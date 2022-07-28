https://crimea.ria.ru/20220728/reyd-sevastopolskoy-bukhty-vremenno-perekroyut-1123983377.html

Рейд Севастопольской бухты временно перекроют

Рейд Севастопольской бухты временно перекроют - РИА Новости Крым, 28.07.2022

Рейд Севастопольской бухты временно перекроют

Движение морского транспорта в Севастопольской бухте временно перекроют из-за мероприятий ко Дню Военно-Морского Флота. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 28.07.2022

2022-07-28T18:17

2022-07-28T18:17

2022-07-28T18:17

севастополь

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Движение морского транспорта в Севастопольской бухте временно перекроют из-за мероприятий ко Дню Военно-Морского Флота. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.На этот период пустят дополнительные автобусы с отправлением от площади Нахимова и площади Захарова.Как сообщалось, в Севастополе отменили парад и праздничный концерт на площади Нахимова в честь Дня ВМФ. В актуальной программе мероприятий – молебен во Владимирском соборе, возложение цветов, торжественная встреча командующего Черноморским флотом и праздничный салют.

https://crimea.ria.ru/20220721/den-vmf-v-sevastopole-proydet-bez-parada-1123917415.html

севастополь

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севастополь, транспорт