https://crimea.ria.ru/20220727/zapad-berezhet-mentalnoe-zdorove-v-mid-otvetili-nepopulyarnomu-borrelyu-1123972210.html
Запад бережет ментальное здоровье: в МИД ответили непопулярному Боррелю
Запад бережет ментальное здоровье: в МИД ответили непопулярному Боррелю - РИА Новости Крым, 27.07.2022
Запад бережет ментальное здоровье: в МИД ответили непопулярному Боррелю
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что он менее популярен министра... РИА Новости Крым, 27.07.2022
2022-07-27T13:20
2022-07-27T13:20
2022-07-27T13:20
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что он менее популярен министра иностранных дел Сергея Лаврова в западной прессе, пояснила, что так журналисты "берегут свое ментальное здоровье"."Лавров едет в Африку, чтобы попытаться убедить африканцев, что виной всему, что происходит, являются европейские санкции... и вся западная пресса это повторяет. Я еду в Африку, чтобы сказать обратное, что санкции не при чем, и никто это не подхватывает", — цитирует Борреля РИА Новости со ссылкой на европейское издание.В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова обозначила, что так журналисты просто "берегут свое ментальное здоровье".
https://crimea.ria.ru/20220628/k-chemu-privedet-prodolzhenie-postavok-zapadnogo-oruzhiya-na-ukrainu--lavrov-1123684081.html
https://crimea.ria.ru/20220719/ssha-s-pustoy-kanistroy-i-protyanutoy-rukoy-ne-strashny-kitayu--zakharova-1123893463.html
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мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), в мире
Запад бережет ментальное здоровье: в МИД ответили непопулярному Боррелю
Захарова пояснила, почему Лавров популярнее Борреля в западной прессе
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что он менее популярен министра иностранных дел Сергея Лаврова в западной прессе, пояснила, что так журналисты "берегут свое ментальное здоровье".
"Лавров едет в Африку, чтобы попытаться убедить африканцев, что виной всему, что происходит, являются европейские санкции... и вся западная пресса это повторяет. Я еду в Африку, чтобы сказать обратное, что санкции не при чем, и никто это не подхватывает", — цитирует Борреля РИА Новости со ссылкой на европейское издание.
В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова обозначила, что так журналисты просто "берегут свое ментальное здоровье".
"Западная пресса просто бережет свое ментальное здоровье, предпочитая Лаврова вам. Мы то, что мы едим, в том числе информационно. Вон, ведущая предвыборных дебатов в Британии упала в обморок после очередного абсурдного заявления Лиз Трасс. Слушать глупости небезопасно. А цитировать их тем более", — написала Захарова в своем Telegram-канале.