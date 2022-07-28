https://crimea.ria.ru/20220728/v-sevastopole-voditel-i-ego-rabotodatel-otpravilis-v-tyurmu-za-kokain-1123985243.html

В Севастополе водитель и его работодатель отправились в тюрьму за кокаин

В Севастополе водитель и его работодатель отправились в тюрьму за кокаин - РИА Новости Крым, 28.07.2022

В Севастополе водитель и его работодатель отправились в тюрьму за кокаин

В Севастополе водитель и его работодатель получили 17 лет на двоих за попытку сбыть почти 300 граммов кокаина. Об этом сообщили в пресс-службе городской... РИА Новости Крым, 28.07.2022

2022-07-28T15:22

2022-07-28T15:22

2022-07-28T15:22

севастополь

закон и право

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110101/41/1101014148_0:543:1714:1507_1920x0_80_0_0_b51f07894b2efeaa73330c76738e1654.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе водитель и его работодатель получили 17 лет на двоих за попытку сбыть почти 300 граммов кокаина. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.Как установлено в ходе судебного заседания, 40-летний и 39-летний мужчины, один из которых работал водителем для семьи второго, решили организовать незаконный бизнес. Они разработали план – купить товар в Санкт-Петербурге и транспортировать его на полуостров, где в дальнейшем и сбыть.Расследование по уголовному делу проведено управлением ФСБ России по Республике Крым и Севастополю."Нахимовский районный суд Севастополя приговорил одного мужчину к 11 годам лишения свободы, а его подельника, который перевез наркотик, к 6 годам. Оба должны отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. При определении срока наказания суд учел роль и степень участия каждого из виновных в совершении преступления, а также раскаяние одного из них", - добавили в ведомстве.Приговор в законную силу пока не вступил.

https://crimea.ria.ru/20220504/rossiyaninu-grozit-pozhiznennoe-za-sbyt-kilogramma-narkotikov-1123127903.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, закон и право