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ФОМС разъяснил, когда не нужен полис ОМС
ФОМС разъяснил, когда не нужен полис ОМС - РИА Новости Крым, 27.07.2022
ФОМС разъяснил, когда не нужен полис ОМС
Экстренную помощь пациентам при тяжелых травмах обязаны оказывать без полиса ОМС и каких-либо других документов. Об этом сказано в рекомендациях Фонда... РИА Новости Крым, 27.07.2022
2022-07-27T21:06
2022-07-27T21:06
2022-07-27T18:32
общество
здравоохранение в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Экстренную помощь пациентам при тяжелых травмах обязаны оказывать без полиса ОМС и каких-либо других документов. Об этом сказано в рекомендациях Фонда обязательного медицинского страхования, пишет "Парламентская газета".Также в фонде подчеркивают обязанность медицинских организаций обеспечить транспортировку пациента с учетом тяжести его состояния. При возникновении спорных вопросов пациентам и их родственникам рекомендуют связываться со своей страховой медицинской организацией, телефон которой указан на обороте полиса.Кроме того, в ФОМС дали рекомендации относительно пищевых отравлений и аллергии, которые занимают третью и четвертую строчку в рейтинге самых распространенных летних заболеваний после травм во время активного отдыха.Так, при отравлении нужно немедленно обращаться к врачу – для этого полис ОМС вам понадобится. То же нужно сделать при аллергии из-за которой возникают трудности с дыханием. Легкие аллергические реакции не требуют посещения врача. При этом по полису ОМС можно провести лабораторные исследования и анализы на аллергены.Ранее Росздравнадзор разъяснил, что беженцы из Украины могут получить в Крыму бесплатную экстренную медпомощь, для планового лечения необходимо оформить российские документы.
https://crimea.ria.ru/20220723/lechenie-bezhentsev-v-krymu-kak-poluchit-meditsinskuyu-pomosch-1123937079.html
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общество, здравоохранение в россии
ФОМС разъяснил, когда не нужен полис ОМС
ФОМС: при тяжелых травмах не нужен полис ОМС
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым.
Экстренную помощь пациентам при тяжелых травмах обязаны оказывать без полиса ОМС и каких-либо других документов. Об этом сказано в рекомендациях Фонда обязательного медицинского страхования, пишет
"Парламентская газета".
Также в фонде подчеркивают обязанность медицинских организаций обеспечить транспортировку пациента с учетом тяжести его состояния. При возникновении спорных вопросов пациентам и их родственникам рекомендуют связываться со своей страховой медицинской организацией, телефон которой указан на обороте полиса.
Кроме того, в ФОМС дали рекомендации относительно пищевых отравлений и аллергии, которые занимают третью и четвертую строчку в рейтинге самых распространенных летних заболеваний после травм во время активного отдыха.
Так, при отравлении нужно немедленно обращаться к врачу – для этого полис ОМС вам понадобится. То же нужно сделать при аллергии из-за которой возникают трудности с дыханием. Легкие аллергические реакции не требуют посещения врача. При этом по полису ОМС можно провести лабораторные исследования и анализы на аллергены.
Ранее Росздравнадзор разъяснил, что беженцы из Украины могут получить в Крыму бесплатную экстренную медпомощь
, для планового лечения необходимо оформить российские документы.