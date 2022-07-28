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Рейд Севастопольской бухты временно перекроют
Рейд Севастопольской бухты временно перекроют - РИА Новости Крым, 28.07.2022
Рейд Севастопольской бухты временно перекроют
Движение морского транспорта в Севастопольской бухте временно перекроют из-за мероприятий ко Дню Военно-Морского Флота. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 28.07.2022
2022-07-28T18:17
2022-07-28T18:17
2022-07-28T18:17
севастополь
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Движение морского транспорта в Севастопольской бухте временно перекроют из-за мероприятий ко Дню Военно-Морского Флота. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.На этот период пустят дополнительные автобусы с отправлением от площади Нахимова и площади Захарова.Как сообщалось, в Севастополе отменили парад и праздничный концерт на площади Нахимова в честь Дня ВМФ. В актуальной программе мероприятий – молебен во Владимирском соборе, возложение цветов, торжественная встреча командующего Черноморским флотом и праздничный салют.
https://crimea.ria.ru/20220721/den-vmf-v-sevastopole-proydet-bez-parada-1123917415.html
севастополь
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, транспорт
Рейд Севастопольской бухты временно перекроют
Рейд Севастопольской бухты перекроют из-за мероприятий ко Дню ВМФ 29 и 31 июля