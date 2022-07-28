https://crimea.ria.ru/20220728/v-kremle-otsenili-ideyu-osvobozhdat-russkie-goroda-na-ukraine-1123983954.html
В Кремле оценили идею освобождать русские города на Украине
В Кремле оценили идею освобождать русские города на Украине - РИА Новости Крым, 28.07.2022
В Кремле оценили идею освобождать русские города на Украине
Украину необходимо освобождать от всевозможных проявлений неонацистских настроений, эти меры уже принимаются в ходе специальной военной операции. Об этом заявил РИА Новости Крым, 28.07.2022
2022-07-28T13:45
2022-07-28T13:45
2022-07-28T13:45
специальная военная операция рф на украине
дмитрий песков
украина
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Украину необходимо освобождать от всевозможных проявлений неонацистских настроений, эти меры уже принимаются в ходе специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призыв главы ДНР Пушилина расширить зону спецоперации.Лавров заявил о расширении географических задач спецоперации на Украине >>Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что русские города на Украине, в том числе Киев, Полтаву, Одессу, Днепропетровск и другие, необходимо вновь освобождать.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации Украины. Ее задача, подчеркнул президент Владимир Путин, заключается в защите людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевских властей. Конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность России.
https://crimea.ria.ru/20220717/medvedev-rasskazal-kogda-zakonchitsya-spetsoperatsiya-na-ukraine-1123873405.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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специальная военная операция рф на украине, дмитрий песков, украина, политика
В Кремле оценили идею освобождать русские города на Украине
Песков: надо освободить Украину от неонацистских настроений и защитить жителей ЛДНР