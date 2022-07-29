https://crimea.ria.ru/20220729/fsb-predotvratila-terakt-pravogo-sektora-v-lipetske-1123992454.html

ФСБ предотвратила теракт "Правого сектора"* в Липецке

ФСБ предотвратила теракт "Правого сектора"* в Липецке - РИА Новости Крым, 29.07.2022

ФСБ предотвратила теракт "Правого сектора"* в Липецке

Федеральная служба безопасности предотвратила в Липецке теракт, который готовили боевики запрещенного в России "Правого сектора"* под патронажем Службы... РИА Новости Крым, 29.07.2022

2022-07-29T10:03

2022-07-29T10:03

2022-07-29T10:16

происшествия

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. Федеральная служба безопасности предотвратила в Липецке теракт, который готовили боевики запрещенного в России "Правого сектора"* под патронажем Службы безопасности Украины, сообщил в пятницу ЦОС ФСБ.По данным ведомства, боевики планировали подорвать самодельное взрывное устройство большой мощности в людном месте "на одном из объектов транспортной инфраструктуры Липецка".В их тайнике обнаружены компоненты самодельной бомбы. Также найдена их переписка с другими участниками "Правого сектора"*, "изобличающая их намерения".Возбуждены уголовные дела о приготовлении к теракту, участии в экстремистской организации, незаконном хранении взрывчатки.* экстремистская организация, запрещенная в России

https://crimea.ria.ru/20220715/politsiya-melitopolya-zaderzhala-gotovivshego-terakt-muzhchinu-1123851174.html

https://crimea.ria.ru/20220518/gotovivshikh-terakt-banditov-neytralizovali-v-makhachkale-1123262266.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)