https://crimea.ria.ru/20220727/neprigodnoe-zdanie-vmesto-sadika-v-alushte-osuzhdeny-uchrediteli-stroyfirmy-1123976431.html

Непригодное здание вместо садика: в Алуште осуждены учредители стройфирмы

Непригодное здание вместо садика: в Алуште осуждены учредители стройфирмы - РИА Новости Крым, 27.07.2022

Непригодное здание вместо садика: в Алуште осуждены учредители стройфирмы

Алуштинский городской суд вынес приговор учредителям и руководителям одной из строительных фирм за мошенничество при строительстве модульного детского сада и... РИА Новости Крым, 27.07.2022

2022-07-27T17:42

2022-07-27T17:42

2022-07-27T17:42

крым

прокуратура республики крым

происшествия

алушта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Алуштинский городской суд вынес приговор учредителям и руководителям одной из строительных фирм за мошенничество при строительстве модульного детского сада и многоквартирного жилого дома в городе. Об этом сообщили в прокуратуре Республики Крым.Отмечается, что предприятие, которым руководили подсудимые в период с 2015 по 2016 год участвовало в реализации программ "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" и "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2014 - 2015 годы на территории Республики Крым"."Взяв на себя обязательства по поставке модульного детского сада, а также строительству многоквартирного жилого дома, намерений и возможности выполнить их у подсудимых не имелось. Вместо модульного детского сада, подсудимыми возведено непригодное для эксплуатации здание", — говорится в сообщении ведомства.Уточняется, что подсудимые также заключали договоры на участие в долевом строительстве многоквартирного дома, однако дом не построили и положенные гражданам квартиры не передали. Таким образом подсудимые похитили более 73 млн рублей, которые выводились со счетов строительной компании и расходовались. Кроме того, один из подсудимых дал взятку сотруднику местной администрации за "покровительство" при выполнении работ."Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимых к 7 годам 6 месяцам, 6 годам, 4 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафом на общую сумму 700 тыс. рублей", — сообщили в ведомстве.Приговор в законную силу не вступил.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в Крыму при получении взятки в 2,5 миллиона рублей задержан сотрудниками ФСБ чиновник Красногвардейской районной администрации.

https://crimea.ria.ru/20220727/v-krymu-s-polichnym-zaderzhan-chinovnik-za-vzyatku-v-25-mln-rubley-1123975495.html

https://crimea.ria.ru/20220719/v-evpatorii-na-stroitelstve-shkoly-prisvoili-pochti-2-mln-rubley-1123892808.html

https://crimea.ria.ru/20220701/direktor-kompanii-v-sevastopole-popalsya-na-khischenii-pochti-300-mln-rubley-1123721827.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, прокуратура республики крым, происшествия, алушта