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В Севастополе водитель и его работодатель отправились в тюрьму за кокаин
В Севастополе водитель и его работодатель отправились в тюрьму за кокаин - РИА Новости Крым, 28.07.2022
В Севастополе водитель и его работодатель отправились в тюрьму за кокаин
В Севастополе водитель и его работодатель получили 17 лет на двоих за попытку сбыть почти 300 граммов кокаина. Об этом сообщили в пресс-службе городской... РИА Новости Крым, 28.07.2022
2022-07-28T15:22
2022-07-28T15:22
2022-07-28T15:22
севастополь
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе водитель и его работодатель получили 17 лет на двоих за попытку сбыть почти 300 граммов кокаина. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.Как установлено в ходе судебного заседания, 40-летний и 39-летний мужчины, один из которых работал водителем для семьи второго, решили организовать незаконный бизнес. Они разработали план – купить товар в Санкт-Петербурге и транспортировать его на полуостров, где в дальнейшем и сбыть.Расследование по уголовному делу проведено управлением ФСБ России по Республике Крым и Севастополю."Нахимовский районный суд Севастополя приговорил одного мужчину к 11 годам лишения свободы, а его подельника, который перевез наркотик, к 6 годам. Оба должны отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. При определении срока наказания суд учел роль и степень участия каждого из виновных в совершении преступления, а также раскаяние одного из них", - добавили в ведомстве.Приговор в законную силу пока не вступил.
https://crimea.ria.ru/20220504/rossiyaninu-grozit-pozhiznennoe-za-sbyt-kilogramma-narkotikov-1123127903.html
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севастополь, закон и право
В Севастополе водитель и его работодатель отправились в тюрьму за кокаин
В Севастополе водитель и его работодатель получили 17 лет на двоих за кокаин
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе водитель и его работодатель получили 17 лет на двоих за попытку сбыть почти 300 граммов кокаина. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.
Как установлено в ходе судебного заседания, 40-летний и 39-летний мужчины, один из которых работал водителем для семьи второго, решили организовать незаконный бизнес. Они разработали план – купить товар в Санкт-Петербурге и транспортировать его на полуостров, где в дальнейшем и сбыть.
"В Петербурге водитель должен был получить от своего работодателя кокаин, а затем на поезде перевезти его в Севастополь. Работодатель, в свою очередь, также должен был вернуться в город и подыскать покупателей. В январе 2022 года они начали реализовывать свой план. Водитель получил и перевез из северной столицы почти 300 граммов кокаина, однако сотрудники полиции задержали его на вокзале в Севастополе и изъяли наркотик", - сообщили в прокуратуре.
Расследование по уголовному делу проведено управлением ФСБ России по Республике Крым и Севастополю.
"Нахимовский районный суд Севастополя приговорил одного мужчину к 11 годам лишения свободы, а его подельника, который перевез наркотик, к 6 годам. Оба должны отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. При определении срока наказания суд учел роль и степень участия каждого из виновных в совершении преступления, а также раскаяние одного из них", - добавили в ведомстве.
Приговор в законную силу пока не вступил.