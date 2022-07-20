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Лавров заявил о расширении географических задач спецоперации на Украине - РИА Новости Крым, 20.07.2022
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Лавров заявил о расширении географических задач спецоперации на Украине
Лавров заявил о расширении географических задач спецоперации на Украине - РИА Новости Крым, 20.07.2022
Лавров заявил о расширении географических задач спецоперации на Украине
Географические задачи специальной военной операции ВС РФ на Украине изменились, теперь это не только Донецкая и Луганская народные республики, но и другие... РИА Новости Крым, 20.07.2022
2022-07-20T13:55
2022-07-20T13:55
сергей лавров
политика
специальная военная операция рф на украине
российская федерация (россия, рф)
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Географические задачи специальной военной операции ВС РФ на Украине изменились, теперь это не только Донецкая и Луганская народные республики, но и другие территории, заявил глава МИД России Сергей Лавров.Он отметил, что задачи СВО по денацификации и демилитаризации Украины остаются.Шойгу приказал жестко пресекать обстрелы освобожденных районов Донбасса &gt;&gt;Глава МИД РФ также подчеркнул, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, например, ракетными системами залпового огня HIMARS, географические задачи спецоперации будут отодвигаться от нынешней линии еще дальше."Потому что мы не можем допустить, чтобы на той части Украины, которую будет контролировать (президент Украины Владимир) Зеленский или кто его заменит, находилось оружие, которое будет представлять прямую угрозу нашей территории и территории тех республик, которые объявили о своей независимости, те, которые хотят свое будущее определить самостоятельно", – добавил Лавров.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Как указал президент Владимир Путин, она необходима для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции— освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://crimea.ria.ru/20220717/medvedev-rasskazal-kogda-zakonchitsya-spetsoperatsiya-na-ukraine-1123873405.html
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сергей лавров, политика, специальная военная операция рф на украине, российская федерация (россия, рф), украина
Лавров заявил о расширении географических задач спецоперации на Украине

Лавров: географические задачи СВО изменились, теперь это не только ДНР и ЛНР

13:55 20.07.2022
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© Пресс-служба МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Географические задачи специальной военной операции ВС РФ на Украине изменились, теперь это не только Донецкая и Луганская народные республики, но и другие территории, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Когда в Стамбуле была встреча переговорщиков (России и Украины в конце марта, – ред.), там была одна география, и наша готовность принять украинское предложение опиралась на географию конца марта 2022 года. Сейчас география другая. Это далеко не только ДНР и ЛНР, это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий, и этот процесс продолжается, причем продолжается последовательно и настойчиво", - рассказал Лавров в интервью РИА Новости и RT.
Он отметил, что задачи СВО по денацификации и демилитаризации Украины остаются.
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Глава МИД РФ также подчеркнул, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, например, ракетными системами залпового огня HIMARS, географические задачи спецоперации будут отодвигаться от нынешней линии еще дальше.
"Потому что мы не можем допустить, чтобы на той части Украины, которую будет контролировать (президент Украины Владимир) Зеленский или кто его заменит, находилось оружие, которое будет представлять прямую угрозу нашей территории и территории тех республик, которые объявили о своей независимости, те, которые хотят свое будущее определить самостоятельно", – добавил Лавров.
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Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Как указал президент Владимир Путин, она необходима для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции— освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
 
Сергей ЛавровПолитикаСпециальная военная операция РФ на УкраинеРоссийская Федерация (Россия, РФ)Украина
 
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