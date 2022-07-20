https://crimea.ria.ru/20220720/lavrov-zayavil-o-rasshirenii-geograficheskikh-zadach-spetsoperatsii-na-ukraine-1123905557.html

Лавров заявил о расширении географических задач спецоперации на Украине

Лавров заявил о расширении географических задач спецоперации на Украине - РИА Новости Крым, 20.07.2022

Лавров заявил о расширении географических задач спецоперации на Украине

Географические задачи специальной военной операции ВС РФ на Украине изменились, теперь это не только Донецкая и Луганская народные республики, но и другие... РИА Новости Крым, 20.07.2022

2022-07-20T13:55

2022-07-20T13:55

2022-07-20T13:55

сергей лавров

политика

специальная военная операция рф на украине

российская федерация (россия, рф)

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Географические задачи специальной военной операции ВС РФ на Украине изменились, теперь это не только Донецкая и Луганская народные республики, но и другие территории, заявил глава МИД России Сергей Лавров.Он отметил, что задачи СВО по денацификации и демилитаризации Украины остаются.Шойгу приказал жестко пресекать обстрелы освобожденных районов Донбасса >>Глава МИД РФ также подчеркнул, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, например, ракетными системами залпового огня HIMARS, географические задачи спецоперации будут отодвигаться от нынешней линии еще дальше."Потому что мы не можем допустить, чтобы на той части Украины, которую будет контролировать (президент Украины Владимир) Зеленский или кто его заменит, находилось оружие, которое будет представлять прямую угрозу нашей территории и территории тех республик, которые объявили о своей независимости, те, которые хотят свое будущее определить самостоятельно", – добавил Лавров.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Как указал президент Владимир Путин, она необходима для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции— освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://crimea.ria.ru/20220717/medvedev-rasskazal-kogda-zakonchitsya-spetsoperatsiya-na-ukraine-1123873405.html

российская федерация (россия, рф)

украина

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