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Часть Крыма до вечера без воды - адреса - РИА Новости Крым, 28.07.2022
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Часть Крыма до вечера без воды - адреса
Часть Крыма до вечера без воды - адреса - РИА Новости Крым, 28.07.2022
Часть Крыма до вечера без воды - адреса
В ряде муниципалитетов Крыма из-за ремонтов до вечера не будет воды, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 28.07.2022
2022-07-28T11:04
2022-07-28T11:04
вода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. В ряде муниципалитетов Крыма из-за ремонтов до вечера не будет воды, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".В Феодосийском поселке Коктебель до пяти часов вечера без воды улицы Стамова, Десантников, Победы, Набережная, Айвазовского, Мичурина, Королева.В Джанкое до вечера - улицы Тополиная, Вишневая, Совхозная, Почтовая, Джанкойская, 1, 3, Кирова (от Толстого до Ярмарочной), частично Перекопская.В Красногвардейском до 17 часов без воды - улицы 50 лет Октября и Киевская, в Алуште до 15.00 - Набережная 1-16, Аллея Декабристов.
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вода в крыму, крым
Часть Крыма до вечера без воды - адреса

Где в Крыму до вечера не будет воды

11:04 28.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичПодвоз воды
Подвоз воды - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. В ряде муниципалитетов Крыма из-за ремонтов до вечера не будет воды, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
По данным предприятия, в первой половине дня воды не будет в Симферополе по улицам Рубцова, Федотова, Буденного, до 15 часов - по улице и в переулке Туристов, в переулке Крутом, по улице Западной и Станционной, до 17.00 - по улицам Козлова, Московской, Садовой, Репина, Красной, Чонгарской, Куйбышева, до 18.00 - в микрорайоне Каменка.
В Феодосийском поселке Коктебель до пяти часов вечера без воды улицы Стамова, Десантников, Победы, Набережная, Айвазовского, Мичурина, Королева.
В Джанкое до вечера - улицы Тополиная, Вишневая, Совхозная, Почтовая, Джанкойская, 1, 3, Кирова (от Толстого до Ярмарочной), частично Перекопская.
В Красногвардейском до 17 часов без воды - улицы 50 лет Октября и Киевская, в Алуште до 15.00 - Набережная 1-16, Аллея Декабристов.
Подвоз воды - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
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