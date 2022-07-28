Рейтинг@Mail.ru
Рейд Севастопольской бухты временно перекроют - РИА Новости Крым, 28.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220728/reyd-sevastopolskoy-bukhty-vremenno-perekroyut-1123983377.html
Рейд Севастопольской бухты временно перекроют
Рейд Севастопольской бухты временно перекроют - РИА Новости Крым, 28.07.2022
Рейд Севастопольской бухты временно перекроют
Движение морского транспорта в Севастопольской бухте временно перекроют из-за мероприятий ко Дню Военно-Морского Флота. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 28.07.2022
2022-07-28T18:17
2022-07-28T18:17
севастополь
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/1f/1119631796_0:277:2730:1813_1920x0_80_0_0_f6c3028b3a0f52d6da3f403170eccfb3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Движение морского транспорта в Севастопольской бухте временно перекроют из-за мероприятий ко Дню Военно-Морского Флота. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.На этот период пустят дополнительные автобусы с отправлением от площади Нахимова и площади Захарова.Как сообщалось, в Севастополе отменили парад и праздничный концерт на площади Нахимова в честь Дня ВМФ. В актуальной программе мероприятий – молебен во Владимирском соборе, возложение цветов, торжественная встреча командующего Черноморским флотом и праздничный салют.
https://crimea.ria.ru/20220721/den-vmf-v-sevastopole-proydet-bez-parada-1123917415.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/1f/1119631796_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_9a6335fdec7ce858feddb838fb1e0e1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, транспорт
Рейд Севастопольской бухты временно перекроют

Рейд Севастопольской бухты перекроют из-за мероприятий ко Дню ВМФ 29 и 31 июля

18:17 28.07.2022
 
© РИА Новости Крым, Наталия НазарукСевастополь, бухта
Севастополь, бухта
© РИА Новости Крым, Наталия Назарук
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Движение морского транспорта в Севастопольской бухте временно перекроют из-за мероприятий ко Дню Военно-Морского Флота. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.
"Ограничения будут действовать 29 июля с 9:00 до 12:00, а также 31 июля с 9:00 до 12:00 и с 21:30 до 22:30", - говорится в сообщении.
На этот период пустят дополнительные автобусы с отправлением от площади Нахимова и площади Захарова.
Как сообщалось, в Севастополе отменили парад и праздничный концерт на площади Нахимова в честь Дня ВМФ. В актуальной программе мероприятий – молебен во Владимирском соборе, возложение цветов, торжественная встреча командующего Черноморским флотом и праздничный салют.
День ВМФ РФ в Севастополе, Графская пристань - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 14:37
День ВМФ в Севастополе пройдет без парада
 
СевастопольТранспорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:46Медведев рассказал о политике РФ в отношении Швеции и Финляндии
19:21Распад Украины неизбежен – эксперт
18:52В Херсоне и Запорожье созданы временные управления МВД России
18:39Ненастоящая "Алиса" обманывает россиян, заявили в "Яндексе"
18:17Рейд Севастопольской бухты временно перекроют
17:59Директору "Тайгана" Зубкову дали 2 года тюрьмы
17:46В Крыму снижается безработица – минтруда РК
17:21На Украине началась "распродажа страны" — депутат Рады
17:10В Севастополе женщина насмерть забила подругу из ревности
16:55Названо главное решение России о будущем Украины
16:35Поезд "Москва—Евпатория" сбил женщину под Симферополем — МВД
16:23На Украине приняли закон об особых гарантиях для поляков
16:00Что ждет КПРФ и "Справедливую Россию" после объединения
15:30Вернут ли ограничения по COVID-19 из-за роста заболеваемости
15:22В Севастополе водитель и его работодатель отправились в тюрьму за кокаин
15:03Путин назначил нового замминистра обороны
14:56Сенат США призвал объявить Россию страной - спонсором терроризма
14:22Льготная ипотека в России: власти выделяют еще 45,5 млрд рублей
14:05Правительство выделит свыше 10 млрд рублей регионам на доплату к пенсиям
13:59Что стоит за возможным объединением КПРФ и СРЗП — мнение политолога
Лента новостейМолния