ria.ru/20220729/fsb-predotvratila-terakt-pravogo-sektora-v-lipetske-1123992454.html
ФСБ предотвратила теракт "Правого сектора"* в Липецке
ФСБ предотвратила теракт "Правого сектора"* в Липецке - РИА Новости Крым, 29.07.2022
ФСБ предотвратила теракт "Правого сектора"* в Липецке
Федеральная служба безопасности предотвратила в Липецке теракт, который готовили боевики запрещенного в России "Правого сектора"* под патронажем Службы... РИА Новости Крым, 29.07.2022
2022-07-29T10:03
2022-07-29T10:03
2022-07-29T10:16
происшествия
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. Федеральная служба безопасности предотвратила в Липецке теракт, который готовили боевики запрещенного в России "Правого сектора"* под патронажем Службы безопасности Украины, сообщил в пятницу ЦОС ФСБ.По данным ведомства, боевики планировали подорвать самодельное взрывное устройство большой мощности в людном месте "на одном из объектов транспортной инфраструктуры Липецка".В их тайнике обнаружены компоненты самодельной бомбы. Также найдена их переписка с другими участниками "Правого сектора"*, "изобличающая их намерения".Возбуждены уголовные дела о приготовлении к теракту, участии в экстремистской организации, незаконном хранении взрывчатки.* экстремистская организация, запрещенная в России
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происшествия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
ФСБ предотвратила теракт "Правого сектора"* в Липецке
ФСБ предотвратила теракт в Липецке, который готовили боевики "Правого сектора"*
10:03 29.07.2022 (обновлено: 10:16 29.07.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. Федеральная служба безопасности предотвратила в Липецке теракт, который готовили боевики запрещенного в России "Правого сектора"* под патронажем Службы безопасности Украины, сообщил в пятницу ЦОС ФСБ.
"В селе Горицы Добровского района Липецкой области задержаны ранее прибывшие в Россию трое граждан Украины: мужчина 1988 года рождения (главарь, ранее неоднократно судимый за педофилию) и две женщины 1986 года рождения и 1978 года рождения, входящие в состав диверсионно-разведывательной группы, созданной "Правым сектором"* под патронажем Службы безопасности Украины", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, боевики планировали подорвать самодельное взрывное устройство большой мощности в людном месте "на одном из объектов транспортной инфраструктуры Липецка".
В их тайнике обнаружены компоненты самодельной бомбы. Также найдена их переписка с другими участниками "Правого сектора"*, "изобличающая их намерения".
Возбуждены уголовные дела о приготовлении к теракту, участии в экстремистской организации, незаконном хранении взрывчатки.
* экстремистская организация, запрещенная в России