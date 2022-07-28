https://crimea.ria.ru/20220728/chast-kryma-do-vechera-bez-vody---adresa--1123981246.html

Часть Крыма до вечера без воды - адреса

Часть Крыма до вечера без воды - адреса - РИА Новости Крым, 28.07.2022

Часть Крыма до вечера без воды - адреса

В ряде муниципалитетов Крыма из-за ремонтов до вечера не будет воды, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 28.07.2022

2022-07-28T11:04

2022-07-28T11:04

2022-07-28T11:04

вода в крыму

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. В ряде муниципалитетов Крыма из-за ремонтов до вечера не будет воды, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".В Феодосийском поселке Коктебель до пяти часов вечера без воды улицы Стамова, Десантников, Победы, Набережная, Айвазовского, Мичурина, Королева.В Джанкое до вечера - улицы Тополиная, Вишневая, Совхозная, Почтовая, Джанкойская, 1, 3, Кирова (от Толстого до Ярмарочной), частично Перекопская.В Красногвардейском до 17 часов без воды - улицы 50 лет Октября и Киевская, в Алуште до 15.00 - Набережная 1-16, Аллея Декабристов.

https://crimea.ria.ru/20220727/voda-est-spetsialistov-net-kto-v-krymu-vyuchit-inzhenerov-vodnikov-1123964825.html

крым

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2022

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