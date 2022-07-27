https://crimea.ria.ru/20220727/zapad-berezhet-mentalnoe-zdorove-v-mid-otvetili-nepopulyarnomu-borrelyu-1123972210.html

Запад бережет ментальное здоровье: в МИД ответили непопулярному Боррелю

Запад бережет ментальное здоровье: в МИД ответили непопулярному Боррелю - РИА Новости Крым, 27.07.2022

Запад бережет ментальное здоровье: в МИД ответили непопулярному Боррелю

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что он менее популярен министра... РИА Новости Крым, 27.07.2022

2022-07-27T13:20

2022-07-27T13:20

2022-07-27T13:20

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что он менее популярен министра иностранных дел Сергея Лаврова в западной прессе, пояснила, что так журналисты "берегут свое ментальное здоровье"."Лавров едет в Африку, чтобы попытаться убедить африканцев, что виной всему, что происходит, являются европейские санкции... и вся западная пресса это повторяет. Я еду в Африку, чтобы сказать обратное, что санкции не при чем, и никто это не подхватывает", — цитирует Борреля РИА Новости со ссылкой на европейское издание.В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова обозначила, что так журналисты просто "берегут свое ментальное здоровье".

https://crimea.ria.ru/20220628/k-chemu-privedet-prodolzhenie-postavok-zapadnogo-oruzhiya-na-ukrainu--lavrov-1123684081.html

https://crimea.ria.ru/20220719/ssha-s-pustoy-kanistroy-i-protyanutoy-rukoy-ne-strashny-kitayu--zakharova-1123893463.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), в мире