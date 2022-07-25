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В Севастополе отменили праздничный концерт в честь Дня ВМФ - РИА Новости Крым, 25.07.2022
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В Севастополе отменили праздничный концерт в честь Дня ВМФ
В Севастополе отменили праздничный концерт в честь Дня ВМФ - РИА Новости Крым, 25.07.2022
В Севастополе отменили праздничный концерт в честь Дня ВМФ
В программу празднования Дня Военно-Морского флота России в Севастополе внесены изменения, анонсированный ранее концерт на площади Нахимова не состоится. РИА Новости Крым, 25.07.2022
2022-07-25T17:03
2022-07-25T17:10
севастополь
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В программу празднования Дня Военно-Морского флота России в Севастополе внесены изменения, анонсированный ранее концерт на площади Нахимова не состоится.Согласно ранее обнародованной программе, 31 июля в 19:00 на площади Нахимова был запланирован праздничный концерт, однако сейчас в план мероприятий внесли изменения. Так, праздничный день начнется с молебна во Владимирском соборе – усыпальнице адмиралов. После этого традиционно пройдет возложение венков и цветов к Мемориальной стене в честь героической обороны Севастополя 1941-1942 г. Также на Графской пристани состоится торжественная встреча командующего Черноморским флотом и возложение венков на воду в месте отдания воинских почестей. Кроме того, этот день патрульному катеру Крымской военно-морской базы будет присвоено почетное наименование "Капитан 1-го ранга Андрей Палий". А жители и гости города смогут посетить соревнования хайдайверов.Завершится день праздничным артиллерийским салютом и фейерверком. Он состоится в Севастопольской бухте с 22:00 до 22:30.При этом парадного построения кораблей не будет, все мероприятия на Графской пристани будут носить протокольный характер, отметили в пресс-службе ЧФ.
https://crimea.ria.ru/20220721/den-vmf-v-sevastopole-proydet-bez-parada-1123917415.html
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севастополь, армия и флот
В Севастополе отменили праздничный концерт в честь Дня ВМФ

В Севастополе отменили праздничный концерт на площади Нахимова в честь Дня ВМФ

17:03 25.07.2022 (обновлено: 17:10 25.07.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь, памятник затопленным кораблям
Севастополь, памятник затопленным кораблям - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В программу празднования Дня Военно-Морского флота России в Севастополе внесены изменения, анонсированный ранее концерт на площади Нахимова не состоится.
Согласно ранее обнародованной программе, 31 июля в 19:00 на площади Нахимова был запланирован праздничный концерт, однако сейчас в план мероприятий внесли изменения.
День ВМФ РФ в Севастополе, Графская пристань - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 14:37
День ВМФ в Севастополе пройдет без парада
Так, праздничный день начнется с молебна во Владимирском соборе – усыпальнице адмиралов. После этого традиционно пройдет возложение венков и цветов к Мемориальной стене в честь героической обороны Севастополя 1941-1942 г. Также на Графской пристани состоится торжественная встреча командующего Черноморским флотом и возложение венков на воду в месте отдания воинских почестей. Кроме того, этот день патрульному катеру Крымской военно-морской базы будет присвоено почетное наименование "Капитан 1-го ранга Андрей Палий". А жители и гости города смогут посетить соревнования хайдайверов.
Завершится день праздничным артиллерийским салютом и фейерверком. Он состоится в Севастопольской бухте с 22:00 до 22:30.
При этом парадного построения кораблей не будет, все мероприятия на Графской пристани будут носить протокольный характер, отметили в пресс-службе ЧФ.
 
СевастопольАрмия и флот
 
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