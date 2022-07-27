https://crimea.ria.ru/20220727/zaschita-ot-trombov-kakie-napitki-luchshe-razzhizhayut-krov-1123963122.html

Защита от тромбов: какие напитки лучше разжижают кровь

Защита от тромбов: какие напитки лучше разжижают кровь - РИА Новости Крым, 27.07.2022

Защита от тромбов: какие напитки лучше разжижают кровь

Защитить организм от тромбов позволит употребление воды, гранатового и свекольного соков, а также ягодного настоя. Об этом со ссылкой на врача-диетолога,... РИА Новости Крым, 27.07.2022

2022-07-27T08:53

2022-07-27T08:53

2022-07-27T08:53

здоровье

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Защитить организм от тромбов позволит употребление воды, гранатового и свекольного соков, а также ягодного настоя. Об этом со ссылкой на врача-диетолога, доктора медицинских наук Маргариту Королеву сообщает "Москва 24".Для профилактики тромбоза специалист рекомендует пить достаточное количество обычной негазированной воды. Она также является простым и доступным методом детоксикации организма.Хорошо разжижает кровь и гранатовый сок. Он содержит аминокислоты, которые нужны для поддержания работы сердечно-сосудистой системы и нормализации кроветворной функции. Кроме того, в нем присутствуют нужные организму витамин P и витамины группы B. Особенно гранат показан людям в возрасте старше 50 лет, когда уже в организме накопились определенные проблемы."Свекла – тоже хороший продукт. Сок свеклы способствует естественной детоксикации, выводя соли тяжелых металлов из организма и оптимизируя липидный состав крови", – добавляет диетолог.Еще одним профилактическим напитком врач назвала настои из черной смородины или рябины. Они включают витамины C и P, которые улучшают текучесть крови по сосудистой стенке и поддерживают ее здоровье, добавила эксперт.Ранее врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова рекомендовала страдающим диабетом людям есть фрукты и ягоды небольшими порциями, и при планировании рациона обязательно учитывать тип заболевания.

https://crimea.ria.ru/20211031/vrach-nazval-tri-zelenykh-tabu-produkta-pri-tromboze-1121290193.html

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здоровье, совет эксперта