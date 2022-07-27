https://crimea.ria.ru/20220727/novyy-genprokuror-ukrainy-dvazhdy-ezdil-v-rossiyskiy-krym-zayavili-v-rade-1123974884.html

Новый генпрокурор Украины дважды ездил в российский Крым, заявили в Раде

Новый генпрокурор Украины дважды ездил в российский Крым, заявили в Раде - РИА Новости Крым, 27.07.2022

Новый генпрокурор Украины дважды ездил в российский Крым, заявили в Раде

Новый генпрокурор Украины Андрей Костин, не успев занять пост, получил обвинение в посещении Крыма после 2014 года. Об этом заявил депутат Рады Алексей... РИА Новости Крым, 27.07.2022

2022-07-27T16:05

2022-07-27T16:05

2022-07-27T16:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Новый генпрокурор Украины Андрей Костин, не успев занять пост, получил обвинение в посещении Крыма после 2014 года. Об этом заявил депутат Рады Алексей Гончаренко.В среду депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за назначение Андрея Костина на должность генерального прокурора страны.По словам Гончаренко, поездок в Крым было несколько – в 2015 и в 2018 году. Сам Костин объяснял их "семейными обстоятельствами":Также, по его мнению, назначать генпрокурора от президентской партии "Слуга народа" – плохая идея, поскольку генпрокуратура, вместо того, чтобы стать "настоящим органом правосудия", теперь превратится в офис "Слуги народа".

https://crimea.ria.ru/20220727/rada-progolosovala-za-naznachenie-novogo-genprokurora-ukrainy-1123972948.html

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