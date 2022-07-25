https://crimea.ria.ru/20220725/v-sevastopole-otmenili-prazdnichnyy-kontsert-v-chest-dnya-vmf-1123953929.html

В Севастополе отменили праздничный концерт в честь Дня ВМФ

В Севастополе отменили праздничный концерт в честь Дня ВМФ - РИА Новости Крым, 25.07.2022

В Севастополе отменили праздничный концерт в честь Дня ВМФ

В программу празднования Дня Военно-Морского флота России в Севастополе внесены изменения, анонсированный ранее концерт на площади Нахимова не состоится. РИА Новости Крым, 25.07.2022

2022-07-25T17:03

2022-07-25T17:03

2022-07-25T17:10

севастополь

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В программу празднования Дня Военно-Морского флота России в Севастополе внесены изменения, анонсированный ранее концерт на площади Нахимова не состоится.Согласно ранее обнародованной программе, 31 июля в 19:00 на площади Нахимова был запланирован праздничный концерт, однако сейчас в план мероприятий внесли изменения. Так, праздничный день начнется с молебна во Владимирском соборе – усыпальнице адмиралов. После этого традиционно пройдет возложение венков и цветов к Мемориальной стене в честь героической обороны Севастополя 1941-1942 г. Также на Графской пристани состоится торжественная встреча командующего Черноморским флотом и возложение венков на воду в месте отдания воинских почестей. Кроме того, этот день патрульному катеру Крымской военно-морской базы будет присвоено почетное наименование "Капитан 1-го ранга Андрей Палий". А жители и гости города смогут посетить соревнования хайдайверов.Завершится день праздничным артиллерийским салютом и фейерверком. Он состоится в Севастопольской бухте с 22:00 до 22:30.При этом парадного построения кораблей не будет, все мероприятия на Графской пристани будут носить протокольный характер, отметили в пресс-службе ЧФ.

https://crimea.ria.ru/20220721/den-vmf-v-sevastopole-proydet-bez-parada-1123917415.html

севастополь

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севастополь, армия и флот