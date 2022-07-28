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Льготная ипотека в России: власти выделяют еще 45,5 млрд рублей - РИА Новости Крым, 28.07.2022
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Льготная ипотека в России: власти выделяют еще 45,5 млрд рублей
Льготная ипотека в России: власти выделяют еще 45,5 млрд рублей - РИА Новости Крым, 28.07.2022
Льготная ипотека в России: власти выделяют еще 45,5 млрд рублей
Правительство России перечислит еще 45,5 млрд рублей на выполнение программ льготной ипотеки. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости Крым, 28.07.2022
2022-07-28T14:22
2022-07-28T14:22
михаил мишустин
экономика
общество
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Правительство России перечислит еще 45,5 млрд рублей на выполнение программ льготной ипотеки. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.По словам Мишустина, необходимость дополнительного финансирования вызвана тем, что выделенные на программы деньги практически полностью выбраны."Большая часть ресурсов пойдет на финансирование программы "льготная ипотека". Почти 16 млрд направим на "семейную" и более 4 млрд – на "дальневосточную". Рассчитываем, что эти средства позволят многим нашим гражданам решить самый важный вопрос с недвижимостью, приобрести новые дома, квартиры, повысить качество жизни", - добавил он.Правительство России ранее снизило процентную ставку по льготной ипотеке с 9 до 7 % годовых. При этом срок действия программы и ее параметры остались прежними – 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской или Ленинградской областей и 6 млн рублей для остальных регионов страны.
https://crimea.ria.ru/20220628/chto-budet-so-stavkami-na-ipoteku-i-tsenami-na-zhile-v-krymu-1123674151.html
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михаил мишустин, экономика, общество, российская федерация (россия, рф)
Льготная ипотека в России: власти выделяют еще 45,5 млрд рублей

Премьер Мишустин: правительство направит еще 45,5 млрд рублей на льготную ипотеку

14:22 28.07.2022
 
© mastersenaiper-4157718/pixabayКлюч от квартиры
Ключ от квартиры
© mastersenaiper-4157718/pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Правительство России перечислит еще 45,5 млрд рублей на выполнение программ льготной ипотеки. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"По поручению gрезидента мы уже запустили выдачу кредитов под 7% годовых. Под основные программы нужно предоставить дополнительное финансирование. Сегодня направим еще 45,5 млрд рублей на реализацию трех из них – льготной, семейной и дальневосточной. Они пользуются высоким интересом у жителей нашей страны", - сообщил он на заседании правительства в четверг.
По словам Мишустина, необходимость дополнительного финансирования вызвана тем, что выделенные на программы деньги практически полностью выбраны.
"Большая часть ресурсов пойдет на финансирование программы "льготная ипотека". Почти 16 млрд направим на "семейную" и более 4 млрд – на "дальневосточную". Рассчитываем, что эти средства позволят многим нашим гражданам решить самый важный вопрос с недвижимостью, приобрести новые дома, квартиры, повысить качество жизни", - добавил он.
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28 июня, 07:01Радио "Спутник в Крыму"
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Правительство России ранее снизило процентную ставку по льготной ипотеке с 9 до 7 % годовых. При этом срок действия программы и ее параметры остались прежними – 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской или Ленинградской областей и 6 млн рублей для остальных регионов страны.
 
Михаил МишустинЭкономикаОбществоРоссийская Федерация (Россия, РФ)
 
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