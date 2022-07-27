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Новый генпрокурор Украины дважды ездил в российский Крым, заявили в Раде
Новый генпрокурор Украины дважды ездил в российский Крым, заявили в Раде - РИА Новости Крым, 27.07.2022
Новый генпрокурор Украины дважды ездил в российский Крым, заявили в Раде
Новый генпрокурор Украины Андрей Костин, не успев занять пост, получил обвинение в посещении Крыма после 2014 года. Об этом заявил депутат Рады Алексей... РИА Новости Крым, 27.07.2022
2022-07-27T16:05
2022-07-27T16:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Новый генпрокурор Украины Андрей Костин, не успев занять пост, получил обвинение в посещении Крыма после 2014 года. Об этом заявил депутат Рады Алексей Гончаренко.В среду депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за назначение Андрея Костина на должность генерального прокурора страны.По словам Гончаренко, поездок в Крым было несколько – в 2015 и в 2018 году. Сам Костин объяснял их "семейными обстоятельствами":Также, по его мнению, назначать генпрокурора от президентской партии "Слуга народа" – плохая идея, поскольку генпрокуратура, вместо того, чтобы стать "настоящим органом правосудия", теперь превратится в офис "Слуги народа".
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украина, крым, в мире, политика
Новый генпрокурор Украины дважды ездил в российский Крым, заявили в Раде
Депутат Рады обвинил нового генпрокурора Украины в посещении российского Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Новый генпрокурор Украины Андрей Костин, не успев занять пост, получил обвинение в посещении Крыма после 2014 года. Об этом заявил депутат Рады Алексей Гончаренко.
В среду депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за назначение Андрея Костина
на должность генерального прокурора страны.
По словам Гончаренко, поездок в Крым было несколько – в 2015 и в 2018 году. Сам Костин объяснял их "семейными обстоятельствами":
"Что вы делали в оккупированном Крыму в 2015 и 2018 году?... Ответ такой: В Крыму был "по семейным обстоятельствам"... Нельзя назначать прокурора, который был на оккупированной территории и у которого не четкого ответа, что он там делал", - считает Гончаренко.
Также, по его мнению, назначать генпрокурора от президентской партии "Слуга народа" – плохая идея, поскольку генпрокуратура, вместо того, чтобы стать "настоящим органом правосудия", теперь превратится в офис "Слуги народа".