https://crimea.ria.ru/20220728/vs-rf-nanesli-udary-po-komandnym-punktam-vsu-i-skladam-s-oruzhiem-1123983644.html

ВС РФ нанесли удары по командным пунктам ВСУ и складам с оружием

ВС РФ нанесли удары по командным пунктам ВСУ и складам с оружием - РИА Новости Крым, 28.07.2022

ВС РФ нанесли удары по командным пунктам ВСУ и складам с оружием

Российские военные за сутки поразили девять украинских пунктов управления, уничтожили шесть складов боеприпасов и три украинских беспилотника. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 28.07.2022

2022-07-28T13:27

2022-07-28T13:27

2022-07-28T13:27

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки поразили девять украинских пунктов управления, уничтожили шесть складов боеприпасов и три украинских беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ."За сутки поражено девять пунктов управления, в том числе 68-й пехотно-егерской бригады в районе Павловки Донецкой Народной Республики, 53-й механизированной бригады в районе Малые Щербаки Запорожской области, 28-й механизированной бригады в районе Посад-Покровское Херсонской области, а также живая сила и военная техника в 173-х районах", - говорится в сообщении.Российские силовики выявили группу наводчиков ударов по Херсону >>Также подавлены 14 артиллерийских взводов орудий Д-20 и Д-30 в районах населенных пунктов ДНР, Николаевской и Харьковской областей. Кроме того, в районе Крамоторска уничтожена украинская пусковая установка ЗРК С-300, в районе Красного Октября поражены на огневых позициях две батареи реактивных систем залпового огня "Ураган", а также батарея РСЗО "Град" и артиллерийская батарея гаубиц "Мста-Б" в районе Северска.В Минобороны констатируют значительные потери в рядах ВСУ. Так, за сутки ударами ВКС России уничтожено более 200 боевиков. Удары производились по пунктам временной дислокации и боевым позициям ВСУ."В районе населенного пункта Артемовск уничтожено до 70-ти человек личного состава и более пяти единиц бронетехники. В районе населенного пункта Тополиное Херсонской области полностью утратил боеспособность батальон 60-й пехотной бригады ВСУ. Только за истекшие сутки ликвидировано более 130 военнослужащих данного подразделения", - добавили в ведомстве.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации Украины. Ее задача, подчеркнул президент Владимир Путин, заключается в защите людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевских властей. Конечная цель – освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность России.

https://crimea.ria.ru/20220727/sklad-raket-k-himars-unichtozhen-pod-dnepropetrovskom-1123971567.html

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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), украина