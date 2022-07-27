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Защита от тромбов: какие напитки лучше разжижают кровь - РИА Новости Крым, 27.07.2022
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Защита от тромбов: какие напитки лучше разжижают кровь
Защита от тромбов: какие напитки лучше разжижают кровь - РИА Новости Крым, 27.07.2022
Защита от тромбов: какие напитки лучше разжижают кровь
Защитить организм от тромбов позволит употребление воды, гранатового и свекольного соков, а также ягодного настоя. Об этом со ссылкой на врача-диетолога,... РИА Новости Крым, 27.07.2022
2022-07-27T08:53
2022-07-27T08:53
здоровье
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Защитить организм от тромбов позволит употребление воды, гранатового и свекольного соков, а также ягодного настоя. Об этом со ссылкой на врача-диетолога, доктора медицинских наук Маргариту Королеву сообщает "Москва 24".Для профилактики тромбоза специалист рекомендует пить достаточное количество обычной негазированной воды. Она также является простым и доступным методом детоксикации организма.Хорошо разжижает кровь и гранатовый сок. Он содержит аминокислоты, которые нужны для поддержания работы сердечно-сосудистой системы и нормализации кроветворной функции. Кроме того, в нем присутствуют нужные организму витамин P и витамины группы B. Особенно гранат показан людям в возрасте старше 50 лет, когда уже в организме накопились определенные проблемы."Свекла – тоже хороший продукт. Сок свеклы способствует естественной детоксикации, выводя соли тяжелых металлов из организма и оптимизируя липидный состав крови", – добавляет диетолог.Еще одним профилактическим напитком врач назвала настои из черной смородины или рябины. Они включают витамины C и P, которые улучшают текучесть крови по сосудистой стенке и поддерживают ее здоровье, добавила эксперт.Ранее врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова рекомендовала страдающим диабетом людям есть фрукты и ягоды небольшими порциями, и при планировании рациона обязательно учитывать тип заболевания.
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здоровье, совет эксперта
Защита от тромбов: какие напитки лучше разжижают кровь

Диетолог Королева назвала воду, гранатовый и свекольный соки лучшими для разжижения крови

08:53 27.07.2022
 
© qimono-1962238/pixabayКровь
Кровь
© qimono-1962238/pixabay
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Защитить организм от тромбов позволит употребление воды, гранатового и свекольного соков, а также ягодного настоя. Об этом со ссылкой на врача-диетолога, доктора медицинских наук Маргариту Королеву сообщает "Москва 24".
Для профилактики тромбоза специалист рекомендует пить достаточное количество обычной негазированной воды. Она также является простым и доступным методом детоксикации организма.
"Густая кровь может повысить риски тромбообразования, а вода поддерживает свертывающую систему крови, препятствуя образованию тромбов. Вода – это хорошая активность всех жидкостных структур, хороший лимфодренаж и естественная детоксикация организма", – говорит Королева.
Хорошо разжижает кровь и гранатовый сок. Он содержит аминокислоты, которые нужны для поддержания работы сердечно-сосудистой системы и нормализации кроветворной функции. Кроме того, в нем присутствуют нужные организму витамин P и витамины группы B. Особенно гранат показан людям в возрасте старше 50 лет, когда уже в организме накопились определенные проблемы.
"Свекла – тоже хороший продукт. Сок свеклы способствует естественной детоксикации, выводя соли тяжелых металлов из организма и оптимизируя липидный состав крови", – добавляет диетолог.
Еще одним профилактическим напитком врач назвала настои из черной смородины или рябины. Они включают витамины C и P, которые улучшают текучесть крови по сосудистой стенке и поддерживают ее здоровье, добавила эксперт.
Ранее врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова рекомендовала страдающим диабетом людям есть фрукты и ягоды небольшими порциями, и при планировании рациона обязательно учитывать тип заболевания.
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