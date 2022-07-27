Рейтинг@Mail.ru
Новый генпрокурор Украины дважды ездил в российский Крым, заявили в Раде - РИА Новости Крым, 27.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220727/novyy-genprokuror-ukrainy-dvazhdy-ezdil-v-rossiyskiy-krym-zayavili-v-rade-1123974884.html
Новый генпрокурор Украины дважды ездил в российский Крым, заявили в Раде
Новый генпрокурор Украины дважды ездил в российский Крым, заявили в Раде - РИА Новости Крым, 27.07.2022
Новый генпрокурор Украины дважды ездил в российский Крым, заявили в Раде
Новый генпрокурор Украины Андрей Костин, не успев занять пост, получил обвинение в посещении Крыма после 2014 года. Об этом заявил депутат Рады Алексей... РИА Новости Крым, 27.07.2022
2022-07-27T16:05
2022-07-27T16:05
украина
крым
в мире
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/19/1118984690_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_f200ab9b581953304c9401792b211392.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Новый генпрокурор Украины Андрей Костин, не успев занять пост, получил обвинение в посещении Крыма после 2014 года. Об этом заявил депутат Рады Алексей Гончаренко.В среду депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за назначение Андрея Костина на должность генерального прокурора страны.По словам Гончаренко, поездок в Крым было несколько – в 2015 и в 2018 году. Сам Костин объяснял их "семейными обстоятельствами":Также, по его мнению, назначать генпрокурора от президентской партии "Слуга народа" – плохая идея, поскольку генпрокуратура, вместо того, чтобы стать "настоящим органом правосудия", теперь превратится в офис "Слуги народа".
https://crimea.ria.ru/20220727/rada-progolosovala-za-naznachenie-novogo-genprokurora-ukrainy-1123972948.html
украина
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/19/1118984690_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_da86fb4e18e9f8c1a7442bad924af8ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, крым, в мире, политика
Новый генпрокурор Украины дважды ездил в российский Крым, заявили в Раде

Депутат Рады обвинил нового генпрокурора Украины в посещении российского Крыма

16:05 27.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЛасточкино гнездо
Ласточкино гнездо - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Новый генпрокурор Украины Андрей Костин, не успев занять пост, получил обвинение в посещении Крыма после 2014 года. Об этом заявил депутат Рады Алексей Гончаренко.
В среду депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за назначение Андрея Костина на должность генерального прокурора страны.
Зал Верховной рады Украины. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
14:03
Рада проголосовала за назначение нового генпрокурора Украины
По словам Гончаренко, поездок в Крым было несколько – в 2015 и в 2018 году. Сам Костин объяснял их "семейными обстоятельствами":
"Что вы делали в оккупированном Крыму в 2015 и 2018 году?... Ответ такой: В Крыму был "по семейным обстоятельствам"... Нельзя назначать прокурора, который был на оккупированной территории и у которого не четкого ответа, что он там делал", - считает Гончаренко.
Также, по его мнению, назначать генпрокурора от президентской партии "Слуга народа" – плохая идея, поскольку генпрокуратура, вместо того, чтобы стать "настоящим органом правосудия", теперь превратится в офис "Слуги народа".
 
УкраинаКрымВ миреПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:59Байден вылечился от коронавируса
17:42Непригодное здание вместо садика: в Алуште осуждены учредители стройфирмы
17:21В Севастополе задержали пьяного водителя с липовым удостоверением
17:10В Херсонской и Запорожской областях задержан 21 пособник ВСУ
17:08Путин наградил Кадырова орденом
16:59В Запорожской области подешевел бензин – глава ВГА
16:52В Крыму с поличным задержан чиновник за взятку в 2,5 млн рублей
16:08В Севастополе работник ТЦ упал на посетителя со второго этажа
16:05Новый генпрокурор Украины дважды ездил в российский Крым, заявили в Раде
15:50В МИД РФ ответили на планы Киева сажать в тюрьму за российские паспорта
15:35В погоне за мечтой: крымчанин отмыл 14 млн рублей на перепродаже машин
15:12Взрывное устройство сработало в Херсоне: есть раненые
15:09Украинец получил 5,5 лет колонии за ложное минирование здания в Крыму
14:52Почему в России растет заболеваемость COVID-19
14:40НАТО назначает себе врагов по порядку и следующий – Китай
14:28Первый паром с грузом прибыл в порт Мариуполя из Ейска – МО РФ
14:17Снимет ли Запад санкции с России и когда это может произойти – мнение
14:03Рада проголосовала за назначение нового генпрокурора Украины
13:59Пьяный водитель в Севастополе сбил пешехода и пытался сбежать
13:49НАТО дважды наступила на собственные грабли – Кадыров
Лента новостейМолния